जमिनीखाली 22280 कोटी किलो सोनं असलेलं भारतातील एकमेव राज्य... सर्वाधिक या प्रांतात सापडतं; यादी पाहाच
India Gold Rate Top States With Gold Reserves: सोन्याने दरांचे सर्व विक्रम मोडलेले असतानाच भारतात सर्वाधिक सोनं कोणत्या राज्यांमध्ये सापडतं हे तुम्हाला माहितीये का? या यादीमधील पहिलं नाव पाहून तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. पाहूयात ही यादी...
Swapnil Ghangale | Oct 19, 2025, 03:24 PM IST
भारतात सर्वाधिक सोनं सापडणारे प्रदेश कोणते? पहिल्या क्रमांकावरील नाव थक्क करणारं
भारतात एक असं राज्य आहे जिथे 222800000000 कोटी किलो सोनं आहे असं तुम्हाला सांगितल्यास नक्कीच आश्चर्य वाटेल. मात्र त्याहून मोठं आश्चर्य या राज्याचं नाव ऐकल्यानंतर वाटेल. तसं भारतात अनेक राज्यांमध्ये सोनं सापडत असलं तरी अव्वल सात राज्यांमध्ये सापडणारं सोनं नक्की किती आहे आणि ते कोणत्या भागात सापडतं हे आपण या गॅलरीच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत.
सर्वाधिक सोनं असलेली सात राज्यं
भारतात सोन्याच्या दराने नवा उच्चांक गाठला आहे. भारतात मोठ्याप्रमाणात परदेशातून सोनं आयात केलं जात असलं तरी देशामधील सात राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सोन्याचे साठे आढळून येतात. एका राज्यात तर भारतातील एकूण सोन्याच्या साठ्यापैकी 44 टक्के साठे आहेत. हे राज्य कोणतं आणि सोन्याच्या साठ्यांच्या बाबतीत कोणत्या राज्यात किती सोनं आहे ते पाहूयात...
झारखंड
पश्चिम बंगाल
उत्तर प्रदेश
आंध्र प्रदेश
कर्नाटक
103 दशलक्ष टन (10 हजार 300 कोटी किलो) सोन्याच्या साठ्यासह, कर्नाटकमध्ये भारतातील सर्वात मोठे सोन्याचे साठ्यांपैकी एक आहेत. हे राज्य देशातील सर्वात मोठ्या सोने उत्पादक राज्यांपैकी एक आहे. येथील कोलार, धारवाड, हसन आणि रायचूर सारख्या जिल्ह्यांमध्ये सोन्याचे लक्षणीय साठे आहेत. ऐतिहासिक हुट्टी गोल्ड माइन्स आणि कोलार माइन्स (आता बंद) एकेकाळी भारतातील सर्वोच्च सोने उत्पादक प्रदेश होते. केजीएफ चित्रपटात येथील खाणींचाच संदर्भ वापरण्यात आलाय.
राजस्थान
राजस्थानमधील बांसवाडा जिल्ह्यातील भुकिया-जगपुरा सुवर्ण पट्ट्यात सुमारे 125.9 दशलक्ष टन (12 हजार 590 कोटी किलो) सोन्याचे साठे आहेत. या साठ्यासह, राजस्थान हे सोन्याचे साठे असलेल्या राज्यांच्या यादीत दुसरे सर्वात मोठे राज्य ठरतं. या राज्यात प्रचंड अनएक्सप्लोइड खनिज क्षमता आणि भविष्यातील खाणकामाच्या मुबलक संधी उपलब्ध आहेत.
