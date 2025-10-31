English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सेमी फायनलमध्ये भारताच्या लेकींनी लावली रेकॉर्डची माळ, अशी कामगिरी करणारा पहिला संघ

World Records Broken:भारतीय संघातील स्टार क्रिकेटर जेमिमा रॉड्रिग्सने सेमी फायनलमध्ये धडाकेबाज कामगिरी करून भारताला ऐतिहासिक विजय मिळवून दिला. भारतीय महिला क्रिकेट संघाने यावेळी एकाच सामन्यात अनेक रिकोर्ड मोडले. सविस्तर जाणून घ्या.  

Oct 31, 2025, 09:47 AM IST
जेमिमा रॉड्रिग्जच्या (Jemimah Rodrigues) नाबाद 127 आणि हरमनप्रीत कौरच्या 89 धावांच्या खेळीच्या जोरावर, भारताने महिला वन डे वर्ल्डकपच्या सेमी फायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध विक्रमी 339 धावांचा पाठलाग करून अंतिम फेरीत प्रवेश केला.  

ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या या मॅचमध्ये  तब्बल 339 धावांच्या विक्रमी आव्हानाचा पाठलाग करताना जेमिमा रॉड्रिग्जने नाबाद 127 धावा केल्या. रॉड्रिग्ज आणि 89 धावा करणाऱ्या कॅप्टन हरमनप्रीतने तिसऱ्या विकेटसाठी 167 रनची भागीदारी केली.   महिला वर्ल्डकपच्या सेमी फायनलच्या इतिहासात ही सर्वोच्च भागीदारी आहे. यापूर्वी, हरमन आणि दीप्ती शर्मा यांनी 2017 मध्ये 137 धावा झळकावल्या होत्या.  डीवाय पाटील स्टेडियमवर भारताने पाच विकेटने एतिहासीक विजय मिळवला. अमनजोत कौरने विजयी चौकार मारला, ज्यामुळे भारतीय खेळाडूंना आनंदाश्रू अनावर झाले.   

रविवारी अंतिम सामन्यात भारताचा सामना दक्षिण आफ्रिकेशी होईल. भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या या दमदार खेळीसाठी क्रिकेटप्रेमी त्यांच्यवर शुभेच्छांचा वर्षाव करत आहेत.  

महिलांच्या वर्ल्डकप मॅचमधील हा सर्वाधिक यशस्वी पाठलाग होता, या महिन्याच्या सुरुवातीला त्याच मॅचमध्ये ऑस्ट्रेलियाने भारताविरुद्ध केलेल्या 331 धावांच्या पाठलाग केला होता.  

आजपर्यंतचा वर्ल्डकप सामन्यांत  300 किंवा त्याहून अधिक धावांचा पाठलाग करणारा भारत हा पहिला संघ ठरला. यापूर्वी कोणत्याही पुरुष किंवा महिला टीमने हा पराक्रम कधीही केला नव्हता.  

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील सामन्यात एकूण 679 धावा हा क्रिकेट इतिहासातील सर्वाधिक स्कोर आहे. मागील विक्रम इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या नावावर होता (678 धावा, ब्रिस्टल, 2017 वर्ल्ड कप)  

या सामन्यात भारताच्या लेकींनी मोठमोठे रेकोर्ड मोडले तसेच ऑस्ट्रेलियाची फोबी लिचफिल्ड महिला वर्ल्डकपमधील या मॅचमध्ये शतक करणारी सर्वात तरुण खेळाडू ठरली.  

या सामन्याबद्दल बोलायचे झाले तर, सात वेळा विजेत्या ऑस्ट्रेलियाने सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद जिंकण्याची आशा गमावली. ऑस्ट्रेलियाने 2017 च्या सेमी फायनल मॅचमध्ये भारताकडून पराभव पत्कारला होता.

