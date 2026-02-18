स्वामी भक्तांना मोदींचं सर्वात मोठं Gift; लाखो भाविकांना फायदा! नेमका निर्णय काय, वाचा A To Z माहिती
Modi Government Gift To Swami Samarth Akkalkot Devotee: राज्यातील सर्वात लोकप्रिय तीर्थक्षेत्रांपैकी एक म्हणजे अक्कलकोट! याच तीर्थश्रेत्रासंदर्भात केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेत थेट निधी जारी केला आहे. नेमका का निर्णय काय आणि या एवढ्या पैशांचा करणार काय जाणून घ्या...
Swapnil Ghangale | Feb 18, 2026, 11:10 AM IST
स्वामी भक्तांना मोदी सरकारची मोठी भेट अक्कलकोटमध्ये ₹3532300000 खर्च करुन...
केंद्र सरकारकडून गोड बातमी
मोदी सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला
353 कोटींचा निधी मंजूर
स्थानिक आमदाराच्या मागणीला यश
मोदी आणि गडकरींचे आभार
शेतकरी, व्यापारी, उद्योग क्षेत्राला फायदा
दर गुरुवारी गर्दी
