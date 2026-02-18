English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • स्वामी भक्तांना मोदींचं सर्वात मोठं Gift; लाखो भाविकांना फायदा! नेमका निर्णय काय, वाचा A To Z माहिती

स्वामी भक्तांना मोदींचं सर्वात मोठं Gift; लाखो भाविकांना फायदा! नेमका निर्णय काय, वाचा A To Z माहिती

Modi Government Gift To Swami Samarth Akkalkot Devotee: राज्यातील सर्वात लोकप्रिय तीर्थक्षेत्रांपैकी एक म्हणजे अक्कलकोट! याच तीर्थश्रेत्रासंदर्भात केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेत थेट निधी जारी केला आहे. नेमका का निर्णय काय आणि या एवढ्या पैशांचा करणार काय जाणून घ्या...

Swapnil Ghangale | Feb 18, 2026, 11:10 AM IST
1/9

स्वामी भक्तांना मोदी सरकारची मोठी भेट अक्कलकोटमध्ये ₹3532300000 खर्च करुन...

akkalkot

स्वामी भक्तांना केंद्रामध्ये सत्तेत असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मोठी भेट दिली आहे. ही भेट नेमकी काय आणि त्याचा काय फायदा होणार हे सविस्तर समजून घेऊयात...

2/9

केंद्र सरकारकडून गोड बातमी

akkalkot

देशभरातून अक्कलकोटला येणाऱ्या स्वामी भक्तांसाठी मोठी गुड न्यूज समोर आली आहे. विशेष म्हणजे थेट केंद्र सरकारकडून ही गोड बातमी आली आहे.  

3/9

मोदी सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला

akkalkot

देशाच्या कानाकोपऱ्यातून अक्कलकोट नगरीत येणाऱ्या स्वामी भक्तांच्या वाहतुकीची कोंडी दूर करण्यासाठी केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.  

4/9

353 कोटींचा निधी मंजूर

akkalkot

महाराष्ट्र - कर्नाटक राज्य सीमेवरील 47 किमी रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी 353.23 कोटींचा भरीव निधी मंजूर झाला आहे. 

5/9

स्थानिक आमदाराच्या मागणीला यश

akkalkot

अक्कलकोटचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी सातत्याने या रस्त्याच्या मागणीसाठी पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या सततच्या पाठपुराव्यांच्या मागण्यांना मिळालेले हे मोठे यश मानलं जात आहे.  

6/9

मोदी आणि गडकरींचे आभार

akkalkot

केंद्र सरकारने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याने अक्कलकोटचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे आभार मानले आहेत.  

7/9

शेतकरी, व्यापारी, उद्योग क्षेत्राला फायदा

akkalkot

महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्याला जोडणारा हा महत्त्वाचा दुवा असल्याने शेतकरी, व्यापारी, उद्योग क्षेत्राला याचा मोठा फायदा होणार असल्याचा विश्वास आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी व्यक्त केला आहे.

8/9

दर गुरुवारी गर्दी

akkalkot

अक्कलकोटला दररोज हजारो भक्त भेट देतात. दर गुरुवारी आणि विशेष उत्सवांच्या वेळी स्वामी भक्तांची संख्या लाखोंमध्ये असते.  

9/9

लाखोंच्या संख्येनं भक्तांचा ओघ

akkalkot

पुण्यतिथी, प्रकट दिन, आणि गुरुपौर्णिमा यांसारख्या प्रमुख दिवशी येथील श्री क्षेत्र वटवृक्ष स्वामी समर्थ महाराज मंदिरात महाराष्ट्राबरोबरच कर्नाटक आणि तेलंगणासह देशभरातून लाखोंच्या संख्येनं भक्तांचा ओघ सुरू असतो. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - सोशल मीडिया आणि फ्रीपिकवरुन साभार)  

