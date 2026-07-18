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टीम इंडिया लॉर्ड्सवरील 22 वर्षांचा दुष्काळ संपवणार का? भारतीय संघाचा तणाव वाढला!

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 18, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 06:28 PM IST

भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये एकदिवसीय मालिकेचा शेवटचा सामना खेळवला जाणार आहे, या मालिकेचा शेवटचा सामना जो संघ जिंकले तो संघ विजय मिळवणार आहे. लॅार्ड्सवर मैदानावर टीम इंडियाचा फार काही चांगला रेकॅार्ड नाही. 

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भारतीय संघाने पहिला सामना सहा गडी राखून जिंकला, तर दुसरा सामना चार गडी राखून गमावला. आता, भारतीय संघ तिसरा एकदिवसीय सामना जिंकून मालिका आपल्या नावावर करण्याचा प्रयत्न करेल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानाची खेळपट्टी साधारणपणे वेगवान गोलंदाजांसाठी अनुकूल मानली जाते. खेळपट्टीचा उतार आणि नव्या चेंडूची सीम मूव्हमेंट यामुळे सुरुवातीच्या षटकांमध्ये फलंदाजांसमोर मोठे आव्हान उभे राहते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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सामना जसजसा पुढे जातो आणि चेंडू जुना होतो, तसतशी फलंदाजी सोपी होत जाते. येथे पाठलाग करणाऱ्या संघांची कामगिरी चांगली राहिली आहे. त्यामुळे, नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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भारतीय संघाने लॉर्ड्सवर एकूण नऊ एकदिवसीय सामने खेळले असून, त्यापैकी चार जिंकले, चार गमावले आणि एक सामना अनिर्णित राहिला आहे. भारत आणि इंग्लंड यांच्यात लॉर्ड्सवर आठ एकदिवसीय सामने खेळले गेले आहेत, ज्यात इंग्लंडने चार आणि भारताने तीन जिंकले असून एक सामना अनिर्णित राहिला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, लॉर्ड्सवरील भारताची एकदिवसीय कामगिरी जवळपास दोन दशकांपासून खराब राहिली आहे, त्यांना 22 वर्षे एकही विजय मिळवता आलेला नाही. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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2004 पासून, भारतीय संघाने लॉर्ड्सवर खेळलेले तीन एकदिवसीय सामने गमावले आहेत. भारताने शेवटचा सामना 2022 मध्ये तिथे खेळला होता, ज्यात त्यांना 100 धावांनी पराभव पत्करावा लागला होता. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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2011 मध्ये एक सामना बरोबरीत सुटला होता. या परिस्थितीत, शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ 22 वर्षांचा दुष्काळ संपवून एकदिवसीय मालिका जिंकण्याचा प्रयत्न करेल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया 

TAGS:
england vs india
team india
England cricket team

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