10 हजार फूटांवर भारतातील एकमेव स्वदेसी इग्लू, मायनस 15 डिग्री अनुभवण्यासाठी जगभरातून पर्यटकांची गर्दी!
Indigenous Igloo: मनालीजवळील हामटा पास येथे 10 हजार फूट उंचीवर पूर्णपणे 100 टक्के बर्फापासून बनवलेला खास इग्लू आहे. यापूर्वी इग्लू फक्त आर्क्टिक आणि अंटार्क्टिक भागातच असायचे. आता भारतातही असा खरा इग्लू अनुभव घेता येतो. हा इग्लू हिमाचलचा नवा पर्यटन चेहरा बनला आहे.
Pravin Dabholkar | Feb 21, 2026, 01:22 PM IST
वर्षातून फक्त 30 ते 60 दिवस उपलब्ध
फक्त फोटो नाही, राहण्याचा खरा आनंद
बाहेर मायनस 15 डिग्री, आत मात्र उबदार
सर्व काही 100 टक्के बर्फाचेच
स्थानिक युवकांची 10 वर्षांची मेहनत
