Marathi News
जगातील एकमेव डावा पाय ज्याचा ₹75000000000 विमा; का इतका महत्वाचा? कारण ऐकून वाटेल आश्चर्य!

Lionel Messi:मेसीच्या डाव्या पायाचा विमा सुमारे 900 मिलियन अमेरिकन डॉलर म्हणजेच अंदाजे 74 ते 8150 कोटी रुपये इतका आहे.

Pravin Dabholkar | Dec 20, 2025, 08:03 AM IST
1/10

जगातील एकमेव डावा पाय ज्याचा ₹75000000000 विमा; का इतका महत्वाचा? कारण ऐकून वाटेल आश्चर्य!

world famous footballer Lionel Messis left leg Insurance Marathi News

जगप्रसिद्ध फुटबॉलपटू लियोनेल मेसी डिसेंबर 2025 मध्ये तीन-चार दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आला होते. कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई आणि दिल्ली अशा शहरांना भेट देऊन तो फॅन्सना भेटला. विविध कार्यक्रमांमध्ये त्याने भाग घेतला, पण त्यांने भारतात एकही पूर्ण फुटबॉल सामना किंवा प्रदर्शन सामना खेळला नाही.

2/10

मेसीच्या डाव्या पायाचा विमा

world famous footballer Lionel Messis left leg Insurance Marathi News

मेसीच्या डाव्या पायाचा विमा सुमारे 900 मिलियन अमेरिकन डॉलर म्हणजेच अंदाजे 74 ते 8150 कोटी रुपये इतका आहे. हा जगातील सर्वात महागड्या क्रीडा विमा पॉलिसींपैकी एक मानला जातो, कारण मेसीची बहुतांश कमाई आणि कौशल्य त्याच्या डाव्या पायावर अवलंबून आहे.

3/10

विमा पॉलिसीची मुख्य अट

world famous footballer Lionel Messis left leg Insurance Marathi News

हा विमा फक्त अधिकृत सामन्यांसाठी (क्लब इंटर मियामी किंवा अर्जेंटिना राष्ट्रीय संघासाठी) लागू होतो. प्रदर्शन सामना (एक्झिबिशन मॅच) किंवा अनौपचारिक सामन्यांमध्ये दुखापत झाल्यास विमा कंपनी भरपाई देत नाही.

4/10

फुटबॉलपटूंना दुखापतीचा धोका

world famous footballer Lionel Messis left leg Insurance Marathi News

फुटबॉलमध्ये दुखापत होण्याची शक्यता जास्त असते. प्रदर्शन सामन्यात दुखापत झाल्यास करिअर संपुष्टात येऊ शकते आणि विम्याशिवाय मोठे आर्थिक नुकसान होते. अशा विम्यामुळे खेळाडूंना आर्थिक सुरक्षा मिळते.

5/10

गोल आणि कौशल्य

world famous footballer Lionel Messis left leg Insurance Marathi News

मेसी हा डाव्या पायाचा खेळाडू आहे. त्याच्या करिअरमधील 800+ गोलांपैकी बहुतांश डाव्या पायाने मारलेले आहेत. त्याची ड्रिब्लिंग, पासिंग आणि फ्री-किक्स हे डाव्या पायाच्या जादूने प्रसिद्ध आहेत. त्यामुळे हा पाय त्याच्या 'GOAT' (Greatest of All Time) स्टेटसचा केंद्रबिंदू मानला जातो.

6/10

आर्थिक मूल्य खूप जास्त

world famous footballer Lionel Messis left leg Insurance Marathi News

मेसीची वार्षिक कमाई (क्लब सॅलरी, एंडोर्समेंट्स, स्पॉन्सरशिप) शेकडो मिलियन डॉलर्सची आहे. डाव्या पायाला दुखापत झाली तर करिअर संपुष्टात येऊ शकते, ज्यामुळे कोट्यवधी डॉलर्सची हानी होईल. त्यामुळे हा पाय त्याच्या आर्थिक सुरक्षेचे प्रतीक आहे.

7/10

विमा पॉलिसीमुळे विशेष महत्त्व

world famous footballer Lionel Messis left leg Insurance Marathi News

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मेसीच्या डाव्या पायाचा विमा सुमारे 900 मिलियन डॉलर्स (अंदाजे 7500 कोटी रुपये) इतका आहे. हा जगातील सर्वात महागड्या बॉडी पार्ट विम्यांपैकी एक आहे (काही जुने स्रोत 750 मिलियन युरो म्हणतात). हा विमा फक्त अधिकृत सामन्यांसाठी (इंटर मियामी किंवा अर्जेंटिना संघासाठी) लागू होतो, प्रदर्शन सामन्यांसाठी नाही.

8/10

प्रदर्शन सामन्यात धोका टाळण्यासाठी

world famous footballer Lionel Messis left leg Insurance Marathi News

भारत दौऱ्यात मेसीने प्रदर्शन सामन्यात पूर्ण खेळणे टाळले कारण विमा कव्हर नसल्यास दुखापत झाली तर आर्थिक नुकसान प्रचंड असेल. यामुळे फॅन्सना पूर्ण सामना पाहता आला नाही, पण मेसीने हलके किकअबाउट आणि फॅन इंटरॅक्शन केले.

9/10

इतर खेळाडूंच्या तुलनेत जास्त

world famous footballer Lionel Messis left leg Insurance Marathi News

क्रिस्टियानो रोनाल्डोचे पाय 144 मिलियन डॉलर्स, डेव्हिड बेकहॅमचे शरीर 195 मिलियन डॉलर्स विम्याने कव्हर होते. मेसीचा विमा त्यापेक्षाही जास्त आहे, कारण त्याचे कौशल्य एका पायावर जास्त अवलंबून आहे.फुटबॉलमध्ये दुखापती सामान्य आहेत. असा महागडा विमा खेळाडूंना आर्थिक सुरक्षा देतो आणि क्लब/स्पॉन्सर्सना त्यांच्या गुंतवणुकीचे संरक्षण करतो.  

10/10

विम्याच्या दाव्याची वास्तविकता

world famous footballer Lionel Messis left leg Insurance Marathi News

हा 900 मिलियन डॉलरचा विमा दावा अनेक मीडिया रिपोर्ट्समध्ये येतो, पण तो अतिशयोक्तीपूर्ण किंवा अफवा असू शकतो. काही विश्वसनीय स्रोतांनुसार मेसीच्या पायाचा विमा 750 मिलियन युरो इतका असू शकतो, तरीही तो जगातील सर्वात महागड्या विम्यांपैकी एक आहे.

