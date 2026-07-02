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मुंबईत 457 एकरांवर म्हाडाची 46 हजार+ घरं... 166419 कोटी खर्च करुन मिळणार मोठी घरं

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 02, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:32 PM IST

मुंबईमधील म्हाडाच्या माध्यमातून होणारा हा सर्वात मोठा पुनर्विकास बांधकाम आणि विकास प्रकल्प नेमका कसा आहे जाणून घ्या सविस्तर वृत्त...

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म्हाडाचा मोठा निर्णय

म्हाडा वसाहतींचा समूह पुनर्विकास बांधकाम आणि विकास संस्था प्रारूपानुसार (कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी, सी अँड डी) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

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सर्वात मोठा समूह पुनर्विकास

या निर्णयानुसार 11 समूह पुनर्विकास प्रकल्प म्हाडाने हाती घेतले आहेत. या 11 प्रकल्पांतील सर्वात मोठा समूह पुनर्विकास गोराई म्हाडा वसाहतीचा असेल. 

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वसाहत 256 एकरावर

गोराई म्हाडा वसाहत 256 एकरावरील असून या पुनर्विकासाअंतर्गत 26 हजार 206 रहिवाशांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. 

 

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20 हजार 40 रहिवाशांना हक्काची मोठी घरे

तर 201 एकरावरील चारकोप म्हाडा वसाहतीचाही समूह पुनर्विकास केला जाणार असून, त्या अंतर्गत 20 हजार 40 रहिवाशांना हक्काची मोठी घरे दिली जाणार आहेत. 

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किती पैसे गुंतवणार?

या दोन्ही प्रकल्पांसाठी 1 लाख 66 हजार 419 कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. या दोन्ही मोठ्या प्रकल्पांमध्ये एकूण 46 हजारांहून अधिक लोकांना घरं मिळणार आहेत. 

 

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काम म्हाडाकडून सुरू

अशा या दोन्ही प्रकल्पांचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्याचे काम म्हाडाकडून सुरू आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक)

TAGS:
infrastructure news
Redevelopment
mhada
Mumbai

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