₹5000 पासून सुरुवात, आज ₹107500000000 च्या कंपनीचे मालक... भारतातील 2 भावांनी असं केलं काय?

Inspirational Success Story: 5 हजारांपासून केलेली सुरुवात आज 10 हजार 750 कोटी रुपयांच्या उद्योग समुहापर्यंत पोहोचली आहे. नेमकं हे भाऊ कोण आणि त्यांनी असा काय उद्योग केलंय जाणून घ्या...

Swapnil Ghangale | Mar 29, 2026, 03:17 PM IST
5 हजारांचा उद्योग 10 हजार 750 कोटींवर घेऊन गेले

5 हजारांचा उद्योग 10 हजार 750 कोटींवर घेऊन गेलेले हे दोन भाऊ कोण? जाणून घ्या त्यांची थक्क करणारी यशोगाथा अगदी थोडक्यात...

शून्यातून विश्व निर्माण केलं

तुम्ही आतापर्यंत शेती, उद्योग व्यवसायासंदर्भातील यशासंदर्भातील प्रेरणादायी प्रवास आणि यशस्वी व्यक्तींसदर्भात वाचलं, पाहिलं किंवा ऐकलं असेल. मात्र आज आम्ही तुम्हाला अशा दोन भावांची कथा सांगणार आहोत. ज्यांनी जवळपास शून्यातून विश्व निर्माण केलं आहे.

वाचून आश्चर्य वाटेल पण...

तुम्हाला वाचून आश्चर्य वाटेल पण या दोन भावांनी 5 हजार रुपयांच्या भांडवलापासून उद्योग सुरु केला होता. हे दोघे अशा क्षेत्रात उतरले ज्यात त्यांच्या आधी त्यांच्या घरात कोणी पाऊलही ठेवलं नव्हतं.  

5 हजारांपासून सुरु झालेला हा छोटासा उपक्रम

एकेकाळी 5 हजारांपासून सुरु झालेला हा छोटासा उपक्रम आज तब्बल 10 हजार 750 कोटींवर येऊन पोहचला आहे. आता ही झेप पाहता हे भाऊ नेमकं करतात तरी काय? असा प्रश्न पडणं सहाजिक आहे. या दोन भावांबद्दल जाणून घेऊयात सविस्तर...

कोण आहेत हे दोन भाऊ?

तर हे दोन भाऊ आहेत दक्षिण भारतामधील तामिळनाडू राज्यातील. यापैकी एकाचं नाव आहे बी. सुंदरराजन आणि दुसऱ्याचं नाव आहे जी. बी. सुंदरराजन!  

लहान पोल्ट्री फार्म सुरु केला

आता या दोघांनी केलं काय असा प्रश्न पडला असेल तर याच प्रश्नाचं उत्तर आहे त्यांनी लहान पोल्ट्री फार्म सुरु केला. ही गोष्ट होती 1984 ची म्हणजेच 42 वर्षांपूर्वीची! तसं पाहायला गेलं तर एक पोल्ट्री फार्म सुरु करणं ही काही मोठी गोष्ट नाही. मात्र त्यापुढे या दोघांनी जे केलं त्याची दखल आज जगभरात घेतली जात आहे. 

हा ब्रॅण्ड एवढा मोठा झाला कसा?

दोघांनी उदुमलपेट येथे 5000 रुपयांच्या भांडवलावर सुरु केलेला व्यवसाय आज तब्बल 10 हजार 750 कोटींचं मूल्य असलेल्या सुगुणा फूड्‍सच्या नावाने भारतातील सर्वात मोठ्या पोल्ट्री ब्रॅण्डपैकी एक म्हणून कार्यरत आहे. पण हा ब्रॅण्ड एवढा मोठा झाला कसा? याची गोष्टही रंजक आहे.

विस्तार होण्याचं कारण...

एका पोल्ट्रीपासून एवढा मोठा विस्तार झाला याचं मुख्य कारण ठरलं या दोघांनी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगचा मार्ग निवडला. म्हणजे त्यांनी फक्त स्वत:ची पोल्ट्री चालवली नाही. त्यांच्या कंपनीचा विस्तार किती झाला हे आपण पुढे पाहू पण ते आकडे पाहून तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही

विश्वास निर्माण केला

सुंदरराजन बंधूंनी हजारो ग्रामीण शेतकऱ्यांना कोंबडीची पिल्लं, खाद्य आणि तांत्रिक सहाय्य पुरवण्यास सुरुवात केली आणि या माध्यमातून स्थिर उत्पन्न मिळेल असा विश्वास निर्माण केला. शेतीला उत्तम जोडधंदा म्हणून त्यांनी पोल्ट्रीचा प्रचार, प्रसार केला.

देशातील 18 राज्यांमध्ये कार्यरत; 40 हजार प्लस शेतकरी जोडले

त्याचा परिणाम असा झाला आहे की आज, सुगुणा फूड्स देशातील 18 राज्यांमध्ये कार्यरत आहे. 40 हजारांहून अधिक शेतकरी सुगुणा फूड्‍सशी जोडले गेले असून उत्तम जोडधंदा म्हणून हा पोल्ट्री उद्योग त्यांना आधार देतोय.

आज जगातील आघाडीच्या 10 पोल्ट्री कंपन्यांपैकी एक

आज सुगुणा फूड्सही जगातील आघाडीच्या 10 पोल्ट्री कंपन्यांपैकी एक आहे. दूरदृष्टी, चिकाटी आणि नवं काहीतरी करण्याचं उराशी बाळगलेलं स्वप्न या जोरावर छोटासा उद्योगही अवाढव्य होऊ शकतो हेच सुंदरराजन बंधूंच्या यशातून अधोरेखित होतंय. (सर्व फोटो फ्रिपिक आणि कंपनीच्या अधिकृत वेबसाईटवरुन साभार)

पुढील
अल्बम

KaliYug End: महाभारतासारख्या युद्धाने कलियुगाचा होणार अंत? कसं ओळखायचं? भविष्य पुराणात दडलंय रहस्य!

पुढील अल्बम

KaliYug End: महाभारतासारख्या युद्धाने कलियुगाचा होणार अंत? कसं ओळखायचं? भविष्य पुराणात दडलंय रहस्य!

KaliYug End: महाभारतासारख्या युद्धाने कलियुगाचा होणार अंत? कसं ओळखायचं? भविष्य पुराणात दडलंय रहस्य!

KaliYug End: महाभारतासारख्या युद्धाने कलियुगाचा होणार अंत? कसं ओळखायचं? भविष्य पुराणात दडलंय रहस्य! 8
Unbreakable Record: जगातील एकमेव क्रिकेटपटू... जो IPL मध्ये 9 संघांकडून खेळला! षटकार मारण्यात माहिर

Unbreakable Record: जगातील एकमेव क्रिकेटपटू... जो IPL मध्ये 9 संघांकडून खेळला! षटकार मारण्यात माहिर

Unbreakable Record: जगातील एकमेव क्रिकेटपटू... जो IPL मध्ये 9 संघांकडून खेळला! षटकार मारण्यात माहिर 8
Health Benefit of Puffed Rice: तुम्हाला मुरमुरे खाण्याचे फायदे माहित आहेत का? आहे साधा पण उपयुक्त पदार्थ

Health Benefit of Puffed Rice: तुम्हाला मुरमुरे खाण्याचे फायदे माहित आहेत का? आहे साधा पण उपयुक्त पदार्थ

Health Benefit of Puffed Rice: तुम्हाला मुरमुरे खाण्याचे फायदे माहित आहेत का? आहे साधा पण उपयुक्त पदार्थ 8
इराण-इस्त्रायलच्या युद्धामुळे मुंबई-पुण्यातील घरांच्या किंमती का वाढल्या?

इराण-इस्त्रायलच्या युद्धामुळे मुंबई-पुण्यातील घरांच्या किंमती का वाढल्या?

इराण-इस्त्रायलच्या युद्धामुळे मुंबई-पुण्यातील घरांच्या किंमती का वाढल्या? 9