English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

भारतातील पहिलं मैंग्रोव्ह्ज पार्क मुंबईत; कसं जायचं? किती शुल्क? जाणून घ्या A टू Z माहिती

Indias first mangrove park: बोरीवलीच्या गोराईत देशाचा पहिला शहरी मैंग्रोव्ह्ज इको-पार्क पूर्णत्वाला आलाय. हे पार्क डिसेंबर 2025 पासून सर्वांसाठी खुले होणार आहे. येथे कसं जायचं? किती शुल्क आहे? सर्वकाही जाणून घेऊया.

Pravin Dabholkar | Nov 08, 2025, 03:21 PM IST
twitter
1/8

भारतातील पहिला मैंग्रोव्ह्ज पार्क मुंबईत; कसं जायचं? किती शुल्क? जाणून घ्या A टू Z माहिती!

mumbai mangrove park gorai Fees Booking Details

Indias first mangrove park: आता मुंबईकरांना जंगल सफारीचा थ्रिल मिळणार आहे. बोरीवलीच्या गोराईत देशाचा पहिला शहरी मैंग्रोव्ह्ज इको-पार्क पूर्णत्वाला आलाय. हे पार्क डिसेंबर 2025 पासून सर्वांसाठी खुले होणार आहे.

twitter
2/8

30 हेक्टरचा दुप्पट मोठा पार्क

mumbai mangrove park gorai Fees Booking Details

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्या संकल्पनेतून हे पार्क उभे राहिल असून 110 कोटींची मेगा परियोजना मुंबईला 'ग्रीन लंग्स' देणार आहे. गोराईनंतर दहिसरमध्येही 30 हेक्टरचा दुप्पट मोठा पार्क एप्रिल 2027 पर्यंत उभा राहणार आहे.

twitter
3/8

कृत्रिम जंगलात चाला

mumbai mangrove park gorai Fees Booking Details

30 कोटी खर्चून 8 हेक्टरवर पसरलेल्या या पार्कमध्ये 800 मीटर लांब पूर्णतः लाकडी इको-फ्रेंडली वॉकवे आहे. पायाखाली खाडीचे पाणी, डोक्यावर 15 फूट उंच मैंग्रोव्ह्जची सावली आहे. 

twitter
4/8

काय पाहाल?

mumbai mangrove park gorai Fees Booking Details

दोन मजली “मैंग्रोव्ह इंटरप्रिटेशन सेंटर”मध्ये 4डी डिजिटल डिस्प्ले, 360° व्ह्यू गॅलरी आणि पक्षी निरीक्षण टॉवर आहे. येथे 50 पेक्षा जास्त पक्ष्यांच्या प्रजाती आणि 12 प्रकारचे मैंग्रोव्ह्ज एकाच ठिकाणी पाहता येणार आहेत.

twitter
5/8

कायाकिंग ते बर्ड वॉचिंग

mumbai mangrove park gorai Fees Booking Details

स्थानिक 500 महिलांना कायाकिंग गाइड, नेचर फोटोग्राफी आणि इको-टूर गाइडचे प्रशिक्षण दिले जाणार. त्यामुळे रोजगार तर मिळेलच, शिवाय प्रवेश फी फक्त 30 रुपये असणार आहे. सकाळी 6 ते रात्री 8 पर्यंत पार्क खुला राहणार आहे. शनिवार-रविवारी स्पेशल नाईट ट्रेलही सुरू केली जाणार आहे.

twitter
6/8

80 कोटींचा मेगा प्रकल्प

mumbai mangrove park gorai Fees Booking Details

8 एप्रिल 2025 रोजी वर्क ऑर्डर मिळालेल्या दहिसर पार्कमध्ये 30 हेक्टरवर भव्य निसर्ग संकुल उभे राहणार. येथे 2 किमी लांब वॉकवे, 200 आसनी कॉन्फ्रेंस हॉल, वर्कशॉप सेंटर आणि रात्रीच्या वेळी ग्लो-इन-डार्क ट्रेल! हा पार्क पूर्ण झाला की मुंबईला दरवर्षी 5 लाख इको-टूरिस्ट मिळतील, असा अंदाज आहे.

twitter
7/8

मुंबईच्या 50 किमी किनारपट्टीला नवजीवन

mumbai mangrove park gorai Fees Booking Details

सध्या मुंबईत 6000 हेक्टर मैंग्रोव्ह्ज आहेत, पण 50 वर्षांत 40% नष्ट झाले. हे दोन्ही पार्क कार्बन सिंक म्हणून काम करतील आणि समुद्राची धूप थांबवतील.हे पार्क मुंबईला सिंगापूरसारखे ग्रीन सिटी बनवतील, असे  पीयूष गोयल म्हणाले.

twitter
8/8

कधी जायचे?

mumbai mangrove park gorai Fees Booking Details

गोराई पार्कला तुम्ही डिसेंबर 2025 पासून रोज सकाळी 6 ते रात्री 8 दरम्यान जाऊ शकता. दहिसर पार्क एप्रिल 2027 पासून सुरु होईल. अधिकृत वेबसाइट mangrovemumbai.com वर तुम्हाला याची माहिती मिळणार आहे. 

twitter
पुढील
अल्बम

मित्रांना पैसे उधार देताय? थांबा; 100 पैकी फक्त 'इतके'जणच परत करतात!

पुढील अल्बम

मित्रांना पैसे उधार देताय? थांबा; 100 पैकी फक्त &#039;इतके&#039;जणच परत करतात!

मित्रांना पैसे उधार देताय? थांबा; 100 पैकी फक्त 'इतके'जणच परत करतात!

मित्रांना पैसे उधार देताय? थांबा; 100 पैकी फक्त 'इतके'जणच परत करतात! 9
केळवणाचा मान; मोदक, मसालेभाताचं पान... आदेश-सुचित्रा बांदेकरांच्या लेकासाठी कोणी घातला हा घाट?

केळवणाचा मान; मोदक, मसालेभाताचं पान... आदेश-सुचित्रा बांदेकरांच्या लेकासाठी कोणी घातला हा घाट?

केळवणाचा मान; मोदक, मसालेभाताचं पान... आदेश-सुचित्रा बांदेकरांच्या लेकासाठी कोणी घातला हा घाट? 8
Shafali Verma: शेफाली वर्माकडे आली मोठी जबाबदारी! महिला आयोगाने &#039;या&#039; गोष्टीसाठी केली नियुक्ती

Shafali Verma: शेफाली वर्माकडे आली मोठी जबाबदारी! महिला आयोगाने 'या' गोष्टीसाठी केली नियुक्ती

Shafali Verma: शेफाली वर्माकडे आली मोठी जबाबदारी! महिला आयोगाने 'या' गोष्टीसाठी केली नियुक्ती 8
Samudra Shastra: डोळा फडफडणे शुभ की अशुभ? विवाहितांसाठी काय असतो संकेत? जाणून घ्या!

Samudra Shastra: डोळा फडफडणे शुभ की अशुभ? विवाहितांसाठी काय असतो संकेत? जाणून घ्या!

Samudra Shastra: डोळा फडफडणे शुभ की अशुभ? विवाहितांसाठी काय असतो संकेत? जाणून घ्या! 10