भारताच्या 'या' राज्यातील लोकं सर्वाधिक गोल्ड लोन घेतात, टॉप 5 मध्ये कोणाचा समावेश?
Gold Loan : भारतात गोल्ड लोन घेणं ही फक्त मजबुरी नाही तर एक आर्थिक पर्याय सुद्धा आहे. तेव्हा भारतातील त्या टॉप 5 राज्यांबद्दल जाणून घेऊयात जिथे लोकं सर्वाधिक गोल्ड लोन घेतात.
Pooja Pawar | Apr 16, 2026, 08:45 PM IST
बदलत्या काळात सोनं हे केवळ तिजोरीची शोभा वाढवण्यासाठी नाही तर भारतीयांसाठी सर्वात भरवशाचं एटीएम सुद्धा बनत चाललं आहे. अडीअडचणीच्या काळात लगेचच पैसे देऊ शकेल असं गोल्ड लोन आज रिटेल क्रेडिट बाजारात होम लोननंतर दुसऱ्या क्रमांकावर येतं. 16.8 लाख रुपयांची मार्केट व्हॅल्यू आणि चौपट ग्रोथ यामुळे गोल्ड लोनने देशाची आर्थिक परिस्थिती सुद्धा बदलली आहे. तेव्हा टॉप 5 राज्यांबद्दल जाणून घेऊयात जे गोल्ड लोन घेण्याच्या बाबतीत पुढे आहेत.
तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक हे तीन राज्य मिळून देशातील एकूण गोल्ड लोन मार्केटचा 51.1 टक्के भाग उचलतात. हा आकडा स्पष्ट करतो की उत्तर आणि पश्चिम भारताच्या तुलनेत दक्षिणेतील लोकं हे गोल्ड लोन घेण्यास अधिक प्राधान्य देतात. या प्रवृत्तीमागील मुख्य कारण म्हणजे येथील सामाजिक आणि आर्थिक रचनेशी सोन्याचा असलेला घनिष्ठ संबंध आहे.
राज्यांच्या व्यक्तिगत रँकिंगमध्ये तामिळनाडू हे राज्य पहिल्या स्थानी आहे. गोल्ड लोन घेण्याच्या बाबतीत राज्य संपूर्ण भारताचं नेतृत्व करत आहे. तामिळनाडू देशातील एकूण गोल्ड लोन मार्केटचा 25.8 टक्के भाग उचलते. याचा अर्थ असा की, देशात सोन्यावर कर्ज घेणाऱ्या लोकांपैकी जवळपास प्रत्येक चौथा व्यक्ती तामिळनाडूचा आहे.
