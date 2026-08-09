Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /दुखापतींनी त्रस्त असलेल्या भारतीय संघाने CoE वर दाखवले बोट, व्हीव्हीएस लक्ष्मणने अखेर सोडले मौन

दुखापतींनी त्रस्त असलेल्या भारतीय संघाने CoE वर दाखवले बोट, व्हीव्हीएस लक्ष्मणने अखेर सोडले मौन

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 09, 2026, 09:37 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 09:37 PM IST

भारतीय खेळाडूंना होणाऱ्या सततच्या दुखापतींमुळे बीसीसीआयचे (भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ) सेंटर ऑफ एक्सलन्स (COE) टीकेचे लक्ष्य बनले आहे. जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, नितीश कुमार रेड्डी आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांच्यासह अनेक स्टार खेळाडूंच्या तंदुरुस्तीमुळे टीम इंडियाच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

Team India Injury Crisis1/7

सीओईचे प्रमुख व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांनी स्पष्ट केले की, बंगळूरुस्थित ही संस्था केवळ जखमी खेळाडूंच्या पुनर्वसनासाठी नाही. भारतीय क्रिकेटमधील सध्याचा सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, खेळाडू सतत जखमी का होत आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

BCCI Centre of Excellence2/7

यावर व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांनी सांगितले की, "सेंटर ऑफ एक्सलन्स (CoE) हे केवळ एक पुनर्वसन केंद्र नाही. खेळाडूंना उत्कृष्ट कामगिरी करण्यास मदत करण्यात त्याची खूप मोठी भूमिका आहे," असे व्हीव्हीएस लक्ष्मण रविवारी (9 ऑगस्ट) बंगळूरु येथे एका पत्रकार परिषदेत म्हणाले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

BCCI CoE3/7

व्हीव्हीएस लक्ष्मण म्हणाले की, व्यावसायिक खेळाडूंना दुखापती होणे स्वाभाविक आहे आणि म्हणूनच खेळाडूंवर सतत देखरेख ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

VVS Laxman Statement4/7

लक्ष्मण पुढे म्हणाले, "दुखापती हा कोणत्याही खेळाडूच्या कारकिर्दीचा एक भाग आहे. त्यामुळे, देखरेख प्रणाली अत्यंत महत्त्वाची आहे. आम्ही 'दोषारोप' हा शब्द वापरत नाही, कारण तसे करणे म्हणजे केवळ बळीचा बकरा शोधण्यासारखे होईल." फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

VVS Laxman CoE5/7

भारतीय संघ 15 ऑगस्टपासून श्रीलंकेविरुद्ध दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळणार आहे, परंतु त्यापूर्वी दुखापतींमुळे संघ व्यवस्थापनासमोर अनेक आव्हाने उभी राहिली आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

VVS Laxman on Injuries6/7

सर्वात मोठा धक्का म्हणजे जसप्रीत बुमराहची अनुपस्थिती. सुरुवातीला, निवडकर्त्यांना आशा होती की तो किमान एका कसोटीसाठी उपलब्ध होईल. तथापि, गुडघ्याच्या दुखापतीनंतर शरीरात पाणी साचण्याच्या समस्येमुळे त्याच्या पुनरागमनास विलंब होत आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Indian Players Injuries7/7

साई सुदर्शनचाही त्याच्या तंदुरुस्तीच्या आधारावर सुरुवातीच्या संघात समावेश करण्यात आला होता. तो नेटमध्ये बराच वेळ फलंदाजी करत होता, परंतु त्याच्या डाव्या पायाच्या बोटातील वेदना पूर्णपणे कमी न झाल्यामुळे धोका पत्करण्यात आला नाही. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

TAGS:
vvs laxman
team india
bcci
Cricket News

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Surya Grahan : 12 ऑगस्टपासून 5 राशी संकटाचा, या गोष्टी चुकूनही करू नका; पैसा जपून वापरा अन्यथा...
2
3
4
5