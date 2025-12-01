English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Who is Samantha's Husband: समांथाने गुपचूप उरकलं लग्न, चर्चा मात्र तिच्या 8 वर्ष मोठ्या नवऱ्याची, कोण आहे तिचा नवरा राज निदिमोरु? Inside फोटो आले समोर

Who is Samantha Prabhu Husband Raj Nidimoru: घटस्फोटानंतर चार वर्षांनी समांथा रूथ प्रभूने गुपचूप दुसरं लग्न करून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. यानंतर सर्वांनाच समांथाचा पती नेमका कोण आहे? याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.     

Shivraj Yadav | Dec 01, 2025, 10:11 PM IST
1/10

Who is Samantha Prabhu Husband Raj Nidimoru

घटस्फोटानंतर चार वर्षांनी समांथा रूथ प्रभूने गुपचूप दुसरं लग्न करून सर्वांना आश्चर्यचकित केले आहे. समांथाने राज निदिमोरूशी लग्न केलं आहे. दोघे एक वर्षापासून एकमेकांना डेट करत होते. त्यानंतर, या जोडप्याने एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला. राज निदिमोरू कोण आहे आणि त्यांची प्रेमकहाणी कशी सुरू झाली हे जाणून घ्या.   

2/10

Who is Samantha Prabhu Husband Raj Nidimoru

अभिनेत्री समांथा रूथ प्रभू आणि दिग्दर्शक राज निदिमोरू यांनी 1 डिसेंबर 2025 रोजी आपण विवाहबंधनात अडकल्याची घोषणा केली.  यानंतर सर्वांना समांथाचा पती राज निदिमोरू कोण आहे हे जाणून घेण्याची उत्सुकता आहे.   

3/10

Who is Samantha Prabhu Husband Raj Nidimoru

राज आणि समांथाचा कोइम्बतूर येथील ईशा योग केंद्रातील लिंग भैरवी मंदिरात विवाह झाला. यावेळी फक्त जवळचे मोजके लोक उपस्थित होते.  

4/10

Who is Samantha Prabhu Husband Raj Nidimoru

नागा चैतन्यसोबत घटस्फोट झाल्यानंतर समांथा वेदनेत होती. तर दुसरीकडे राज 2022 मध्ये श्यामली डे पासून विभक्त झाला होता. त्यानंतर, दोघेही त्यांच्या कामात मग्न झाले होते. माहितीनुसार, 'द फॅमिली मॅन 2' च्या सेटवर त्यांची कामाच्या निमित्ताने पहिली भेट झाली. त्यानंतर त्यांनी सिटाडेल: हनी बनी या सीरिजमध्ये एकत्र काम केलं, जिथे समांथा मुख्य अभिनेत्री होती आणि राज दिग्दर्शक होता. येथूनच त्यांची प्रेमकहाणी सुरू झाली.  

5/10

Who is Samantha Prabhu Husband Raj Nidimoru

यानंतर, समांथाने वारंवार सोशल मीडियावर राजसोबतचे फोटो शेअर केले, ज्यामुळे सर्वांना त्यांच्या डेटिंगचा अंदाज आला होता. त्यांनी सार्वजनिकरित्या कार्यक्रमांना हजेरीही लावली होती. अलीकडेच, अभिनेत्रीने राजसोबतचा एक फोटो शेअर करून त्यांचे नाते अधिकृत केले. वृत्तानुसार, दोघे जवळजवळ एक वर्षापासून डेट करत होते.  

6/10

वयात मोठं अंतर

Who is Samantha Prabhu Husband Raj Nidimoru

समंथा अंदाजे 38 वर्षांची आहे, तर राज 46 वर्षांचा आहे. त्यांच्यात 8 वर्षांचा फरक आहे. दोघेही आता एका नव्या नात्याला सुरुवात करत आहेत.

7/10

राज निदिमोरू कोण आहे?

Who is Samantha Prabhu Husband Raj Nidimoru

राज एक प्रसिद्ध दिग्दर्शक आहे. सिटाडेल व्यतिरिक्त, त्याने फर्जी, गो गोवा गॉन, शोर इन द सिटी आणि अनपॉज्ड यासह अनेक प्रोजेक्ट्सचं दिग्दर्शन केलं आहे. त्याने 2003 मध्ये फ्लेव्हर्स या चित्रपटाने आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. त्यानंतर त्याने 99 हा चित्रपट दिग्दर्शित केला, ज्यामुळे त्याला ओळख मिळाली.

8/10

Who is Samantha Prabhu Husband Raj Nidimoru

राज निदिमोरूचा जन्म आंध्र प्रदेशातील तिरुपती येथे झाला. त्यांनी त्यांचे सुरुवातीचे वर्ष याच मंदिर नगरीत घालवले, त्यानंतर तो शिक्षणासाठी विशाखापट्टणमला गेला. भारतात शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, राजने अमेरिका गाठली. त्याने कॉम्प्युटर सायन्समध्ये पदव्युत्तर पदवी घेतली आणि अनेक वर्षे टेक इंडस्ट्रीत काम केलं.  

9/10

Who is Samantha Prabhu Husband Raj Nidimoru

अमेरिकेतच राजची भेट कृष्णा डीके यांच्याशी झाली, जे नंतर त्याचे सर्वात जवळचे क्रिएटिव्ह पार्टनर झाले. चित्रपटावरील प्रेमातून ही भागीदारी सुरू झाली, आणि ही जोडी भारतातील सर्वात यशस्वी चित्रपट निर्मात्यांपैकी एक बनली.  

10/10

एकूण संपत्ती किती आहे?

Who is Samantha Prabhu Husband Raj Nidimoru

सूत्रांनुसार, समांथाची एकूण संपत्ती सुमारे 101 कोटी आहे. तिच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत ब्रँड एंडोर्समेंट, चित्रपट, रिअल इस्टेट आणि प्रॉडक्शन हाऊस आहेत. दरम्यान, राज हा एक दिग्दर्शक आहे ज्याच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत चित्रपट आणि निर्मिती आहे. त्याची एकूण संपत्ती 83 ते 85 कोटी असल्याचा अंदाज आहे.

