English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Indigo Crisis : फ्लाईट रद्द किंवा उशिरानं असल्यास काय आहेत प्रवाशांचे अधिकार?

Flight delayed or cancelled know the passanger rights : विमानानं प्रवास करताय? हे माहित असायलाच हवं. कारण हलगर्जीपणा मनस्तापही देऊन जातो अन् आर्थिक फटकासुद्धा...   

Sayali Patil | Dec 06, 2025, 09:26 AM IST
twitter
1/8

IndiGo उड्डाणे

Indigo Crisis Flight delayed or cancelled know passanger rights

Flight delayed or cancelled know the passanger rights : एकाच दिवसात 550 हून अधिक IndiGo उड्डाणे रद्द करण्यात आली, ज्यानंतर उड्डाणं रद्द आणि उशिरानं येण्याचं हे सत्र सुरू झालं. पाहता पाहता हा आकडा इतरा मोठा झाला की भारतातील अनेक विमानतळं रेल्वे स्थानकांप्रमाणं भासू लागली.   

twitter
2/8

इंडिगो

Indigo Crisis Flight delayed or cancelled know passanger rights

इंडिगोच्या या गैरव्यवस्थेमुळं हजारो प्रवाशांना फटका बसला. काही प्रवासी विमानतळावर अडकले, कैक तासांचा विलंब आणि विमानतळांवर गोंधळाची परिस्थिती, प्रवाशांचा आक्रोश अन् संताप अनावर पोहोचला. परिस्थितीला मिळालेलं गंभीर वळण पाहता इंडिगोनं दिलगिरी व्यक्त केली. पण, या साऱ्यात प्रवाशांचं झालेलं नुकसान कसं भरून काढता येणार? 

twitter
3/8

विमान

Indigo Crisis Flight delayed or cancelled know passanger rights

विमान रद्द झालं किंवा ते बराच वेळ उशिरानं येणार असलं तर प्रवाशांचे नेमके हक्क काय आहेत, DGCA च्या नियमांनुसार अशा परिस्थितीत नेमक्या कोणत्या सुविधा मिळू शकतात? हे माहित असणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. 

twitter
4/8

फ्लाईटला उशिर झाल्यास...

Indigo Crisis Flight delayed or cancelled know passanger rights

फ्लाईट 2 तासांनी इशिरा आल्यास एअरलाईन कंपनीकडून त्यांच्याच खर्चानं रिफ्रेशमेंटची व्यवस्था केली जाते. पूर्वसूचनेसह 4 तासांनी फ्लाईट उशिरा असल्यास प्रवाशांना पूर्ण रिफंडचा अधिकार आहे. फ्लाईट 24 तासांहून अधिक उशिरानं असल्यास फ्लाईट कंपन्या प्रवाशांच्या हॉटेल मुक्कामाची सोय करतात, जे बंधनकारक आहे.   

twitter
5/8

उड्डाण/ फ्लाईट रद्द झाल्यास...

Indigo Crisis Flight delayed or cancelled know passanger rights

अॅडव्हान्स कॅन्सलेशनअंतर्ग एअरलाईन्सना किमान 2 आठवड्याआधी प्रवाशांना फ्लाईट रग्ग झाल्याची प्रवाशांना कल्पना द्यावी लागते. या बदल्यात प्रवाशांची दुसऱ्या विमानात आसनासह व्यवस्था किंवा पूर्ण रिफंड द्यावी लागते. 2 आठवडे किंवा 24 तासांपूर्वी फ्लाईट रद्द झाल्यास प्रत्यक्षात उड्डाणाच्या 2 तास आत विमान कंपनीनं पर्यायी फ्लाईट किंवा प्रवाशांना पूर्ण रिफंडची व्यवस्था करावी लागणं अपेक्षित असतं.   

twitter
6/8

लक्षात घ्या...

Indigo Crisis Flight delayed or cancelled know passanger rights

प्रवाशांनी ऑल्टरनेट फ्लाईटचा पर्याय निवडल्यास आणि विमानतळावर ते दुसऱ्या फ्लाईटच्या प्रतीक्षेत असतील तर प्रवाशांच्या खाण्यापिण्याची सोय विमानसेवा कंपनीनं करणं अपेक्षित आहे. एका तिकिटावर दोन कनेक्टींग फ्लाईट बुक असल्यास आणि त्यातही एखादं फ्लाईट उशिरानं असल्यास दुसरी फ्लाईट नाही पडकता आली तर इथंही हाच  नियम लागू होतो.   

twitter
7/8

ओवरबुकिंग

Indigo Crisis Flight delayed or cancelled know passanger rights

ओवरबुकिंगच्या बाबतीत बोर्डिंग नाकारल्यास तासाभरात दुसऱ्या फ्लाईटमध्ये कंपनीनं प्रवाशांची सोय करणं अपेक्षित असतं. अन्यथा, 24 तासांच्या आत दुसऱ्या फ्लाईचं बुकिंग केल्यास 10 हजारांची नुकसान भरपाई द्यावी लागेल.   

twitter
8/8

एक अट कायम...

Indigo Crisis Flight delayed or cancelled know passanger rights

नियंत्रणाबाहेरील परिस्थिती उदाहरणार्थ, नैसर्गिक आपत्ती, सिव्हिल वॉर, दंगल, राजकीय अस्थिरता, सुरक्षा कारणं, सरकारी नियम, दहशतवाद अशा स्थितीत प्रवाशांना विमान कंपनी कोणतीही नुकसान भरपाई देणार नाही.   

twitter
पुढील
अल्बम

कसं आहे महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कुटुंब, Family Tree मधून पाहा पुढची पिढी

पुढील अल्बम

कसं आहे महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कुटुंब, Family Tree मधून पाहा पुढची पिढी

कसं आहे महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कुटुंब, Family Tree मधून पाहा पुढची पिढी

कसं आहे महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कुटुंब, Family Tree मधून पाहा पुढची पिढी 8
Ravindra Jadeja Birthday: 120 कोटींची संपत्ती, IPL मध्ये तब्बल 18 कोटींची कमाई! ‘सर’ जडेजाची राजेशाही लाईफस्टाइल, जाणून घ्या Net Worth

Ravindra Jadeja Birthday: 120 कोटींची संपत्ती, IPL मध्ये तब्बल 18 कोटींची कमाई! ‘सर’ जडेजाची राजेशाही लाईफस्टाइल, जाणून घ्या Net Worth

Ravindra Jadeja Birthday: 120 कोटींची संपत्ती, IPL मध्ये तब्बल 18 कोटींची कमाई! ‘सर’ जडेजाची राजेशाही लाईफस्टाइल, जाणून घ्या Net Worth 9
राजमहालापेक्षा कमी नाही रवींद्र जडेजाचा बंगला, फर्निचर पासून ते गार्डनपर्यंत सर्वच एकदम रॉयल, पाहा Inside Photos

राजमहालापेक्षा कमी नाही रवींद्र जडेजाचा बंगला, फर्निचर पासून ते गार्डनपर्यंत सर्वच एकदम रॉयल, पाहा Inside Photos

राजमहालापेक्षा कमी नाही रवींद्र जडेजाचा बंगला, फर्निचर पासून ते गार्डनपर्यंत सर्वच एकदम रॉयल, पाहा Inside Photos 0
Daily Tarot Card Horoscope : मार्गशीर्ष शनिवार 5 राशींसाठी फलदायी; पण &#039;या&#039; लोकांना असणार शनिदेव नाराज

Daily Tarot Card Horoscope : मार्गशीर्ष शनिवार 5 राशींसाठी फलदायी; पण 'या' लोकांना असणार शनिदेव नाराज

Daily Tarot Card Horoscope : मार्गशीर्ष शनिवार 5 राशींसाठी फलदायी; पण 'या' लोकांना असणार शनिदेव नाराज 12