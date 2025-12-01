Who is Samantha's Husband: समांथाने गुपचूप उरकलं लग्न, चर्चा मात्र तिच्या 8 वर्ष मोठ्या नवऱ्याची, कोण आहे तिचा नवरा राज निदिमोरु? Inside फोटो आले समोर
Who is Samantha Prabhu Husband Raj Nidimoru: घटस्फोटानंतर चार वर्षांनी समांथा रूथ प्रभूने गुपचूप दुसरं लग्न करून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. यानंतर सर्वांनाच समांथाचा पती नेमका कोण आहे? याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
घटस्फोटानंतर चार वर्षांनी समांथा रूथ प्रभूने गुपचूप दुसरं लग्न करून सर्वांना आश्चर्यचकित केले आहे. समांथाने राज निदिमोरूशी लग्न केलं आहे. दोघे एक वर्षापासून एकमेकांना डेट करत होते. त्यानंतर, या जोडप्याने एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला. राज निदिमोरू कोण आहे आणि त्यांची प्रेमकहाणी कशी सुरू झाली हे जाणून घ्या.
नागा चैतन्यसोबत घटस्फोट झाल्यानंतर समांथा वेदनेत होती. तर दुसरीकडे राज 2022 मध्ये श्यामली डे पासून विभक्त झाला होता. त्यानंतर, दोघेही त्यांच्या कामात मग्न झाले होते. माहितीनुसार, 'द फॅमिली मॅन 2' च्या सेटवर त्यांची कामाच्या निमित्ताने पहिली भेट झाली. त्यानंतर त्यांनी सिटाडेल: हनी बनी या सीरिजमध्ये एकत्र काम केलं, जिथे समांथा मुख्य अभिनेत्री होती आणि राज दिग्दर्शक होता. येथूनच त्यांची प्रेमकहाणी सुरू झाली.
यानंतर, समांथाने वारंवार सोशल मीडियावर राजसोबतचे फोटो शेअर केले, ज्यामुळे सर्वांना त्यांच्या डेटिंगचा अंदाज आला होता. त्यांनी सार्वजनिकरित्या कार्यक्रमांना हजेरीही लावली होती. अलीकडेच, अभिनेत्रीने राजसोबतचा एक फोटो शेअर करून त्यांचे नाते अधिकृत केले. वृत्तानुसार, दोघे जवळजवळ एक वर्षापासून डेट करत होते.
वयात मोठं अंतर
राज निदिमोरू कोण आहे?
राज निदिमोरूचा जन्म आंध्र प्रदेशातील तिरुपती येथे झाला. त्यांनी त्यांचे सुरुवातीचे वर्ष याच मंदिर नगरीत घालवले, त्यानंतर तो शिक्षणासाठी विशाखापट्टणमला गेला. भारतात शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, राजने अमेरिका गाठली. त्याने कॉम्प्युटर सायन्समध्ये पदव्युत्तर पदवी घेतली आणि अनेक वर्षे टेक इंडस्ट्रीत काम केलं.
