Marathi News
405 रेडी टू मूव्ह Flats एकाच वेळी घेतले; नवी एअरपोर्टजवळ कोणी केला हा व्यवहार?

Infrastructure News: 8 तारखेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते नवी मुंबई विमानतळाचं औपचारिक उद्घाटन होणार असल्याची बातमी समोर आलेली असतानाच आता ही अपडेट पुढे आलीये. जाणून घ्या या व्यवहाराबद्दल सविस्तर...

Swapnil Ghangale | Oct 06, 2025, 03:39 PM IST
कोणी, कोणासाठी आणि कितीला घेतलेत हे फ्लॅट्स?

infranews

नवी मुंबईच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रामधील हा सर्वात मोठ्या व्यवहारांपैकी एक आहे. नव्या विमानतळाजवळच्या प्रोजेक्टमध्येच हा व्यवहार झालाय हे विशेष. कोणी, कोणासाठी आणि कितीला घेतलेत हे फ्लॅट्स जाणून घ्या....

लवकरच भाकित खरं होणार

infranews

नवी मुंबई विमानतळावरुन उड्डाणं सुरु झाल्यानंतर या ठिकाणी प्रॉपर्टीची मागणी भरपूर वाढेल असं सांगितलं जात असून मागील काही वर्षांमधील येथील वाढते दर पाहता लवकरच हे भाकित खरं होईल असं दिसत आहे. मात्र याच पार्श्वभूमीवर नवी मुंबई विमानतळाजवळ तब्बल 405 फ्ट्सची एक मोठी डील झाली आहे.  

मोदींच्या हस्ते उद्घाटन

infranews

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते नवी मुंबई एअरपोर्टचं अधिकृतपणे उद्घाटन केलं जाणार असून डिसेंबरमध्ये या विमानतळावरुन नियमितपणे विमानं उड्डाण करतील. 

एकाच वेळेस तब्बल 405 फ्लॅट्सचा व्यवहार

infranews

मुंबई महानगर प्रदेशातील पनवेलमधील नामांकित रिअल इस्टेट कंपनी वाधवा ग्रुपकडून एकाच वेळेस तब्बल 405 फ्लॅट्स घेतले आहेत.  

कोणासाठी घेतलेत हे 405 फ्लॅट्स

infranews

पुढील काही आठवड्यांमध्ये म्हणजेच डिसेंबर महिन्यात प्रत्यक्ष कार्यन्वयित होणाऱ्या या अंतरराष्ट्रीय विमानतळावर काम करणाऱ्या लोकांची राहण्याची व्यवस्था करण्याच्या उद्देशाने हे 405 फ्लॅट्स घेण्यात आले आहेत. पुढील दोन दिवसात या नवीन विमानतळाचे उद्घाटन होणार आहे. 

405 रेडी-टू-मूव्ह-इन फ्लॅट्स

infranews

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळने  (NMIAL) ऑक्टोबर 2025 पासून विमानतळ कर्मचारी आणि कुटुंबांसाठी पनवेल येथील त्यांच्या 'वाधवा वाईज सिटी' या टाउनशिपमध्ये 'लीज अँण्ड लायसन्स' तत्वावर 405 रेडी-टू-मूव्ह-इन फ्लॅट्सचा व्यवहार केला आहे.  

कंपनीनेच दिली व्यवहाराची माहिती

infranews

यासंदर्भात NMIAL व्यवस्थापनाने  'द वाधवा ग्रुप'सोबत सामंजस्य करारावर म्हणजेच एमओयूवर स्वाक्षरी केली आहे. वाधवा रिअल इस्टेट कंपनीनेच एका निवेदनात या व्यवहाराची माहिती दिली आहे.  

करारामध्ये आहे तरी काय?

infranews

लीज अँण्ड लायसन्स करार हा एक कायदेशीर दस्तऐवज आहे. या माध्यमातून मालमत्ता नावावर असलेल्या मूळ मालकाकडून परवानाधारकला मालकी हस्तांतरित न करता सदर मालमत्तेचा तात्पुरता वापर करण्याचा अधिकार दिला जातो. अशा पद्धतीचा एकाच वेळी एवढ्या मोठ्या संख्येनं भाडेतत्वावर फ्लॅट्स घेण्याचा हा नवी मुंबईतील पहिलाच व्यवहार आहे.

मागणीत वाढ होईल अशी शक्यता

infranews

'द वाधवा ग्रुप'चे सीईओ संदीप सोंथालिया यांनी, "नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे उद्घाटन ही या प्रदेशासाठी एक अभिमान्स्पद. आम्ही अपार्टमेंट, बंगले आणि भूखंडांच्या मागणीत वाढ होईल अशी शक्यता व्यक्त करत आहोत. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी NMIAL सोबत आम्ही भागीदारी करण्यास उत्सुक आहोत," असं स्पष्ट केलं आहे. 

अनेक गृहनिर्माण प्रकल्प

infranews

वाधवा ग्रुपने मुंबई महानगर प्रदेशात अनेक गृहनिर्माण आणि व्यावसायिक प्रकल्प विकसित केले आहेत. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक सौजन्य: रॉयटर्स, वाधवा ग्रुप वेबसाईट, पीटीआयवरुन साभार)  

