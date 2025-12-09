English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'त्यांना' ₹1800000000 ची नुकसानभरपाई; मग इंडिगो प्रवाशांना वेगळा न्याय का? 'हा' कायदा ठरला टर्निंग पॉइंट

Airline Paid Rs 180 Crore As Compensation: साधारण आठ वर्षापूर्वी हवाई उड्डाण क्षेत्रात भारतात निर्माण झाली आहे तशी सध्यासारखीच परिस्थिती निर्माण झाली होती त्यावेळी एका कायद्यामुळे प्रवाशांना तब्बल 180 कोटी नुकसानभरपाई मिळालेली. नक्की घडलेलं काय पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Dec 09, 2025, 02:25 PM IST
दोन वेगवेगळ्या कंपन्या, दोन वेगवेगळे न्याय

ryanair

2000 विमानं रद्द तरी  त्यांना 180 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई, 4500+ विमानं रद्द होऊनही भारतीयांच्या नशीबच मनस्ताप का?

साडेचार हजारांहून अधिक उड्डाणे रद्द

ryanair

भारतातील आठवडाभराहून अधिक काळापासून सुरु असलेल्या 'एअर इंडिगो' एअरलाइन्सच्या संकटादरम्यान तब्बल साडेचार हजारांहून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहे.  

जुन्या घटनेशी तुलना

ryanair

देशभरातील वेगवेगळ्या विमानतळांवर हजारो प्रवाशी अडकून पडले आहेत. अनेकांनी 'इंडिगो'ने जाणूनबुजून देशावर लादलेल्या या हवाई प्रवासासंदर्भातील संकटाची तुलना एका जुन्या घटनेशी केली आहे. युरोपियन एअरलाइन कंपनी असलेल्या 'रायनएअर'ची आठवण अनेकांना या 'इंडिगो' गोंधळादरम्यान झाली आहे.  

4500 विरुद्ध दोन हजार

ryanair

इंडिगोने आता साडेचार हजार विमानं रद्द केली असतानाच 2017 मध्ये 'रायनएअर'ने जवळपास 2 हजार उड्डाणे रद्द केली होती. मात्र त्यावेळी या विमान कंपनीला मोठा दंड ठोठावण्यात आला होता. या अचानक उड्डाणं रद्द करण्याच्या निर्णयाचा चार लाख प्रवाशांना फटका बसला होता.   

तो कायदा ठरला करणीभूत

ryanair

त्यामुळे 2017 मध्ये 'रायनएअर'ला या चार लाख प्रवाशांना तब्बल 188 कोटी रुपयांची भरपाई द्यावी लागली होती. यासाठी कारण ठरलेला तो युरोपमध्ये लागू असलेला हवाई प्रवासासंदर्भातील हक्कांचा अत्यंत महत्त्वाचा कायदा. असा कोणताही कायदा भारतात नसल्याने इंडिगो प्रकरणात प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागला.  

...तर प्रवाशांना भरपाईची तरतूद

ryanair

युरोपचा हवाई प्रवासी हक्क कायदा, ईयू 261 नुसार विमानाच्या उड्डाणाला विलंब झाला किंवा उड्डाण रद्द झाल्यास प्रवाशांना भरपाईची तरतूद असते. योगायोगाने, 'रायनएअर' आणि 'इंडिगो' या कमी दरात हवाई प्रवास घडवून आणणाऱ्या विमान कंपन्या आहेत आणि त्यांच्या संकटाची कारणे सारखीच आहेत.  

कधी घडलेला हा सारा प्रकार?

ryanair

पायलटची कमतरता, रोस्टर म्हणजेच टाइमटेबल आणि शिफ्टच्या वेळांची समस्या यामुळेच 'इंडिगो'प्रमाणे 2017 मध्ये 'रायनएअर'ने मोठ्या प्रमाणात उड्डाणे रद्द केली होती. पायलटच्या कमतरतेमुळे 'रायनएअर'चे संकट निर्माण झाले आणि अशाच प्रकारच्या पायलटच्या कमतरतेमुळे सध्या भारतात 'इंडिगो'चे संकट निर्माण झाले आहे.  

नागरी विमान वाहतूक मंत्री काय म्हणाले?

ryanair

देशाच्या हवाई बाजारपेठेतील 63% हिस्सा असलेल्या इंडिगोला सरकारने बजावलेल्या नोटीसला उत्तर देण्याची अंतिम मुदत सोमवारी सायंकाळी संपली. नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांनी सोमवारी संसदेत सांगितले की, सरकारला विमान वाहतूक क्षेत्रात अधिक कंपन्यांनी प्रवेश करावा अशी इच्छा आहे.   

'रायनएअर'ने विमानं रद्द करण्याचे नेमकं कारण काय होते?

ryanair

आयर्लंडची 'रायनएअर' ही युरोपातील सर्वात मोठी विमान कंपनी आहे. आयर्लंडच्या विमान वाहतूक बाजारपेठेतील अर्ध्याहून अधिक हिस्सा असलेल्या 'रायनएअर'ने सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2017 मध्ये पायलट रोस्टरच्या समस्यांमुळे दोन हजार उड्डाणे रद्द केली. सुमारे चार लाख प्रवाशांना याचा फटका बसला.  

नेमकी किती भरपाई दिली?

ryanair

युरोपियन कायदा ईयू 261 अंतर्गत विमानं रद्द झाल्याचा फटका बसलेल्या प्रवाशांना 25 लाख युरोची भरपाई द्यावी लागली. त्यावेळी भारतात एक युरो अंदाजे 75 रुपये होता. जर आपण भारतीय रुपयांमध्ये पाहिले तर त्यावेळी कंपनीला प्रवाशांना 188 कोटींची भरपाई द्यावी लागली.  

युरोपचा ईयू 261 कायदा काय आहे?

ryanair

2004 मध्ये युरोपियन युनियन संसदेने मंजूर केलेला हवाई प्रवासी हक्क कायदा 2005 मध्ये लागू झाला. सामान्य लोक त्याला ईयू 261 कायदा म्हणतात. या कायद्यानुसार, विमान उड्डाणाला विलंब झाला अथवा विमान उड्डाण रद्द झाल्यास प्रवाशांना उड्डाणाच्या अंतरानुसार 250 युरो ते 600 युरोपर्यंत भरपाई मिळते.  

अन्न, पिण्याचे पाणी आणि हॉटेल/निवास खर्च

ryanair

युरोपमध्ये या कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. जर कोणतीही कंपनी भरपाई देण्यास टाळाटाळ करत असेल तर सरकार देखील कारवाई करते. या कायद्यानुसार, प्रवासी अन्न, पिण्याचे पाणी आणि हॉटेल/निवास खर्च देखील मागू शकतात. भारतात असा कोणताही कायदा नसल्याचे परिणाम सध्याच्या इंडिगो गोंधळात दिसून आले. (सर्व फोटो रॉयटर्स आणि अधिकृत वेबसाईटवरुन साभार)

