भारतातील पहिलं मैंग्रोव्ह्ज पार्क मुंबईत; कसं जायचं? किती शुल्क? जाणून घ्या A टू Z माहिती
Indias first mangrove park: बोरीवलीच्या गोराईत देशाचा पहिला शहरी मैंग्रोव्ह्ज इको-पार्क पूर्णत्वाला आलाय. हे पार्क डिसेंबर 2025 पासून सर्वांसाठी खुले होणार आहे. येथे कसं जायचं? किती शुल्क आहे? सर्वकाही जाणून घेऊया.
Pravin Dabholkar | Nov 08, 2025, 03:21 PM IST
1/8
भारतातील पहिला मैंग्रोव्ह्ज पार्क मुंबईत; कसं जायचं? किती शुल्क? जाणून घ्या A टू Z माहिती!
2/8
30 हेक्टरचा दुप्पट मोठा पार्क
3/8
कृत्रिम जंगलात चाला
4/8
काय पाहाल?
5/8
कायाकिंग ते बर्ड वॉचिंग
6/8
80 कोटींचा मेगा प्रकल्प
7/8