405 रेडी टू मूव्ह Flats एकाच वेळी घेतले; नवी एअरपोर्टजवळ कोणी केला हा व्यवहार?
Infrastructure News: 8 तारखेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते नवी मुंबई विमानतळाचं औपचारिक उद्घाटन होणार असल्याची बातमी समोर आलेली असतानाच आता ही अपडेट पुढे आलीये. जाणून घ्या या व्यवहाराबद्दल सविस्तर...
Swapnil Ghangale | Oct 06, 2025, 03:39 PM IST
कोणी, कोणासाठी आणि कितीला घेतलेत हे फ्लॅट्स?
लवकरच भाकित खरं होणार
मोदींच्या हस्ते उद्घाटन
एकाच वेळेस तब्बल 405 फ्लॅट्सचा व्यवहार
कोणासाठी घेतलेत हे 405 फ्लॅट्स
405 रेडी-टू-मूव्ह-इन फ्लॅट्स
कंपनीनेच दिली व्यवहाराची माहिती
करारामध्ये आहे तरी काय?
लीज अँण्ड लायसन्स करार हा एक कायदेशीर दस्तऐवज आहे. या माध्यमातून मालमत्ता नावावर असलेल्या मूळ मालकाकडून परवानाधारकला मालकी हस्तांतरित न करता सदर मालमत्तेचा तात्पुरता वापर करण्याचा अधिकार दिला जातो. अशा पद्धतीचा एकाच वेळी एवढ्या मोठ्या संख्येनं भाडेतत्वावर फ्लॅट्स घेण्याचा हा नवी मुंबईतील पहिलाच व्यवहार आहे.
