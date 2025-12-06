Indigo Crisis : फ्लाईट रद्द किंवा उशिरानं असल्यास काय आहेत प्रवाशांचे अधिकार?
Flight delayed or cancelled know the passanger rights : विमानानं प्रवास करताय? हे माहित असायलाच हवं. कारण हलगर्जीपणा मनस्तापही देऊन जातो अन् आर्थिक फटकासुद्धा...
Sayali Patil | Dec 06, 2025, 09:26 AM IST
IndiGo उड्डाणे
इंडिगो
इंडिगोच्या या गैरव्यवस्थेमुळं हजारो प्रवाशांना फटका बसला. काही प्रवासी विमानतळावर अडकले, कैक तासांचा विलंब आणि विमानतळांवर गोंधळाची परिस्थिती, प्रवाशांचा आक्रोश अन् संताप अनावर पोहोचला. परिस्थितीला मिळालेलं गंभीर वळण पाहता इंडिगोनं दिलगिरी व्यक्त केली. पण, या साऱ्यात प्रवाशांचं झालेलं नुकसान कसं भरून काढता येणार?
विमान
फ्लाईटला उशिर झाल्यास...
उड्डाण/ फ्लाईट रद्द झाल्यास...
अॅडव्हान्स कॅन्सलेशनअंतर्ग एअरलाईन्सना किमान 2 आठवड्याआधी प्रवाशांना फ्लाईट रग्ग झाल्याची प्रवाशांना कल्पना द्यावी लागते. या बदल्यात प्रवाशांची दुसऱ्या विमानात आसनासह व्यवस्था किंवा पूर्ण रिफंड द्यावी लागते. 2 आठवडे किंवा 24 तासांपूर्वी फ्लाईट रद्द झाल्यास प्रत्यक्षात उड्डाणाच्या 2 तास आत विमान कंपनीनं पर्यायी फ्लाईट किंवा प्रवाशांना पूर्ण रिफंडची व्यवस्था करावी लागणं अपेक्षित असतं.
लक्षात घ्या...
प्रवाशांनी ऑल्टरनेट फ्लाईटचा पर्याय निवडल्यास आणि विमानतळावर ते दुसऱ्या फ्लाईटच्या प्रतीक्षेत असतील तर प्रवाशांच्या खाण्यापिण्याची सोय विमानसेवा कंपनीनं करणं अपेक्षित आहे. एका तिकिटावर दोन कनेक्टींग फ्लाईट बुक असल्यास आणि त्यातही एखादं फ्लाईट उशिरानं असल्यास दुसरी फ्लाईट नाही पडकता आली तर इथंही हाच नियम लागू होतो.
