/मुंबईत 457 एकरांवर म्हाडाची 46 हजार+ घरं... 166419 कोटी खर्च करुन मिळणार मोठी घरं

मुंबईमधील म्हाडाच्या माध्यमातून होणारा हा सर्वात मोठा पुनर्विकास बांधकाम आणि विकास प्रकल्प नेमका कसा आहे जाणून घ्या सविस्तर वृत्त...
म्हाडा वसाहतींचा समूह पुनर्विकास बांधकाम आणि विकास संस्था प्रारूपानुसार (कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी, सी अँड डी) करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयानुसार 11 समूह पुनर्विकास प्रकल्प म्हाडाने हाती घेतले आहेत. या 11 प्रकल्पांतील सर्वात मोठा समूह पुनर्विकास गोराई म्हाडा वसाहतीचा असेल.
गोराई म्हाडा वसाहत 256 एकरावरील असून या पुनर्विकासाअंतर्गत 26 हजार 206 रहिवाशांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे.
तर 201 एकरावरील चारकोप म्हाडा वसाहतीचाही समूह पुनर्विकास केला जाणार असून, त्या अंतर्गत 20 हजार 40 रहिवाशांना हक्काची मोठी घरे दिली जाणार आहेत.
या दोन्ही प्रकल्पांसाठी 1 लाख 66 हजार 419 कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. या दोन्ही मोठ्या प्रकल्पांमध्ये एकूण 46 हजारांहून अधिक लोकांना घरं मिळणार आहेत.
अशा या दोन्ही प्रकल्पांचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्याचे काम म्हाडाकडून सुरू आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक)