2 मित्रांची आकाशाला गवसणी! उधारीच्या विमानांवर उभी केली एअरलाइन्स कंपनी; आज देशातील सर्वात मोठ्या एअरलाइन्सची होणार उच्चस्तरीय चौकशी
देशातील सर्वात मोठी एअरलाइन्स इंडिगो सध्या मोठ्या संकटातून जात आहे. डीजीसीएचा एफडीटीएल आदेश तात्पुरता मागे घेण्यात आला असला तरी इंडिगो पुढील अडचणी संपल्या नाहीत. कारण एअरलाइनच्या संकटाची चौकशी करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही कंपनी दोन मित्रांनी उभी केली. चला जाणून इंडिगोची कहाणी
Neha Choudhary | Dec 05, 2025, 11:29 PM IST
1/13
मार्केट कॅपनुसार जगातील सर्वात मोठी विमान कंपनी आज खूप मोठ्या संकटात सापडली आहे. ही विमान कंपनी मध्यमवर्गांसाठी सुरु करण्यात आली. सुप्रसिद्ध एअरलाइन कंपनी इंडिगोने आपल्या सोशल मीडिया हँडलवर एक ओळ पाहिला मिळते - Always affordable, on-time and hassle-free म्हणजे नेहमी परवडणारी, वक्तशीर आणि त्रासमुक्त प्रवास. आज या विमान कंपनीने देशांतर्गत बाजारपेठेत 60 टक्क्यांहून अधिक वाटा मिळवला.
2/13
भारतातील विमान वाहतूक क्षेत्राने असंख्य विमान कंपन्यांची आल्यात आणि बंदही झाल्यात. जेव्हा विमान वाहतूक हे क्षेत्र फारच फायदेशीर नव्हतं तेव्हा दोन मित्रांनी 2006 मध्ये एक अनोखी यशोगाथा रचली. वेगवेगळ्या व्यावसायिक पार्श्वभूमी असलेले दोन मित्र राकेश गंगवाल आणि राहुल भाटिया यांनी भारतातील सर्वात यशस्वी विमान कंपनी इंडिगो कंपनी उभारली.
3/13
4/13
गंगवाल पूर्वी युनायटेड एअरलाइन्समध्ये होते आणि भाटिया इंटरग्लोब ग्रुपमध्ये होते. त्यांनी त्यांच्या कौशल्यांचा आणि स्वप्नांचा मेळ घालून इंडिगोला रुपरेषा दिली. गंगवाल यांची विमान वाहतूक विषयक समज आणि भाटिया यांची बाजारपेठेतील अंतर्दृष्टी यामुळे 2006 मध्ये एअरलाइन सुरू केली. या दोन्ही मित्रांनी कठीण भारतीय विमान वाहतूक वातावरणात एक मजबूत व्यवसाय उभारला. एवढंच नाहीतर देशातील सर्वात मोठी आणि सर्वात फायदेशीर एअरलाइन म्हणून पण कमी वेळात नावारूपाला आली.
5/13
इंडिगोची उल्लेखनीय वाढ तिच्या शिस्तबद्ध दृष्टिकोनातून झाल्याच तज्ज्ञांनी सांगितलं जे त्यावेळी इतर चांगल्या चांगल्या एअरलाइन्सला जमलं नाही. एकाच प्रकारच्या विमानाचे संचालन करण्याच्या व्यवसाय मॉडेलला चिकटून राहून, गुणवत्ता, प्रशिक्षण आणि खर्च नियंत्रण राखून, इंडिगोने भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्रात स्वतःचे स्थान फारच कमी वेळा निर्माण केलं. चार वर्षांच्या ऑपरेशनमध्ये, त्यांनी देशांतर्गत बाजारपेठेतील महत्त्वपूर्ण वाटा मिळवला आणि ते भारताच्या विमान उद्योगात आघाडीवर पोहोचली.
6/13
गंगवाल आणि भाटिया यांच्या नेतृत्वाखाली, इंडिगो भारतीय बाजारपेठेत लवकरच एक प्रमुख शक्ती म्हणून उदयास आली. पण, एअरलाइनचे यश वाढत असताना, दोन मित्रांचे दृष्टिकोन वेगळे होत होते. गंगवाल यांनी अधिक विमाने आणि क्षमता वापरून जलद विस्ताराला प्राधान्य दिलं होतं तर भाटिया यांनी वाइड-बॉडी विमानांचा वापर करून सावध वाढ आणि आंतरराष्ट्रीय विस्ताराला प्राधान्य दिल्याच पाहिला मिळालं. येथूनच त्यांच्यामधील संघर्षाला सुरू झाली. गंगवाल यांनी भाटियाच्या या निर्णयाला विरोध केला आणि विस्तार - रणनीतीबद्दल त्यांच्या वेगवेगळ्या विचारांमुळे शेवटी मतभेद टोकाला गेले. जलद वाढीच्या गंगवालच्या मोहिमेचा भाटियांसोबत संघर्ष झाला, ज्यामुळे कंपनीत तणाव पाहिला मिळाला.
7/13
मग पुढे 2020 मध्ये सह-संस्थापकांमधील मतभेद शिगेला पोहोचला, ज्यामुळे गंगवाल यांनी प्रशासनाबाबत आक्षेप व्यक्त केला. सार्वजनिक मतभेदानंतर, डिसेंबर 2021 मध्ये झालेल्या बैठकीत तडजोडीचा मार्ग मोकळा झाला. गंगवाल यांनी संचालक मंडळातून राजीनामा दिला आणि हळूहळू त्यांची भागीदारी कमी करण्याची योजना आखण्यात आली. ज्यामुळे एअरलाइनच्या नेतृत्वात बदल झाला. अलिकडच्या अहवालांवरून असे दिसून येते की राकेश गंगवाल यांनी 450 दशलक्ष डॉलर्सचे शेअर्स विकले आहेत. ज्यामुळे ते इंडिगोमधून बाहेर पडणार आहेत अशी शंका व्यक्त करण्यात येत आहे हे एअरलाइनसाठी एक मोठे वळण आहे, कारण गंगवाल यांनी तिच्या लाँच आणि वाढीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली.
8/13
कंपनीची सुरुवात झाली तेव्हा एप्रिल 2007 मध्ये, इंडिगोने पहिल्या वर्षी दहा लाख प्रवाशांना आपल्यासोबत हवाई सफर घडवली. एप्रिल 2009 पर्यंत ही संख्या 1 कोटींपेक्षा जास्तीच्या घरात गेली. त्याच वर्षी, इंडिगोने त्यांचे 25 वे विमान विकत घेतले. 2010 मध्ये, इंडिगोने एअर इंडियाला मागे टाकले आणि किंगफिशर एअरलाइन्स आणि जेट एअरवेजच्या मागे 17.3% प्रवासी बाजारपेठेसह भारतातील तिसरी सर्वात मोठी विमान कंपनी म्हणून उदयास आली.
9/13
2011 मध्ये, इंडिगोने 15 अब्ज डॉलर्समध्ये 180 एअरबस ए320 विमानांची ऑर्डर दिली. त्या वर्षी त्यांनी त्यांच्या पाचवा वर्धापन दिन आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे सुरू केली. 1 सप्टेंबर 2011 रोजी, इंडिगोने नवी दिल्ली आणि दुबई दरम्यान पहिली आंतरराष्ट्रीय सेवा दिली. फेब्रुवारी 2012 मध्ये, इंडिगोने अजून 50वे विमान विकत घेतली. मार्च 2012 रोजी संपलेल्या तिमाहीत, इंडिगो भारतातील सर्वात फायदेशीर विमान कंपनी आणि प्रवासी बाजारपेठेच्या बाबतीत भारतातील दुसरी सर्वात मोठी विमान कंपनी बनून सर्वांना आश्चर्यचकित केलं. इतक्या कमी वेळेत त्यांनी आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली होती.
10/13
आणि तो दिवस उजाडला जेव्हा ऑगस्ट 2012 मध्ये, जेट एअरवेजला माग टाकत प्रवासी बाजारपेठेतील वाट्यानुसार भारतातील सर्वात मोठी एअरलाइन आणि आकाशातील राजा तोच हा किताब मिळवला. डिसेंबर 2012 पर्यंत, इंडिगोने 50 दशलक्ष प्रवाशांचा टप्पा ओलांडला आणि 2013 च्या सुरुवातीला, इंडिगो इंडोनेशियाच्या लायन एअर नंतर आशियातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात वेगाने वाढणारी बजेट एअरलाइन म्हणून ओळखली जाऊ लागली.
11/13
नोव्हेंबर 2014 मध्ये इंडिगोला 100 वे विमान मिळालीत ज्यामुळे 2006 मध्ये इंडिगोने 100 विमानांचा प्रारंभिक ऑर्डर पूर्ण केली. मार्च 2015 पर्यंत, इंडिगोने त्याच्या स्थापनेपासून एकूण 100 दशलक्ष प्रवाशांना हवाई प्रवास घडवला. ऑगस्ट 2015 मध्ये, इंडिगोने 250 एअरबस A320neo विमानांसाठी आणखी एक ऑर्डर दिली, ज्यामुळे ती एअरबसच्या इतिहासातील सर्वात मोठी एकल ऑर्डर देणारी कंपनी बनली.
12/13
त्यानंतर इंडिगोने 27 ऑक्टोबर 2015 रोजी ₹3,018 कोटी किमतीला आपला प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (IPO) उघडला. नंतर 2019 मध्ये, इंडिगोने ₹2.3 लाख कोटी किमतीच्या 300 एअरबस A320neo विमानांसाठी ऑर्डर दिली, ज्याने त्याचा मागील विक्रम त्यांनी मोडला. डिसेंबरमध्ये, इंडिगो दररोज 1,500 उड्डाणे चालवणारी पहिली भारतीय विमान कंपनीचा मानही तिने पटकावला. 2020 मध्ये, इंडिगो विमानांचा ताफ्यात आता 262 विमान आले होते, ज्यामध्ये 75 दशलक्षाहून अधिक प्रवाशांनी सुखकर प्रवासाचा आनंद घेतला.
13/13