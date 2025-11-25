भारताव्यतिरिक्त 'या' देशात बोलली जाते मराठी, अडनावातही झळकतो मराठी बाणा
महाराष्ट्रात सध्या मराठीचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. महाराष्ट्रातील नागरिकांची मराठी ही मातृभाषा आहे. पण तुम्हाला माहितीये का महाराष्ट्राव्यतिरिक्त आणखी एका देशात मराठी बोलली जाते.
मराठी भाषा, मराठी खाद्यपदार्थ, मराठी जीवनशैली हे सर्व अनेक शतकांपासून स्वीकारलेल्या या यहुदींना आपण मराठी असल्याचा अभिमान आहे. विवाहप्रसंगी मंगळसूत्र घालणे, हिरवा चुडा भरणे या प्रथा ते पाळतात, प्रार्थनेच्या वेळी तेलाचा दिवा वापरतात, मेणबत्तीचा वापर नाही, शुभ प्रसंगात आणि सणासुदीला करंजी, पुरणपोळी करतात.
