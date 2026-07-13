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भारतातील सर्वात स्वस्त 7 सीटर कारवर ₹60000 चा डिस्काऊंट; विक्रीत नंबर 1 वर; किंमत 5.76 लाखांपेक्षाही कमी!

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jul 13, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:00 PM IST


Renault Triber खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना जुलै 2026 मध्ये विविध योजनांद्वारे ₹60,000 पर्यंतचा एकत्रित फायदा मिळू शकतो.

Renault Triber Discount July 20261/9

भारतातील सर्वात स्वस्त 7 सीटर कारवर ₹60000 चा डिस्काऊंट; विक्रीत नंबर 1 वर; किंमत 5.76 लाखांपेक्षाही

भारतातील 7-सीटर बजेट एमपीव्ही (MPV) खरेदी करू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांसाठी जुलै 2026 हा महिना फायदेशीर ठरू शकतो. Renault India ने आपल्या लोकप्रिय Renault Triber वर विविध प्रकारच्या सवलती जाहीर केल्या आहेत. काही राज्यांमध्ये आणि विशिष्ट अटी पूर्ण करणाऱ्या ग्राहकांना एकत्रित लाभ ₹60,000 पर्यंत मिळू शकतो. या ऑफर्समध्ये कॅश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रॅपेज बेनिफिट, कॉर्पोरेट डिस्काउंट आणि इतर योजनांचा समावेश आहे. ऑफर्स डीलरशिप, राज्य आणि व्हेरिएंटनुसार बदलू शकतात.

Renault Triber Offer Renault Triber Price India2/9

जुलै महिन्यात ₹60,000 पर्यंत एकत्रित लाभ

 

Renault Triber खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना जुलै 2026 मध्ये विविध योजनांद्वारे ₹60,000 पर्यंतचा एकत्रित फायदा मिळू शकतो. या ऑफरमध्ये थेट कॅश डिस्काउंटसह एक्सचेंज, स्क्रॅपेज आणि इतर विशेष लाभांचा समावेश आहे. काही राज्यांमध्ये ऑफरचे मूल्य अधिक किंवा कमी असू शकते.

Renault Triber 7 S3/9

कोणकोणत्या सवलती उपलब्ध आहेत?

 

कंपनीने ग्राहकांसाठी अनेक प्रकारच्या योजना उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्यामध्ये कॅश डिस्काउंट, जुनी कार एक्सचेंज बोनस, RELIVE स्क्रॅपेज प्रोग्रामअंतर्गत अतिरिक्त लाभ, कॉर्पोरेट डिस्काउंट तसेच पात्र ग्राहकांसाठी रेफरल किंवा लॉयल्टी लाभांचा समावेश आहे. सर्व लाभ एकाच ग्राहकाला मिळतीलच असे नाही; पात्रतेनुसार ते लागू होतात.

रेनॉल्ट ट्रायबरवर जुलै २०२६ मधील सवलत आणि ऑफर्स4/9

ऑफर राज्य आणि डीलरशिपनुसार बदलू शकते

 

ऑफर्स सर्व राज्यांमध्ये एकसारख्या नसतात. काही राज्यांमध्ये ₹60,000 पर्यंतचे फायदे उपलब्ध असताना, इतर ठिकाणी लाभाची रक्कम वेगळी असू शकते. त्यामुळे बुकिंग करण्यापूर्वी जवळच्या अधिकृत डीलरकडून ऑफरची खात्री करून घेणे आवश्यक असल्याचे Renault India ने स्पष्ट केले आहे.

भारतात रेनॉल्ट ट्रायबरची किंमत5/9

7-सीटर MPV विभागातील लोकप्रिय पर्याय

 

Renault Triber ही कमी किमतीत 7-सीटर पर्याय देणाऱ्या वाहनांपैकी एक मानली जाते. मोठ्या कुटुंबांसाठी, शहरातील वापर आणि अधूनमधून लांब प्रवासासाठी ही कार लोकप्रिय आहे. मॉड्युलर सीटिंग, चांगली केबिन स्पेस आणि परवडणारी किंमत ही तिची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.

रेनॉल्ट ट्रायबर ७-सीटर6/9

2026 मॉडेलमध्ये मिळाले काही नवीन फीचर्स

 

2026 मॉडेलमध्ये Renault ने काही उपयुक्त अपडेट्स दिले आहेत. यात ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोलसारखी सुविधा, दुसऱ्या रांगेतील सीट्समध्ये सुधारणा आणि काही व्हेरिएंट्समध्ये बदल करण्यात आले आहेत. मात्र इंजिन आणि मेकॅनिकल सेटअपमध्ये कोणताही मोठा बदल करण्यात आलेला नाही.

Renault Triber7/9

कोणाला जास्त फायदा होऊ शकतो?

 

ज्यांच्याकडे जुनी कार आहे आणि ती एक्सचेंज किंवा स्क्रॅप करण्याचा विचार आहे, अशा ग्राहकांना सर्वाधिक फायदा मिळू शकतो. तसेच कॉर्पोरेट कर्मचारी किंवा पात्र ग्राहकांना अतिरिक्त सवलती उपलब्ध असल्याने अंतिम ऑन-रोड किंमत आणखी कमी होऊ शकते.

Car Discount8/9

ऑफर मर्यादित कालावधीसाठीच

 

Renault च्या या सवलती जुलै 2026 या मर्यादित कालावधीसाठी लागू आहेत. कंपनीकडून ऑफरमध्ये बदल किंवा मुदतवाढ दिली जाऊ शकते. त्यामुळे इच्छुक ग्राहकांनी विलंब न करता अधिकृत डीलरशी संपर्क साधून ऑफरची माहिती आणि उपलब्धता तपासणे योग्य ठरेल.

July2026 Offers9/9

कार खरेदीपूर्वी या गोष्टी तपासा

 

फक्त सवलतीकडे न पाहता ऑन-रोड किंमत, विमा, सर्व्हिस पॅकेज, फायनान्स पर्याय, EMI, वॉरंटी आणि डीलरकडून मिळणारे अतिरिक्त लाभ यांची तुलना करणे महत्त्वाचे आहे. विविध डीलरशिपमध्ये ऑफर्समध्ये फरक असू शकतो, त्यामुळे अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व पर्याय तपासावेत.

TAGS:
Renault Triber
Car Discount
July2026 Offers
auto news
Renault India

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