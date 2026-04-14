पुणे मुंबई पेक्षा हाय डिमांड! भारतातील TOP 6 हिल स्टेशन बनत आहेत नवीन रिअल इस्टेट हॉटस्पॉट, महाराष्ट्रातील 2 फेमस हिलस्टेशनचे नाव जाणून शॉक व्हाल

 महाराष्ट्रातील सर्वात फेमस हिल स्टेशनसह भारतातील TOP 5  हिल स्टेशन बनत आहेत नवीन रिअल इस्टेट हॉटस्पॉट. यांना पुणे मुंबई पेक्षा हाय डिमांड आली आहे.     

Vanita Kamble | Apr 14, 2026, 10:46 PM IST
Top 6 Hill Stations India New Real Estate Hotspots : मुंबई आणि पुणे शहरात मालमत्तांना मोठी मागणी आहे. या शहरांना आता भारतातील काही हिल स्टेशन टक्कर देत आहेत. भारतातील हे हिल स्टेशन नवीन रिअल इस्टेट हॉटस्पॉट बनत आहेत. यात महाराष्ट्रातील 2 फेमस हिलस्टेशन देखील आहेत. या हिल स्टेशनचे नाव जाणून शॉक व्हाल. येथे लोक गुंतवणूक म्हणून मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता खरेदी आहेत.   

कसौली

चंदीगड आणि दिल्लीपासून जवळ असलेल्या कसौली   हिल स्टेशनमध्ये प्रॉपर्टी घेण्यास अनेक जण उत्सुक आहेत.  कसौलीमध्ये मालमत्तांची  मागणी दिवसेंदिवस वाढतच आहे. अनेक जण येथे बंगले, रिसॉर्ट बांधत आहेत.

नैनिताल, उत्तराखंड

उत्तराखंड मधील मुक्तेश्वर आणि नैनिताल देखील प्रॉपर्टी हब म्हणून विकसीत होतेआहे.  शांत, सुंदर निसर्गरम्य वातावरण यामुळे अनेक पर्यटक येथे फिरण्यासाठी येतात. अनेक जण येथे मालमत्ता खरेदी करत आहेत. 

मुन्नार

केरळमधील मुन्नार हे दक्षिणेतील सर्वात लोकप्रिय पर्यटनस्थळ आणि हिल स्टेशन आहे. वर्षभर हिरवळ आणि अल्हाददायक हवामान यामुळे येथे येणारे पर्यटक मुन्नार च्या प्रेमात पडतात आणि मालमत्ता खरेदी करतात. येथील पर्यटनामुळे मालमत्तेच्या किमती दरवर्षी  10 ते 15 टक्क्यांनी वाढत आहेत. यामुळे येते मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांना भविष्यात चांगाल फायदा होणार आहे.  

कूर्ग, कर्नाटक

कुर्ग हे कॉफीच्या मळ्यांसाठी प्रसिद्ध आहे.  कॉफीच्या मळ्यांमध्ये वसलेल्या व्हिलांमध्ये राहण्याचा अनुभव घेण्यासाठी पर्यटक मोठ्या संख्येन येथे येतात. यामुळे अनेक जण येथे मालमत्ता खरेदी करुन सुंदर व्हिला आणि टुमदार बंगले बांधत आहेत. तर, अनके जण येथे रेडी टू मूव्ह मालमत्ता खरेदी करत आहेत. 

लोणावळा

लोणावळा हे मुंबई आणि पुण्याजवळ असलेले महाराष्ट्रातील सर्वात फेमस हिल स्टेशन आहे.  लोणावळ्यात वीकेंडला फिरायला येणाऱ्यांची संख्या खूप मोठी आहे. गेल्या काही वर्षांत लोणावळ्यातील आलिशान व्हिला आणि भूखंडांच्या किमती दुप्पट झाल्या आहेत, ज्यामुळे हे शहर रिअल इस्टेटचे एक प्रमुख केंद्र बनले आहे

सातारा

सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर हे महाराष्ट्रातील पहिल्या क्रमाकांचे थंड हवेचे ठिकाण आहे. महाबळेश्वरसह पाचगणी वाई परिसरात ही पर्यटक मोठ्या संख्येने येतात. यामुळे सातारा जिल्ह्यात देखील मालमत्तांची मागणी वाढली आहे.   

हिल स्टेशन असलेल्या प्रदेशांमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी येथील नियम जाणून घेणे खूप महत्वाचे आहे.  उत्तराखंड किंवा हिमाचल प्रदेशमध्ये  भूमी कायद्यांसारख्या स्थानिक कायद्यांचा आढावा घेणे गरजेचे आहे.  पाण्याची उपलब्धता, रस्त्यांची सोय आणि भूस्खलनमुक्त क्षेत्रे यांची माहिती घेणे देखील गरजेचे आहे.   

