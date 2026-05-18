Cannes त्या झगमगाटामागे दडलंय कटू सत्य! इन्फ्लुएन्सरने केलं एक्स्पोज; पैसे भरुन काढले जातात फोटो, असा ठरतो रेट

Written ByShivraj YadavUpdated byShivraj Yadav
Published: May 18, 2026, 10:43 PM IST|Updated: May 18, 2026, 10:43 PM IST

कान्सच्या रेड कार्पेटवर प्रत्येक फोटोग्राफ्रर तुम्हाला ओळखत असतो. त्यांना तर तुम्ही कोण आहात हे माहितीही नसतं. उलट तुम्हाला त्यांना तुमचे फोटो काढण्यासाठी पैसे द्यावे लागतात असं इन्फुएन्सर तारिणी पेशावरने सांगितलं आहे. 

 

12 मे पासून सोशल मीडियावर कान्स रेड कार्पेटसंदर्भातील कंटेंटचा पूरचा आला आहे. तुम्हाला हे फोटो, व्हिडीओ पाहण्यार रस असो किंवा नसो, पण तुमच्या फीडमध्ये रेड कार्पेटवर कोणी काय घातलं होतं? कोण पोहोचलं होतं? याचे फोटो, व्हिडीओ येत राहतात. या फोटो, व्हिडीओत सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएन्सर अगदी फॅशनेबल अवतारात दिसत असून, आपला अनुभव सांगतानाही दिसत आहेत. (Photos - Reuters/Instagram)

 

तुम्हाला कान्स फिल्म फेस्टिव्हलच्या रेड कार्पेटवरील झगमगाट दिसत असला तरी त्यामागे मात्र एक सत्य आहे जे कोणी सांगत नाही. रेड कार्पेटवर तुम्ही गेलात म्हणून कोणी फोटो काढत नाही, तर त्यासाठी पैसे मोजावे लागतात. 

 

यावर्षी आलिया भट्ट रेड कार्पेटवर आली त्याचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहेत. फोटोग्रार्सनी तिच्याकडे दुर्लक्ष केलं असे दावे केले जात आहेत. 

 

एका युजरने म्हटलं आहे की, "हे फारच लज्जास्पद आहे. कान्स हा आंतरराष्ट्रीय मंच आहे आणि ती दुसऱ्यांदाच तिथे गेली आहे. तरीही तिला कोणी ओळखत नाही. एकानेही तिचा फोटो काढला नाही. मग ती हात कोणाला दाखवत होती? कोणालाही त्यात रस दिसत नव्हता".

 

यानंतर ब्युटी आणि वेलनेस इन्फ्लुएन्सर तारिणी पेशावरिया हिने इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून कान्सचे वास्तव उघड केलं आहे. 

 

"मी 4 वर्षांपूर्वी कान्सला गेले होते. मी इथे तुम्हाला ते सर्व सांगणार आहे जे तुम्हाला या फिल्म फेस्टिव्हरसंदर्भात कोणी सांगत नाही," असं सांगत तिने सत्य उलगडलं आहे. "रेड कार्पेट खरंतर 1 ते 2 मिनिटांचंच असतं आणि प्रत्येक रेड कार्पेट सारखं नसतं," असं तिने सांगितलं. 

 

पुढे तिने सांगितलं की, "ऐश्वर्या रायसारख्या मोठ्या व्यक्तींना संपूर्ण रेड कार्पेट स्वतःसाठी मिळतं. जेव्हा टॉम क्रूझसारखी व्यक्ती फ्रेममध्ये येते, तेव्हा इतर कोणालाही 10 मिनिटांसाठी रेड कार्पेटवर प्रवेश करण्यास मनाई असते".

"प्रत्येक फोटोग्राफर तुमचे फोटो काढायला नसतो. ते तुम्हाला ओळखतही नाहीत. तुमचे फोटो काढणाऱ्या फोटोग्राफरला तुम्हाला पैसे द्यावे लागतात. मी 7 व्हिडिओ आणि 7 फोटोंसाठी 400 युरो (अंदाजे 44 हजार 500 रुपये) दिले," असं तिने सांगितलं.

 

यानंतर तिने हॉटेल मार्टिनेझबद्दल सांगितलं, जे कान्स चित्रपट महोत्सवादरम्यान सेलिब्रिटींचे केंद्र बनते. तिने पुढे सांगितले की, तिथे एका रात्रीसाठी रुमचे भाडे 2-3 लाख रुपये असू शकते, पण तिचा हा दौरा लॉरियल पॅरिसने प्रायोजित केल्यामुळे, तिला फ्रेंच रिव्हिएरामधील सर्वात आलिशान ठिकाणांपैकी एका ठिकाणी राहता आले.

 

तारिणी पेशावरियाने पुढे नमूद केले की, मनीष मल्होत्राने तिला साडी नेसण्यास मदत करण्यासाठी आपल्या टीममधील एका व्यक्तीला पाठवले होते. 

तिने सांगितलं की, तिथे होणाऱ्या चर्चाही विचित्र असतात. एकदा ती अमेरिकन अभिनेत्री इवा लोंगोरियाच्या समोर बसून नाश्ता करत होती, आणि दुसऱ्या वेळी, तिने कोणालातरी विल स्मिथला चित्रपटासाठी घेण्याबद्दल बोलताना ऐकले.

 

तिच्या कान्स दौऱ्यातील सर्वात अविस्मरणीय क्षण म्हणजे ऐश्वर्या राय आणि अभिषेक बच्चन यांना भेटणं होता. "या संपूर्ण दौऱ्यात मी भेटलेल्या लोकांमध्ये ते सर्वात चांगले आणि प्रेमळ होते," असं कौतुक तिने केलं. 

