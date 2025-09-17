पुण्याला टक्कर देणारा भारतातील सर्वात मोठा IT हब या राज्यात आहे; 11 वर्षांपूर्वीच निर्माण झालेय हे राज्य
India Newest State: पुण्यातील हिंजवडी हे भारतातील सर्वात सर्वात प्रसिद्ध आयटी हब आहे. पुण्याला टक्कर देणारा भारतातील सर्वात मोठा IT हब ज्या राज्यात आहे ते भारतातील सर्वात नवीन राज्य आहे. हे देशातील २९ वे राज्य आहे. या राज्याची निर्मिती दशकांच्या संघर्ष, राजकीय इच्छाशक्ती आणि जनतेच्या मागणीनंतर झाली. आज, हे राज्य त्याच्या अद्वितीय संस्कृती, आयटी क्षेत्र आणि ऐतिहासिक महत्त्वासाठी ओळखले जाते.