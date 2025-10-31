सेमी फायनलमध्ये भारताच्या लेकींनी लावली रेकॉर्डची माळ, अशी कामगिरी करणारा पहिला संघ
World Records Broken:भारतीय संघातील स्टार क्रिकेटर जेमिमा रॉड्रिग्सने सेमी फायनलमध्ये धडाकेबाज कामगिरी करून भारताला ऐतिहासिक विजय मिळवून दिला. भारतीय महिला क्रिकेट संघाने यावेळी एकाच सामन्यात अनेक रिकोर्ड मोडले. सविस्तर जाणून घ्या.
ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या या मॅचमध्ये तब्बल 339 धावांच्या विक्रमी आव्हानाचा पाठलाग करताना जेमिमा रॉड्रिग्जने नाबाद 127 धावा केल्या. रॉड्रिग्ज आणि 89 धावा करणाऱ्या कॅप्टन हरमनप्रीतने तिसऱ्या विकेटसाठी 167 रनची भागीदारी केली. महिला वर्ल्डकपच्या सेमी फायनलच्या इतिहासात ही सर्वोच्च भागीदारी आहे. यापूर्वी, हरमन आणि दीप्ती शर्मा यांनी 2017 मध्ये 137 धावा झळकावल्या होत्या. डीवाय पाटील स्टेडियमवर भारताने पाच विकेटने एतिहासीक विजय मिळवला. अमनजोत कौरने विजयी चौकार मारला, ज्यामुळे भारतीय खेळाडूंना आनंदाश्रू अनावर झाले.
