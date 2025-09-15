English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
विमानात, एअरपोर्टवर ‘या’ शब्दांचा उच्चार केला तरी तुम्हाला होईल अटक; यादी पाहाच

Words Not To Say In Plane: विमानातून प्रवास करताना काही गोष्टांची काळजी घेणं गरजचे असतं. यापैकी एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपण कोणते शब्द वापरतो. नेमका हा नियम काय आणि प्रकरण अटकेपर्यंत कसं जाऊ शकतं जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Sep 15, 2025, 12:31 PM IST
हा इशारा इशारा हलक्यात घेऊ नका

विमानात, विमानतळावर ‘या’ शब्दांचा उच्चार केला तरी अटक निश्चित समजा! हा इशारा हलक्यात घेण्याचा प्रयत्नही तुम्हाला तुरुंगाची हवा खायला लावू शकतो. नक्की हे शब्द कोणते ते जाणून घ्या...

फार शिस्त पाळावी

जग जसं जसं जवळ येत आहे त्यानुसार विमानप्रवास आता लक्झरी राहिला नसून गरजेचा भाग झाला आहे. प्रवास करण्याचा सर्वात जलद आणि सोयीस्कर मार्गांपैकी एक म्हणून विमानप्रवासाकडे पाहिलं जातं. मात्र विमानप्रवास करताना फार शिस्त पाळावी लागते. विमान प्रवासाचे नियम हे अत्यंत कठोर आहेत. त्यामुळेच विमान प्रवास करताना काही खबरदारी देखील आवश्यक आहे.  

विमान प्रवासादरम्यान अडचणीत येऊ शकता

विमानतळ आणि विमानांमध्ये सुरक्षेबाबत खूप कठोर नियम जागतिक स्तरावर बनवण्यात आले आहेत. या नियमांचे पालन न केल्याने किंवा चुकीचे शब्द वापरल्याने तुम्ही विमान प्रवासादरम्यान अडचणीत येऊ शकता. अलिकडेच अशा अनेक घटना समोर आल्या आहेत जिथे विमानातून प्रवास करणाऱ्या लोकांनी असे काही शब्द वापरले आहेत, ज्यामुळे केवळ विमानाचं टाइमटेबल कोलमडलं नाही तर त्या व्यक्तींना कायदेशीर कारवाईलाही समोरं जावं लागलं आहे.  

सुरक्षा संस्थांना लगेचच सतर्क

खरं तर रोज संवाद साधताना अनेकांना सामान्य वाटणारे शब्द शब्द विमानतळांवरील सुरक्षा संस्थांना लगेचच सतर्क करतात. या शब्दांची एक अंदाजित यादीच आपल्याला सांगता येईल इतकी सोपी आहे.  

संपूर्ण विमान थांबून ठेवलं जातं

कोणालाही असे शब्द उच्चारताना पाहिल्यास त्याची चौकशी करण्यासाठी संपूर्ण विमानही थांबून ठेवलं जातं. हे शब्द उच्चारणारी व्यक्ती कायदेशीर अडचणीत सापडू शकते. उदाहरणाचं सांगायचं झालं तर कोणी विमानतळ किंवा विमानात विनोदाने म्हटले की 'माझ्या बॅगेत बॉम्ब आहे', तर त्याला ताबडतोब ताब्यात घेतले जाऊ शकते.  

विमान प्रवासादरम्यान अडचणी

असे अनेक वेळा घडते जेव्हा लोक विनोदाने किंवा इतर कारणांसाठी असे शब्द वापरतात ज्यामुळे ते विमान प्रवासादरम्यान अडचणीत येतात. अशा घटना टाळण्यासाठी, प्रवासादरम्यान तुमच्या संभाषणात काळजी घेणं फायद्याचं ठरतं.  

तशा सोशल मीडियावर पोस्ट टाळा

विमानतळाच्या सुरक्षिततेबद्दल शंका निर्माण करणाऱ्या सोशल मीडियावर पोस्ट किंवा टिप्पणी करणे टाळावे. तसेच, तुमचे सामान पूर्णपणे तपासा आणि कोणतीही संशयास्पद वस्तू सोबत ठेवू नका.  

मदत केंद्राशी संपर्क साधा

जर काही शंका असेल तर विमानतळावरील मदत केंद्राशी संपर्क साधा. याशिवाय, मुलांना या शब्दांच्या चुकीच्या वापराबद्दल समजावून सांगा, कारण मुले अनेकदा नकळत अशा गोष्टी बोलतात आणि त्यांचे पालक अडचणीत सापडतात.  

हे शब्द टाळाच

बॉम्ब, बंदूक, चाकू, दहशतवादी, अपहरण, स्फोटके, अपघात, जैविक शस्त्रे आणि तस्करी किंवा ड्रग्ज सारखे शब्द विमानतळ किंवा विमानात अजिबात वापरू नयेत. हे शब्द ऐकताच, सुरक्षा कर्मचारी ताबडतोब कारवाई करतात. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक - फ्रीपिकवरुन साभार)  

