International Children Cancer Day 2026: तुमच्याही मुलांना सतत जाणवतायत 'या' समस्या? सावधान! असू शकतात कर्करोगाची लक्षणे
Early Signs Of Children Cancer: दरवर्षी 15 फेब्रुवारी रोजी आंतरराष्ट्रीय बाल कर्करोग दिन साजरा केला जातो. बालपाणातील कर्करोगाविषयी जनजागृती करणे हे या दिनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या निमित्ताने लहान मुलांच्या कर्करोगाची सुरुवातीची लक्षणे जाणून घ्या.
Manali Sagvekar | Feb 14, 2026, 04:57 PM IST
बालपणाच्या कर्करोगाची सुरुवातीची लक्षणे कोणती?
कर्करोग म्हणजे एक असा आजार आहे, ज्याचे योग्य वेळी निदान न केल्यास ते आयुष्यासाठी एक शाप ठरते. फक्त धूम्रपान किंवा मद्यपान करणाऱ्या व्यक्तीनाच कर्करोग होत नाही तर, लहान मुलेही या गंभीर आजाराला बळी पडू शकतात. लहान मुलांमध्ये कर्करोगाची लक्षणे सामान्य आजारांसारखीच दिसतात. ही लक्षणे कोणती आहेत जाणून घ्या आणि वेळीच सावध व्हा.
सतत थकवा, त्वचेचा फिकट रंग
गाठ किंवा सूज
हाडे आणि सांधेदुखी
रक्तस्त्राव किंवा जखम
सतत ताप येणे
वजन कमी होणे, दृष्टीमध्ये बदल होणे
