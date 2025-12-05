English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Putin चालताना कधीच उजवा हात का हलवत नाहीत? 'या' गूढ चालीचं खरं रहस्य आलं समोर

'Why Putin Does Not Move His Right Hand: पुतिन चालतानाचा व्हिडीओ तुम्ही कधी पाहिला का? या व्हिडीओत ते चालताना उजवा हात अजिबातच हलवत नाहीत असं लक्षात येतं. यामागील खरं कारण फारच रंजक आहे. त्याबद्दलच जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Dec 05, 2025, 01:07 PM IST
1/14

पुतिन यांची चाल जगभरात चर्चेत; पण ती अशी का?

putinwalk

'Why Vladimir Putin Does Not Move His Right Hand' हा गुगलवर वारंवार सर्च होणारा प्रश्न आहे. यावरुनच रशियन राष्ट्राध्यक्षांची चाल किती चर्चेत आहे याचा अंदाज बांधता येईल. मात्र खरोखरच पुतिन असं एक हात न हलवता का चालतात माहितीये का? यामागील खरं कारण जाणून घेऊयात...

2/14

युक्रेन युद्धादरम्यान पहिल्यांदाच पुतिन भारतात

putinwalk

रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन हे सध्या भारत दौऱ्यावर आहेत. हा दौरा 4 ते 5 डिसेंबर 2025 दरम्यान असून ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा करणार आहेत. 2022 मध्ये युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर ते पहिल्यांदाच भारत भेटीवर आले आहेत.  

3/14

मोदी प्रोटोकॉल तोडून विमानतळावर

putinwalk

पंतप्रधान मोदी गुरुवारी प्रोटोकॉल तोडून पुतिन यांच्या स्वागतासाठी स्वत: विमानतळावर गेले होते. पुतिन यां  

4/14

उजवा हात हलवत नाहीत

putinwalk

व्लादिमीर पुतिन चालताना त्यांचा उजवा हात हलवत नाहीत. त्यांचा चालताना कोणताही व्हिडीओ पाहिला तरी त्यांच्या देहबोलीमधील हा उजवा हात न हलवण्याचा वेगळेपणा लगेच नजरेत भरतो. मात्र ते असं का करतात माहितीये का?  

5/14

या शैलीचं नाव काय?

putinwalk

खरं तर ज्या पद्धतीने पुतिन चालतात ती एक विशिष्ट प्रकारची चालण्याची शैली आहे. या शैलीला 'गन्सलिंगर गेट' (Gunslinger's Gait) असं म्हणतात.   

6/14

मुख्य कारण केजीबी

putinwalk

आता पुतिन अशा पद्धतीने का चालतात याबद्दलच्या कारणासंदर्भात बोलायचं झालं तर यामागील मुख्य कारण केजीबी ही संस्था आहे. केजीबी ही रशियाची गुप्तचर संघटना आहे.   

7/14

पुतिन राजकारणात येण्यापूर्वी...

putinwalk

पुतिन यांनी राजकारणात सक्रीय होण्यापूर्वी केजीबीमध्ये काम केलं आहे. ते गुप्तचर यंत्रणेसाठी काम करायचे. त्यावेळी त्यांना संस्थेत दाखल करुन घेताना केजीबी (KGB) प्रशिक्षण देण्यात आलं होतं.  

8/14

काय शिकवतात?

putinwalk

केजीबीच्या प्रशिक्षणात एजंटांना शस्त्र काढण्यासाठी उजवा हात नेहमी तयार ठेवण्याचं प्रशिक्षण दिलं जातं. ज्यामुळे चालताना तो हात स्थिर राहतो आणि डावा हात सामान्यपणे हलतो.   

9/14

परेड कनेक्शन

putinwalk

अनेकदा केजीबीच्या परेडमध्ये उजव्या हातात सरळ खांद्यापर्यंत उभी बंदूक धरलेली असते. म्हणून तो हात स्थिर ठेऊन डावा हात चालवत परेड केली जाते. यातूनच पुतिन यांची ही स्टाइल तयार झाल्याचं सांगितलं जातं.  

10/14

पुतिन यांच्यासहीत अनेकांचा उल्लेख

putinwalk

2015 मध्ये 'ब्रिटिश मेडिकल जर्नल'मध्ये (बीएमजे) प्रकाशित झालेल्या अभ्यासात पुतिनसह दिमित्री मेदवेदेव, अनातोली सेरद्युकोव यासारख्या इतर रशियन अधिकाऱ्यांच्या चालण्याच्या शैलीचे विश्लेषण करण्यात आले.  

11/14

अभ्यास करून संशोधकांनी निष्कर्ष काढला की...

putinwalk

यूट्यूब व्हिडिओ आणि केजीबीच्या प्रशिक्षण मॅन्युअलचा अभ्यास करून संशोधकांनी निष्कर्ष काढला की पुतिन यांचं हे असं उजवा हात सरळ ठेऊन चालणं म्हणजे एक शिकणीमधून आत्मसात केलेलं वर्तन आहे. संशोधकांनी याचा थेट संबंध सैन्य किंवा गुप्तचर प्रशिक्षणाशी जोडला आहे.

12/14

केजीबी मॅन्युअलनुसार चालताना उजवा हात...

putinwalk

केजीबी मॅन्युअलमध्ये स्पष्टपणे सांगितले आहे की चालताना उजवा हात छातीजवळ ठेवावा, जेणेकरून गरज पडल्यास त्वरित शस्त्र काढता येईल. यामधूनच पुतिन यांची ही चालण्याची शैली निर्माण झाल्याचं सांगितलं जातं.   

13/14

न्यूरोलॉजिकल समस्यांशी संबंध?

putinwalk

अभ्यासात असे दिसून आले की पुतिन यांच्या अशा वेगळ्या चालीचा इतर न्यूरोलॉजिकल समस्यांशी काहीच संबंध नाही. पार्किन्सन्स रोगातील कंप किंवा स्थिरतेचा या चालीशी काही संबंध असल्याचं दिसत नाही. पुतिन जूडो, पोहणे यासारख्या गोष्टी सहज करतात. यामधूनच त्यांना कोणतीही वैद्यकीय समस्या नसल्याचं सूचित करते.   

14/14

काहीजण आजाराशी जोडून पाहतात ही चाल

putinwalk

काही तज्ज्ञांनी पुतिन यांच्या या चालीचा पार्किन्सन्स किंवा खांद्याच्या दुखापतीशी संबंध जोडला आहे. पण अभ्यासात हे कारण नाकारण्यात आले आहे. हे कारण फेटाळून लावण्याचं मुख्य तर्क म्हणजे पुतिन यांचं हे असं चालणं वर्षानुवर्षे स्थिर आहे आणि त्याचा कोणत्याही व्याधीशी संबंध जोडता येणार नाही.  (सर्व फोटो - रॉयटर्स, एपी आणि फेसबुकवरुन साभार)

