English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

जमिनीखाली 22280 कोटी किलो सोनं असलेलं भारतातील एकमेव राज्य... सर्वाधिक या प्रांतात सापडतं; यादी पाहाच

India Gold Rate Top States With Gold Reserves: सोन्याने दरांचे सर्व विक्रम मोडलेले असतानाच भारतात सर्वाधिक सोनं कोणत्या राज्यांमध्ये सापडतं हे तुम्हाला माहितीये का? या यादीमधील पहिलं नाव पाहून तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. पाहूयात ही यादी...

Swapnil Ghangale | Oct 19, 2025, 03:24 PM IST
twitter
1/9

भारतात सर्वाधिक सोनं सापडणारे प्रदेश कोणते? पहिल्या क्रमांकावरील नाव थक्क करणारं

goldmines

भारतात एक असं राज्य आहे जिथे 222800000000 कोटी किलो सोनं आहे असं तुम्हाला सांगितल्यास नक्कीच आश्चर्य वाटेल. मात्र त्याहून मोठं आश्चर्य या राज्याचं नाव ऐकल्यानंतर वाटेल. तसं भारतात अनेक राज्यांमध्ये सोनं सापडत असलं तरी अव्वल सात राज्यांमध्ये सापडणारं सोनं नक्की किती आहे आणि ते कोणत्या भागात सापडतं हे आपण या गॅलरीच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत. 

twitter
2/9

सर्वाधिक सोनं असलेली सात राज्यं

goldmines

भारतात सोन्याच्या दराने नवा उच्चांक गाठला आहे. भारतात मोठ्याप्रमाणात परदेशातून सोनं आयात केलं जात असलं तरी देशामधील सात राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सोन्याचे साठे आढळून येतात. एका राज्यात तर भारतातील एकूण सोन्याच्या साठ्यापैकी 44 टक्के साठे आहेत. हे राज्य कोणतं आणि सोन्याच्या साठ्यांच्या बाबतीत कोणत्या राज्यात किती सोनं आहे ते पाहूयात...

twitter
3/9

झारखंड

goldmines

सुमारे 10.08 दशलक्ष टन (1008 कोटी किलो) सोन्याच्या साठ्यासह, झारखंड सर्वाधिक सोनं असलेल्या राज्यांच्या यादीत 7 व्या स्थानावर आहे. विशेषतः येथील कुंदरकोचा परिसरात सोन्याचे बरेच साठे आहेत. राज्यामध्ये खनिज संपत्ती मुबलक प्रमाणात असून भविष्यातील सोन्याच्या शोध आणि विकासाची क्षमता अधिक आहे.

twitter
4/9

पश्चिम बंगाल

goldmines

पश्चिम बंगालमध्ये सुमारे 12 दशलक्ष टन (1200 कोटी किलो) सोन्याचे साठे आहेत. येथील सोन्याचे साठे सोनापाटा प्रदेशात केंद्रित आहेत. हा प्रदेश भारतातील सोन्याने समृद्ध झोनमध्ये आहे.

twitter
5/9

उत्तर प्रदेश

goldmines

उत्तर प्रदेशमध्ये सुमारे 13 दशलक्ष टन (1300 कोटी किलो) सोन्याचे साठे आहेत. प्रामुख्याने सोनभद्र जिल्ह्यात हे साठे आहेत. या जिल्ह्यातील मोठ्या भागात अद्याप सोन्याचा शोध घेण्यात आलेला नसला तरी तेथे साठे असतील असं सांगितलं जात आहे. 

twitter
6/9

आंध्र प्रदेश

goldmines

आंध्र प्रदेशात सुमारे 15 दशलक्ष टन म्हणजेच 1500 कोटी किलो सोन्याचे साठे आहेत, ज्यामध्ये रामगिरी गोल्ड फिल्ड हे रायलसीमा प्रदेशातील खनिज संपत्तीचे एक प्रमुख ठिकाण म्हणून ओळखले जाते.  

twitter
7/9

कर्नाटक

goldmines

103 दशलक्ष टन (10 हजार 300 कोटी किलो) सोन्याच्या साठ्यासह, कर्नाटकमध्ये भारतातील सर्वात मोठे सोन्याचे साठ्यांपैकी एक आहेत. हे राज्य देशातील सर्वात मोठ्या सोने उत्पादक राज्यांपैकी एक आहे. येथील कोलार, धारवाड, हसन आणि रायचूर सारख्या जिल्ह्यांमध्ये सोन्याचे लक्षणीय साठे आहेत. ऐतिहासिक हुट्टी गोल्ड माइन्स आणि कोलार माइन्स (आता बंद) एकेकाळी भारतातील सर्वोच्च सोने उत्पादक प्रदेश होते. केजीएफ चित्रपटात येथील खाणींचाच संदर्भ वापरण्यात आलाय.

twitter
8/9

राजस्थान

goldmines

राजस्थानमधील बांसवाडा जिल्ह्यातील भुकिया-जगपुरा सुवर्ण पट्ट्यात सुमारे 125.9 दशलक्ष टन (12 हजार 590 कोटी किलो) सोन्याचे साठे आहेत. या साठ्यासह, राजस्थान हे सोन्याचे साठे असलेल्या राज्यांच्या यादीत दुसरे सर्वात मोठे राज्य ठरतं. या राज्यात प्रचंड अनएक्सप्लोइड खनिज क्षमता आणि भविष्यातील खाणकामाच्या मुबलक संधी उपलब्ध आहेत.

twitter
9/9

बिहार

goldmines

भारतातील सर्वात मोठे सोन्याचे साठे बिहारमध्ये आहेत. या राज्यात प्रामुख्याने जमुई जिल्ह्यात सोन्याचे मोठे साठे आढळून येतात. जिथे देशातील एकूण सोन्याच्या खनिज संसाधनांपैकी सुमारे 44% साठा आहे. बिहारमध्ये सोन्याचा एकूण 222.8 दशलक्ष टन एवढा मोठा साठा आहे. म्हणजेच किलोंमध्ये सांगायचं झालं तर बिहारमध्ये 22 हजार 280 कोटी किलो सोनं आहे. भविष्यातील खाणकाम आणि आर्थिक विकासासाठी हे एक महत्त्वपूर्ण केंद्र ठरु शकते. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक आहेत, सौजन्य - फ्रिपीकवरुन साभार)

twitter
पुढील
अल्बम

Social Media Earning: इंस्टाग्राम आणि यूट्यूबवरुन कमाई कशी करतात? जाणून घ्या तुम्ही कसे होऊ शकता लखपती?

पुढील अल्बम

Social Media Earning: इंस्टाग्राम आणि यूट्यूबवरुन कमाई कशी करतात? जाणून घ्या तुम्ही कसे होऊ शकता लखपती?

Social Media Earning: इंस्टाग्राम आणि यूट्यूबवरुन कमाई कशी करतात? जाणून घ्या तुम्ही कसे होऊ शकता लखपती?

Social Media Earning: इंस्टाग्राम आणि यूट्यूबवरुन कमाई कशी करतात? जाणून घ्या तुम्ही कसे होऊ शकता लखपती? 8
आमदार... खासदार... मंत्री... भारतातील &#039;या&#039; क्रिकेटपटूंच्या पत्नींनी गाजवलयं राजकारण

आमदार... खासदार... मंत्री... भारतातील 'या' क्रिकेटपटूंच्या पत्नींनी गाजवलयं राजकारण

आमदार... खासदार... मंत्री... भारतातील 'या' क्रिकेटपटूंच्या पत्नींनी गाजवलयं राजकारण 8
काश्मीरचं महागडं &#039;लाल सोनं&#039;! जगभरात मागणी अफाट! जाणून घ्या इराणशी असलेलं खास नातं

काश्मीरचं महागडं 'लाल सोनं'! जगभरात मागणी अफाट! जाणून घ्या इराणशी असलेलं खास नातं

काश्मीरचं महागडं 'लाल सोनं'! जगभरात मागणी अफाट! जाणून घ्या इराणशी असलेलं खास नातं 8
दिवाळीचा फराळ काहीवेळाने नरम पडतो? या किचन टिप्स वापरा तुळशीच्या लग्नापर्यंत राहिल कुरकुरीत

दिवाळीचा फराळ काहीवेळाने नरम पडतो? या किचन टिप्स वापरा तुळशीच्या लग्नापर्यंत राहिल कुरकुरीत

दिवाळीचा फराळ काहीवेळाने नरम पडतो? या किचन टिप्स वापरा तुळशीच्या लग्नापर्यंत राहिल कुरकुरीत 7