Largest Oil Well In India: भारतातील सर्वात मोठी तेलाची खाण कुठेय? दररोज किती तेल निघते? इराण युद्धानंतर वाढलंय महत्व!

Largest Oil Well In India: भारत आपल्या तेलाच्या गरजेचा मोठा भाग परदेशातून आणतो, पण अरबी समुद्रातील 'मुंबई हाई' हे क्षेत्र देशाची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करत आहे.

Pravin Dabholkar | Mar 22, 2026, 01:56 PM IST
Largest Oil Well In India: खाडी देशांमध्ये इस्राईल-इराण युद्धामुळे तेलाच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. होर्मुझ जलडमरूमध्य बंद झाल्यास जगभरात तेलाची टंचाई येऊ शकते. अशा वेळी भारत आपल्या घरगुती तेल उत्पादनाकडे लक्ष देऊ लागला आहे.

भारत आपल्या तेलाच्या गरजेचा मोठा भाग परदेशातून आणतो, पण अरबी समुद्रातील 'मुंबई हाई' हे क्षेत्र देशाची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करत आहे. हे क्षेत्र भारताच्या एकूण घरगुती तेल उत्पादनात ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त योगदान देते. 

मुंबई हाई हे भारतातील सर्वात मोठे तेल क्षेत्र आहे. हे जमिनीवर नाही, तर मुंबई किनाऱ्यापासून १६० किलोमीटर दूर अरबी समुद्रात समुद्राच्या तळाशी आहे. येथे ऑफशोर प्लॅटफॉर्म उभारून खोल समुद्रातून कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू काढला जातो. हे क्षेत्र ओएनजीसी (ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन) कंपनी चालवते. १९७८ मध्ये येथून तेल मुख्य भूमीवर नेण्यासाठी मोठी सबसी पाईपलाइन टाकली गेली. याआधी टँकरने तेल आणावे लागे.

१९७४ फेब्रुवारीमध्ये भारतीय आणि रशियन तज्ज्ञांच्या टीमने मुंबई हाईचा शोध लावला. तेव्हा भारत ऊर्जेत आत्मनिर्भर होण्याचा प्रयत्न करत होता. २१ मे १९७६ रोजी येथून व्यावसायिक उत्पादन सुरू झाले. सुरुवातीला फक्त ३,५०० बॅरल तेल रोज निघत होते. पण तीन वर्षांतच तंत्रज्ञान सुधारल्याने हे प्रमाण ८०,००० बॅरल रोजपर्यंत पोहोचले. हे क्षेत्र भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा बनले.

आज मुंबई हाई भारतातील सर्वात मोठे तेल उत्पादन केंद्र आहे. येथून दररोज १,३४,००० ते १,५०,००० बॅरल कच्चे तेल मिळते. हे तेल मुंबईच्या रिफायनरीमध्ये पाईपलाइनने थेट जाते. इस्राईल-इराण युद्धामुळे आयात तेल महाग झाल्याने या क्षेत्राचे महत्त्व आणखी वाढले आहे. भारताच्या एकूण तेल उत्पादनात याचा वाटा ३५ टक्क्यांहून अधिक आहे.

मुंबई हाई हे ऑफशोर क्षेत्र असले तरी जमिनीवरही तेलाचे मोठे साठे आहेत. राजस्थानातील बाड़मेर हे भारतातील सर्वात मोठे जमिनीवरील तेल क्षेत्र आहे. येथून भरपूर तेल काढले जाते. असमातील डिगबोई हे १८८९ मध्ये सुरू झालेले आशियातील सर्वात जुने तेल क्षेत्र आहे. हे सर्व क्षेत्र मिळून देशाच्या तेल गरजेची मदत करतात. पण मागणीच्या तुलनेत घरगुती उत्पादन अजूनही कमी आहे.

मुंबई हाई ५० वर्षांपेक्षा जुने क्षेत्र आहे. जुन्या विहिरींमधून तेल काढणे आता कठीण आणि महाग झाले आहे. उत्पादन टिकवण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान वापरले जात आहे. ओएनजीसी आता ब्रिटिश कंपनी बीपीसोबत भागीदारी करत आहे. गहरे समुद्रात ड्रिलिंगसाठी आधुनिक यंत्रे आणली जात आहेत. यामुळे उत्पादन वाढवणे शक्य होईल.

सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आयात कमी करणे आहे. इस्राईल-इराणसारख्या युद्धात तेलाची किंमत वाढल्याने घरगुती उत्पादन वाढवणे गरजेचे आहे. मुंबई हाईसारख्या क्षेत्रांना नवीन तंत्रज्ञानाने मजबूत करणे, नवीन विहिरी शोधणे आणि ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करणे हे ध्येय आहे. यामुळे भारत परदेशी तेलावर अवलंबून राहणार नाही आणि अर्थव्यवस्था स्थिर राहील.

