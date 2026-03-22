Largest Oil Well In India: भारतातील सर्वात मोठी तेलाची खाण कुठेय? दररोज किती तेल निघते? इराण युद्धानंतर वाढलंय महत्व!
Largest Oil Well In India: भारत आपल्या तेलाच्या गरजेचा मोठा भाग परदेशातून आणतो, पण अरबी समुद्रातील 'मुंबई हाई' हे क्षेत्र देशाची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करत आहे.
Pravin Dabholkar | Mar 22, 2026, 01:56 PM IST
Largest Oil Well In India: भारतातील सर्वात मोठी तेलाची खाण कुठेय? दररोज किती तेल निघते?
मोठा भाग परदेशातून
मुंबई हाई कुठे आहे आणि ते कसे?
मुंबई हाई हे भारतातील सर्वात मोठे तेल क्षेत्र आहे. हे जमिनीवर नाही, तर मुंबई किनाऱ्यापासून १६० किलोमीटर दूर अरबी समुद्रात समुद्राच्या तळाशी आहे. येथे ऑफशोर प्लॅटफॉर्म उभारून खोल समुद्रातून कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू काढला जातो. हे क्षेत्र ओएनजीसी (ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन) कंपनी चालवते. १९७८ मध्ये येथून तेल मुख्य भूमीवर नेण्यासाठी मोठी सबसी पाईपलाइन टाकली गेली. याआधी टँकरने तेल आणावे लागे.
मुंबई हाईचा शोध
१९७४ फेब्रुवारीमध्ये भारतीय आणि रशियन तज्ज्ञांच्या टीमने मुंबई हाईचा शोध लावला. तेव्हा भारत ऊर्जेत आत्मनिर्भर होण्याचा प्रयत्न करत होता. २१ मे १९७६ रोजी येथून व्यावसायिक उत्पादन सुरू झाले. सुरुवातीला फक्त ३,५०० बॅरल तेल रोज निघत होते. पण तीन वर्षांतच तंत्रज्ञान सुधारल्याने हे प्रमाण ८०,००० बॅरल रोजपर्यंत पोहोचले. हे क्षेत्र भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा बनले.
सध्या दररोज किती तेल निघते?
आज मुंबई हाई भारतातील सर्वात मोठे तेल उत्पादन केंद्र आहे. येथून दररोज १,३४,००० ते १,५०,००० बॅरल कच्चे तेल मिळते. हे तेल मुंबईच्या रिफायनरीमध्ये पाईपलाइनने थेट जाते. इस्राईल-इराण युद्धामुळे आयात तेल महाग झाल्याने या क्षेत्राचे महत्त्व आणखी वाढले आहे. भारताच्या एकूण तेल उत्पादनात याचा वाटा ३५ टक्क्यांहून अधिक आहे.
भारतातील इतर प्रमुख तेल क्षेत्रे
मुंबई हाई हे ऑफशोर क्षेत्र असले तरी जमिनीवरही तेलाचे मोठे साठे आहेत. राजस्थानातील बाड़मेर हे भारतातील सर्वात मोठे जमिनीवरील तेल क्षेत्र आहे. येथून भरपूर तेल काढले जाते. असमातील डिगबोई हे १८८९ मध्ये सुरू झालेले आशियातील सर्वात जुने तेल क्षेत्र आहे. हे सर्व क्षेत्र मिळून देशाच्या तेल गरजेची मदत करतात. पण मागणीच्या तुलनेत घरगुती उत्पादन अजूनही कमी आहे.
जुन्या विहिरींमधील आव्हाने
