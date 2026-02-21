English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • 10 हजार फूटांवर भारतातील एकमेव स्वदेसी इग्लू, मायनस 15 डिग्री अनुभवण्यासाठी जगभरातून पर्यटकांची गर्दी!

10 हजार फूटांवर भारतातील एकमेव स्वदेसी इग्लू, मायनस 15 डिग्री अनुभवण्यासाठी जगभरातून पर्यटकांची गर्दी!

Indigenous Igloo: मनालीजवळील हामटा पास येथे 10 हजार फूट उंचीवर पूर्णपणे 100 टक्के बर्फापासून बनवलेला खास इग्लू आहे. यापूर्वी इग्लू फक्त आर्क्टिक आणि अंटार्क्टिक भागातच असायचे. आता भारतातही असा खरा इग्लू अनुभव घेता येतो. हा इग्लू हिमाचलचा नवा पर्यटन चेहरा बनला आहे.

Pravin Dabholkar | Feb 21, 2026, 01:22 PM IST
10 हजार फूटांवर भारतातील एकमेव स्वदेसी इग्लू, मायनस 15 डिग्री अनुभवण्यासाठी जगभरातून पर्यटकांची गर्दी!

Indias only indigenous igloo at 10000 feet tourists flock from all over the world to experience the fun of snow

indigenous igloo: मनालीजवळील हामटा पास येथे 10 हजार फूट उंचीवर पूर्णपणे 100 टक्के बर्फापासून बनवलेला खास इग्लू आहे. यापूर्वी इग्लू फक्त आर्क्टिक आणि अंटार्क्टिक भागातच असायचे. आता भारतातही असा खरा इग्लू अनुभव घेता येतो. हा इग्लू हिमाचलचा नवा पर्यटन चेहरा बनला आहे.

वर्षातून फक्त 30 ते 60 दिवस उपलब्ध

Indias only indigenous igloo at 10000 feet tourists flock from all over the world to experience the fun of snow

हिवाळ्यात बर्फ पडल्यानंतरच हा इग्लू बनवता येतो. त्यामुळे वर्षातून फक्त 30 ते 60 दिवसच पर्यटकांसाठी उघडा असतो. हा काळ खूप छोटा असल्याने पर्यटक उत्सुकतेने येतात आणि अनुभव घेतात.

फक्त फोटो नाही, राहण्याचा खरा आनंद

Indias only indigenous igloo at 10000 feet tourists flock from all over the world to experience the fun of snow

इथे येणारे पर्यटक केवळ बाहेरून फोटो काढत नाहीत. ते इग्लूत राहतात, झोपतात आणि पूर्ण अनुभव घेतात. हा ‘राहण्याचा’ अनुभव खूप वेगळा आणि रोमांचक आहे. विशेषतः विदेशी पर्यटकांसाठी हा इग्लू कॅम्प पहिली पसंती ठरला आहे.

बाहेर मायनस 15 डिग्री, आत मात्र उबदार

Indias only indigenous igloo at 10000 feet tourists flock from all over the world to experience the fun of snow

बाहेर तापमान मायनस 15 डिग्रीपर्यंत खाली जाते. तरीही इग्लूच्या आत अगदी गरम आणि सुरक्षित वाटते. बर्फाची जाड भिंत थंडी बाहेर ठेवते आणि आत आरामदायक वातावरण तयार करते. प्रत्येकाला ‘खूप सुरक्षित’ असे वाटते.

सर्व काही 100 टक्के बर्फाचेच

Indias only indigenous igloo at 10000 feet tourists flock from all over the world to experience the fun of snow

इग्लूची भिंती, छत, बेड, टेबल – सगळं काही नैसर्गिक बर्फापासून बनवले आहे. कुठेही प्लास्टिक किंवा लाकूड नाही. तरीही आत राहण्यासाठी आरामदायक बेडिंग आणि लाइटिंगची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

स्थानिक युवकांची 10 वर्षांची मेहनत

Indias only indigenous igloo at 10000 feet tourists flock from all over the world to experience the fun of snow

टशी आणि विकास या दोन स्थानिक तरुणांनी गेल्या १० वर्षांपासून सतत प्रयत्न केले. त्यांनी बर्फापासून इग्लू बनवण्याचा नवा स्वदेशी मॉडेल तयार केला. आता इथल्या अनेक युवकांना या कामात रोजगार मिळाला आहे. बर्फाला त्यांनी ‘रोजगार’ बनवले आहे

देश-विदेशातून पर्यटकांची गर्दी

Indias only indigenous igloo at 10000 feet tourists flock from all over the world to experience the fun of snow

भारतातून आणि जगभरातून पर्यटक येऊ लागले आहेत. सर्वजण सांगतात, “असा अनुभव कुठेही नाही, फक्त येथेच!” हामटा पास आता इग्लू पर्यटनाचा हब बनत चालला आहे. हिमाचलला यामुळे नवी ओळख मिळत आहे.

लवकरच वितळेल

Indias only indigenous igloo at 10000 feet tourists flock from all over the world to experience the fun of snow

इग्लू बर्फाचा असल्याने वसंत ऋतूत वितळून जातो. मग पुढच्या हिवाळ्यात पुन्हा बर्फ पडण्याची आणि इग्लू बनवण्याची वाट पाहावी लागते. तरीही हा छोटासा काळ इतका खास आहे की, पर्यटक पुन्हा पुन्हा येऊ इच्छितात.

