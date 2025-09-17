English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पुण्याला टक्कर देणारा भारतातील सर्वात मोठा IT हब या राज्यात आहे; 11 वर्षांपूर्वीच निर्माण झालेय हे राज्य

भारतातील सर्वात मोठे IT हब ज्या राज्यात आहे ते भारतातील सर्वात नवीन राज्य आहे. 

Vanita Kamble | Sep 17, 2025, 11:06 PM IST
twitter

India Newest State: पुण्यातील हिंजवडी हे भारतातील सर्वात सर्वात प्रसिद्ध आयटी हब आहे. पुण्याला टक्कर देणारा भारतातील सर्वात मोठा IT हब  ज्या राज्यात आहे ते भारतातील सर्वात नवीन राज्य आहे.  हे देशातील २९ वे राज्य आहे. या राज्याची निर्मिती दशकांच्या संघर्ष, राजकीय इच्छाशक्ती आणि जनतेच्या मागणीनंतर झाली. आज, हे राज्य त्याच्या अद्वितीय संस्कृती, आयटी क्षेत्र आणि ऐतिहासिक महत्त्वासाठी ओळखले जाते.

1/10

भारतातील सर्वात मोठा IT हब असलेले राज्य हे 11 वर्षांपूर्वीच निर्माण झाले आहे. अनेक जगप्रसिद्ध IT कंपन्या या राज्यात आहेत.   

twitter
2/10

चारमिनार, गोलकोंडा किल्ला आणि वारंगलचे काकतिया साम्राज्य हे तेलंगणाचे ऐतिहासिक वारसा आहेत. या ठिकाणांमुळे तेलंगणाला वेगळी ओळख मिळाली आहे.   

twitter
3/10

तेलंगणाची मुख्य भाषा तेलुगू आहे, परंतु उर्दू देखील मोठ्या प्रमाणात बोलली जाते. हे राज्य त्याच्या विशिष्ट लोककला, नृत्य आणि पाककृतींसाठी प्रसिद्ध आहे.  

twitter
4/10

हैदराबाद हे आयटी हब म्हणून जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध आहे. येथील आयटी कंपन्या, औषध उद्योग आणि रिअल इस्टेट क्षेत्र राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत योगदान देतात.  

twitter
5/10

तेलंगणाचे क्षेत्रफळ अंदाजे 1,12,000 चौरस किलोमीटर आहे. या राज्याची लोकसंख्या 3.५5कोटींहून अधिक आहे. तेलंगणा हे भारतातील एक महत्त्वाचे राज्य आहे. 

twitter
6/10

तेलंगणा हे राज्य भारताच्या दक्षिण भागात आहे. महाराष्ट्र, छत्तीसगड, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश यांच्या तेलंगणा राज्याला लागून आहेत.

twitter
7/10

तेलंगणा राज्याची राजधानी हैदराबाद ही 10 वर्षांसाठी आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाची संयुक्त राजधानी करण्यात आली. त्यानंतर अमरावती ही आंध्र प्रदेशची राजधानी बनली.

twitter
8/10

तेलंगणा राज्याची निर्मिती अचानक झाली नाही.  तर त्यामागे अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या वेगळ्या राज्य चळवळीने आणि संघर्षाने मोठी भूमिका बजावली.

twitter
9/10

2 जून 2014 रोजी आंध्र प्रदेशातून तेलंगणा वेगळे झाले. तेलंगणा हे भारताचे 29 वे राज्य बनले.  

twitter
10/10

भारतातील सर्वात नवीन राज्य तेलंगणा आहे. सर्वात मोठा आयटी हब या राज्यात आहे. 

twitter
पुढील
अल्बम

महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय पर्यटनस्थळ! महाबळेश्वर - पाचगणीला युनेस्कोचा जागतिक वारसा दर्जा

पुढील अल्बम

महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय पर्यटनस्थळ! महाबळेश्वर - पाचगणीला युनेस्कोचा जागतिक वारसा दर्जा

महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय पर्यटनस्थळ! महाबळेश्वर - पाचगणीला युनेस्कोचा जागतिक वारसा दर्जा

महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय पर्यटनस्थळ! महाबळेश्वर - पाचगणीला युनेस्कोचा जागतिक वारसा दर्जा 8
फेव्हरेट अभिनेत्यासोबत फोटो हवाय? Google Gemini AI चे हे प्रॉम्प्ट्स करणार स्वप्न पूर्ण

फेव्हरेट अभिनेत्यासोबत फोटो हवाय? Google Gemini AI चे हे प्रॉम्प्ट्स करणार स्वप्न पूर्ण

फेव्हरेट अभिनेत्यासोबत फोटो हवाय? Google Gemini AI चे हे प्रॉम्प्ट्स करणार स्वप्न पूर्ण 8
26560 कोटींची संपत्ती असूनही 9 ते 5 करतात काम; 92 व्या वर्षीही न चुकता गाठतात ऑफिस, कोण आहे हा कोट्याधीश?

26560 कोटींची संपत्ती असूनही 9 ते 5 करतात काम; 92 व्या वर्षीही न चुकता गाठतात ऑफिस, कोण आहे हा कोट्याधीश?

26560 कोटींची संपत्ती असूनही 9 ते 5 करतात काम; 92 व्या वर्षीही न चुकता गाठतात ऑफिस, कोण आहे हा कोट्याधीश? 8
पिवळी साडी अन् गालावर खळी...&#039;दशावतार&#039; फेम प्रियदर्शिनी इंदलकरच्या दिलखेच अदा

पिवळी साडी अन् गालावर खळी...'दशावतार' फेम प्रियदर्शिनी इंदलकरच्या दिलखेच अदा

पिवळी साडी अन् गालावर खळी...'दशावतार' फेम प्रियदर्शिनी इंदलकरच्या दिलखेच अदा 9