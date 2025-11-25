English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भारताव्यतिरिक्त 'या' देशात बोलली जाते मराठी, अडनावातही झळकतो मराठी बाणा

महाराष्ट्रात सध्या मराठीचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. महाराष्ट्रातील नागरिकांची मराठी ही मातृभाषा आहे. पण तुम्हाला माहितीये का महाराष्ट्राव्यतिरिक्त आणखी एका देशात मराठी बोलली जाते. 

Mansi kshirsagar | Nov 25, 2025, 01:46 PM IST
भारताव्यतिरिक्त 'या' देशात बोलली जाते मराठी, अडनावातही झळकतो मराठी बाणा

Interesting Facts Apart from India Marathi is spoken in this country

भारतात फक्त महाराष्ट्रात व महाराष्ट्र लगतच्या कर्नाटक व गोव्यात काहीअंशी मराठी बोलली जाते. पण भारताव्यतिरिक्त आणखी एक असा देश आहे जिथे मराठीही भाषा बोलली जाते. त्यांच्या अडनावातही मराठी बाणा झळकतो. 

इस्राइल या देशातील एक समुदाय आजही मराठी भाषा बोलतो. आजच्या घडीला येथे जवळपास 80 हजार जण या समुदायात आहेत.  

या समुदायाला मराठी बेने इस्राइली असं म्हणतात. या समाजाचे वडिलधारे लोक आजही अस्खलित मराठी बोलतात. मराठी पुस्तके वाचतात. पण हा समाज इस्राइलमध्ये स्थायिक झाला कसा? जाणून घ्या. 

भारतात ज्यू सुमारे 2000 वर्षांपूर्वी आल्याचं बोललं जातं. अलिबाग येथील नागाव किनाऱ्याजवळ ते स्थायिक झाले. याच गावातील नावावरुन अडनावं देखील घेतली. सुरुवातीला ते सुतारकाम, तेलाचे घाणे चालवणे, असे व्यवसाय करत असतं. 

महाराष्ट्रात बेने इस्राईल समाजाचे 80 टक्के लोक राहतात. ते आजही मराठीत बोलता. मराठी संस्कृती जपतात. इतकंच नव्हे तर मराठी सणही साजरे करतात.   

इस्राईल स्वतंत्र्य झाल्यानंतर व देशाची स्थापना झाल्यानंतर भारतात स्थायिक झालेले बहुंताश बेने इस्राइल हे त्यांच्या देशात परत गेले. मात्र तिथू जाऊनही त्यांनी मराठी संस्कृती व भाषा सोडली नाही. आजही 80 टक्के बेने इस्राइल मराठी भाषा बोलतात. 

बेने इस्राइल समुदायातील अडनावदेखील किहिमकर, रोहेकर, अष्टमकर, राजपूरकर अशी आहेत. ज्या गावात सुरुवातीला ते स्थायिक झाले त्याच गावांची   

मराठी भाषा, मराठी खाद्यपदार्थ, मराठी जीवनशैली हे सर्व अनेक शतकांपासून स्वीकारलेल्या या यहुदींना आपण मराठी असल्याचा अभिमान आहे. विवाहप्रसंगी मंगळसूत्र घालणे, हिरवा चुडा भरणे या प्रथा ते पाळतात, प्रार्थनेच्या वेळी तेलाचा दिवा वापरतात, मेणबत्तीचा वापर नाही, शुभ प्रसंगात आणि सणासुदीला करंजी, पुरणपोळी करतात.

बेने इस्राइल शब्दाचा अर्थ इस्राइलची लेकरे असा होता. भारतात आल्यानंतर त्यांनीच स्वतःला या नावाने म्हणवून घ्यायला सुरुवात केली.   

