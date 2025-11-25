English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
फॉरेन टूरचं स्वप्न आता होईल पूर्ण, 50 हजारपेक्षा कमी किंमतीत फिरू शकता 'हे' 6 देश

Countries Under 50000 Budget : अनेकांना देश विदेशातील नवनवीन ठिकाणं फिरायला खूप आवडतं. पण बऱ्याचदा विदेशातील तूर पॅकेज खूप महाग असल्याने तेथे जण टाळलं जातं. पण तुम्हाला आम्ही अशा 6 देशांबद्दल सांगणार आहोत जिथे तुम्ही 50 हजारपेक्षा कमी किंमतीत फिरून येऊ शकता.   

Pooja Pawar | Nov 25, 2025, 04:42 PM IST
मलेशिया :

मलेशियाचं क्वालालंपूर हे फिरण्यासाठी एक उत्तम ठिकाण आहे. क्वालालंपूरच्या उंच इमारती, पेट्रोनास टॉवर्स, जेंटिंग हाईलँड्स आणि लँगकावीच्या आश्चर्यकारक समुद्रकिनाऱ्यांमुळे प्रसिद्ध आहे. मलेशियातील विमान प्रवास अनेकदा स्वस्त असतो आणि राहण्याचा खर्चही खूपच कमी असतो.  

श्रीलंका :

श्रीलंकेचा प्रवास भारतीयांसाठी स्वस्त आहे. याच कारण म्हणजे विमान प्रवास हा कमी अंतराचा आहे आणि तिथे जाण्यासाठी व्हिसाची आवश्यकता लागत नाही. भारतातील अनेक शहरांपेक्षा श्रीलंकेत प्रवासाचा आणि इतर खर्च कमी आहे आणि येथे स्वस्त सार्वजनिक वाहतूक बस, ट्रेन उपलब्ध आहे.

इंडोनेशिया :

भारतीयांना इंडोनेशिया फिरणं सुद्धा स्वस्त पडतं. कारण भारताच्या रुपयाच्या तुलनेत इंडोनेशियेचा रुपया कमी आहे. तसेच येथे पाहण्यासारखी खूप ठिकाण आहेत. इंडोनेशियामध्ये जेवण, राहण्याची व्यवस्था आणि वाहतूक यासारखे दैनंदिन खर्च देखील खूपच कमी आहेत. जर तुम्ही येथे स्वस्त राहण्याची व्यवस्था निवडली असेल आणि स्कूटर सारख्या परवडणाऱ्या वाहतुकीचा वापर केला असेल तर येथे फिरणं बजेट फ्रेंडली होऊ शकतं. 

वियतनाम :

वियतनामचं चलन हे भारतीय रुपयापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे येथे फिरणं, राहणं खूप स्वस्त पडतं. हनोईचे जुने रस्ते, हो ची मिन्ह सिटीचे वेगवान जीवन आणि हा लॉन्ग बे मधील बोट क्रूझ इत्यादी या देशाला खूप खास बनवतात.

भूटान :

हॅपिनेस किंगडम म्हणून भूटान प्रसिद्ध आहे. रोमांचक पदयात्रा, ऐतिहासिक वारसा पूल आणि निसर्गरम्य पदयात्रेमुळे पर्यटकांना भूटान आकर्षित करते. या सर्व अनुभवांमुळे भूटान एक खास पर्यटन स्थळ बनते, जिथे प्रवासी निसर्गाचे सौंदर्य आणि सांस्कृतिक वारशाचा आनंद घेऊ शकतात.

नेपाळ :

 नेपाळमध्ये तुम्हाला हिमालयाचे सौंदर्य, काठमांडूचे प्राचीन मंदिर, बौद्ध मठ, साहसी खेळ आणि एक अद्वितीय भारतीय संस्कृती अनुभवायला मिळेल. येथे प्रवास खर्च तुलनेनं स्वस्त आहे . 50 हजाराच्या यांमध्ये तुम्ही नेपाळ हा देश फिरू शकता. 

थायलंड :

थायलंड हा भारतीयांचं नेहमीच एक आवडीचं पर्यटनस्थळ राहिलं आहे. येथील राउंड ट्रिप फ्लाईट तिकीट 20,000 रुपयांच्या आत आहे. थायलंडचा सुंदर किनारा, आकर्षक बंदर आणि स्वादिष्ट थाई पाककृती हे थायलंडला आणखी खास बनवते.

म्यानमार:

दररोज 2500 ते 4000 रुपयांमध्ये तुम्ही म्यानमारच्या सौंदर्याचा आनंद घेऊ शकता. म्यानमारला जाण्यासाठी व्हिसा आवश्यक आहे, परंतु ई-व्हिसामुळे येथे जाणं सोपं होतं.   

