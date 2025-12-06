English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Indigo Flight Refund: तुम्ही 'या' तारखेपर्यंत Indigo चे तिकीट काढलं आहेत? मग जाणून घ्या कोणाला आणि कधीपर्यंत मिळणार पूर्ण रिफंड

Indigo Flight Refund: सलग पाचव्या दिवशी इंडिगो विमानाचा गोंधळ सुरुच आहे. मुंबईसह दिल्लीसोबत अनेक विमानतळावर अनेक इंडिगोचे विमान रद्द झाले आहेत. अशात प्रवाशांमध्ये नाराजीचा सूर असून तिकीटांच्या पैशांबद्दल त्यांच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत. अशात इंडिगो कंपनीने तिकीटच्या पैशांसंदर्भात महत्त्वाची घोषणा केली आहे. 

Neha Choudhary | Dec 06, 2025, 05:21 PM IST
भारताची सर्वात मोठी एअरलाइन इंडिगो गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या संकटात अकडली आहे. गेल्या 5 दिवसांमध्ये इंडिगोचे मोठ्या संख्येने विमानसेवा रद्द झाली आहे. विमानतळावरील प्रवाशांचा उद्रेक पाहता नागरिक उड्डयन मंत्रालयाला यात हस्तक्षेप करावा लागला आहे. 

एअरलाइननेही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एका पोस्ट शेअर करुन प्रवाशांची माफी मागितली आहे. तर विमानतळावर तासनतास वाट पाहणाऱ्यांसाठी जेवण आणि पेयांची व्यवस्था करण्यात आल्याचेही सांगितलं आहे. 

अतिरिक्त गैरसोय टाळण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांनासाठी एक विशेष प्रतिक्षा कक्ष देखील उभारण्यात आल्याच कंपनीकडून सांगण्यात आलंय. 

प्रवाशांची गैरसोय कमी करण्यासाठी एअरलाइनने देशभरात हजारो हॉटेल खोल्या आणि वाहतुकीची व्यवस्था केली आहे, असं कंपनीकडून सांगण्यात आलंय.

शुक्रवारीच 750  हून अधिक विमान रद्द झाली असून हा या आठवड्यातील हा सर्वाधिक आकडा आहे. दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरू आणि हैदराबाद सारख्या प्रमुख शहरांमध्ये प्रवासी तासन्तास अडकून पडले आहेत. 

अशात एअरलाइनने एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे की, 5 ते 15 डिसेंबरपर्यंत रद्द केलेल्या सर्व फ्लाइट्ससाठी प्रवाशांना आपोआप पूर्ण रिफंड मिळणार आहे. यासाठी प्रवाशांना अधिकृत विनंती सादर करण्याची आवश्यकता नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय. 

तसंच 15 डिसेंबरपर्यंत तिकीट रद्द केल्यास किंवा वेळेमध्ये बदल केल्यास कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाहीय, असंही इंडिगो कंपनीकडून सांगण्यात आलंय. 

विमान वाहतूक मंत्रालयाने इंडिगोला परतफेड प्रक्रिया करण्यासाठी रविवारी रात्री 8:00 वाजेपर्यंतचा वेळ दिला आहे. ही अंतिम मुदत पूर्ण करावी लागेल. इंडिगोने 7 डिसेंबर रोजी रात्री 8:00 वाजेपर्यंत सर्व रद्द केलेल्या तिकिटांचे पैसे परत करावेत.

