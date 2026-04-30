English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • फोटो
IndiGo Flight : ऑक्टोबरपासून 'इंडिगो'ची सेवा बंद? दिवाळीच्या सुट्ट्यांचे बेत बारगळणार

IndiGo Flight : विमान प्रवास करण्याचा बेत जेव्हा जेव्हा आखला जातो तेव्हा अनेकांचच प्राधान्य हे खिशाला परवडणाऱ्या विमानप्रवासाची सेवा देणाऱ्या इंडिगोला असतं. पण, याच इंडिगोबाबतची नवी माहिती ऐकली का?   

Sayali Patil | Apr 30, 2026, 09:18 AM IST
twitter
1/8

विमान प्रवास

IndiGo Flight : विमान प्रवास म्हटलं की, या प्रवासासाठीची तिकीटं पाहूनच अनेकांना धक्का बसतो. मात्र सामान्यांच्या खिशाला परवडणाऱ्या विमान प्रवासाची सुविधा देणाऱ्या इंडिगोन आता एक असा निर्णय घेतला आहे ज्यामुळं काहींना थेट दिवाळीच्या सुट्ट्यांचीसुद्धा चिंता वाटू लागली आहे. (सर्व छायाचित्र- सोशल मीडिया)  

twitter
2/8

इंधनावरील वाढता खर्च

विमानासाठी लागलेल्या इंधनावरील वाढता खर्च लक्षात घेता या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी विमान कंपन्यांनी लांब पल्ल्याची वाहतूक टप्प्याटप्प्यानं बंद करण्यास सुरुवात केली आहे. (सर्व छायाचित्र- सोशल मीडिया)  

twitter
3/8

विमानसेवा

याचअंतर्गत इंडिगोने मँचेस्टरसाठीची विमानसेवा 1 सप्टेंबरपासून तर हिथ्रो अर्थात लंडन आणि अॅमस्टरडॅमसाठीची विमानसेवांसाठी 27 ऑक्टोबरपासूनची तिकीट विक्री बंद केली आहे. (सर्व छायाचित्र- सोशल मीडिया)  

twitter
4/8

इंडिगो

दिवाळीच्या तोंडावर इंडिगोने हा निर्णय घेतल्यानं मुंबईत येणाऱ्या प्रवाशांना काही अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. (सर्व छायाचित्र- सोशल मीडिया)  

twitter
5/8

इराण-अमेरिका युद्ध

इराण-अमेरिका युद्धामुळं इंडिगोलासुद्धा फटका बसला आहे. हा तोटा सातत्यानं वाढत असल्याने (Indigo) इंडिगो, एअर इंडिया (Air India) आणि (spice jet) स्पाईस जेटच्या प्रतिनिधित्वाची जबाबदारी असणाऱ्या फेडेरेशन ऑफ इंडियन एअरलाइन्सने (एफआयए) इंधन दर प्रणाली लागू करावी अशी मागणी केली आहे. (सर्व छायाचित्र- सोशल मीडिया)  

twitter
6/8

विमान इंधन

विमान इंधनावर लागू असणारं 11 टक्के अबकारी शुल्क माफ करण्याची शिफारसही करण्यात आली असून, यामध्ये येत्या काळात दिलासा न मिळाल्यास विमान वाहतूक बंद करण्याची नामुष्की कंपन्यांवर येईल ही वस्तूस्थिसुद्धा समोर ठेवण्यात येत आहे. (सर्व छायाचित्र- सोशल मीडिया)  

twitter
7/8

विमानसेवा

2025 च्या डिसेंबर महिन्यापासून इंडिगोची विमानसेवा 10 दिवसांपासून कोलमडली होती.  त्यातच 28 फेब्रुवारीपासून इराण-अमेरिका युद्धामुळं आंतरराष्ट्रीय मार्गावरील वाहतुकीवर महिन्याभराहून अधिक काळापासून परिणाम झाल्याचं पाहायला मिळालं. (सर्व छायाचित्र- सोशल मीडिया)  

twitter
8/8

विमान प्रवास महागला

इंडिगोन ऑक्टोबरनंतर काही आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठीची तिकीट विक्री बंद केल्याने 28 ऑक्टोबरचे मुंबई ते हिथ्रो तिकीटदर वाढले आहेत. तर, अॅमस्टरडॅम, मँचेस्टरच्या तिकिटांचे दरसुद्धा गगनाला भिडल्याचं दिसत आहे. (सर्व छायाचित्र- सोशल मीडिया)

twitter
पुढील
अल्बम

Rohit Sharma Birthday: लक्झरी घर, गाड्या...रोहित शर्माची एकूण संपत्ती पाहून व्हाल थक्क! जाणून घ्या Net Worth

पुढील अल्बम

Gold Silver Price Today: सोनं आजही स्वस्त, चांदीची चमकही गेली; जाणून घ्या आजचे 24K, 22K, 18K चे दर

Gold Silver Price Today: सोनं आजही स्वस्त, चांदीची चमकही गेली; जाणून घ्या आजचे 24K, 22K, 18K चे दर

Gold Silver Price Today: सोनं आजही स्वस्त, चांदीची चमकही गेली; जाणून घ्या आजचे 24K, 22K, 18K चे दर 10
Rohit Sharma Birthday: लक्झरी घर, गाड्या...रोहित शर्माची एकूण संपत्ती पाहून व्हाल थक्क! जाणून घ्या Net Worth

Rohit Sharma Birthday: लक्झरी घर, गाड्या...रोहित शर्माची एकूण संपत्ती पाहून व्हाल थक्क! जाणून घ्या Net Worth

Rohit Sharma Birthday: लक्झरी घर, गाड्या...रोहित शर्माची एकूण संपत्ती पाहून व्हाल थक्क! जाणून घ्या Net Worth 8
महाराष्ट्रातलं एक असं गाव जिथे रडण्यास मनाई, कुणी मेलं तरी रडत नाहीत; कारण वाचून आश्चर्य वाटेल

महाराष्ट्रातलं एक असं गाव जिथे रडण्यास मनाई, कुणी मेलं तरी रडत नाहीत; कारण वाचून आश्चर्य वाटेल

महाराष्ट्रातलं एक असं गाव जिथे रडण्यास मनाई, कुणी मेलं तरी रडत नाहीत; कारण वाचून आश्चर्य वाटेल 10
जीवन-मृत्यूच्या सीमारेषेवर अफगाणिस्तानचा हा स्टार खेळाडू! परिवाराने केली रक्तदानाची मागणी

जीवन-मृत्यूच्या सीमारेषेवर अफगाणिस्तानचा हा स्टार खेळाडू! परिवाराने केली रक्तदानाची मागणी

जीवन-मृत्यूच्या सीमारेषेवर अफगाणिस्तानचा हा स्टार खेळाडू! परिवाराने केली रक्तदानाची मागणी 7