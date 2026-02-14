English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
International Children Cancer Day 2026: तुमच्याही मुलांना सतत जाणवतायत 'या' समस्या? सावधान! असू शकतात कर्करोगाची लक्षणे

Early Signs Of Children Cancer: दरवर्षी 15 फेब्रुवारी रोजी आंतरराष्ट्रीय बाल कर्करोग दिन साजरा केला जातो. बालपाणातील कर्करोगाविषयी जनजागृती करणे हे या दिनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या निमित्ताने लहान मुलांच्या कर्करोगाची सुरुवातीची लक्षणे जाणून घ्या.   

Manali Sagvekar | Feb 14, 2026, 04:57 PM IST
बालपणाच्या कर्करोगाची सुरुवातीची लक्षणे कोणती?

International Children Cancer Day 2026

कर्करोग म्हणजे एक असा आजार आहे, ज्याचे योग्य वेळी निदान न केल्यास ते आयुष्यासाठी एक शाप ठरते. फक्त धूम्रपान किंवा मद्यपान करणाऱ्या व्यक्तीनाच कर्करोग होत नाही तर, लहान मुलेही या गंभीर आजाराला बळी पडू शकतात. लहान मुलांमध्ये कर्करोगाची लक्षणे सामान्य आजारांसारखीच दिसतात. ही लक्षणे कोणती आहेत जाणून घ्या आणि वेळीच सावध व्हा.  

सतत थकवा, त्वचेचा फिकट रंग

International Children Cancer Day 2026

तुमचे मुलांना नेहमी थकवा जाणवत असेल किंवा रक्ताच्या कमतरतेमुळे त्वचा फिकट दिसत असेल तर, हे अशक्तपणा आणि कमी पोषणामुळे होत आहे असे समजून दुर्लक्ष करू नका. ही कर्करोगाची सुरुवातीची लक्षणे असू शकतात.   

गाठ किंवा सूज

International Children Cancer Day 2026

लहान मुलांच्या मानेवर, काखेत, पोटात किंवा ओटीपोटात गाठी किंवा सूज आली असेल, जी उपचारानंतरही बरी होत नसेल. तर लगेचच कर्करोगाची चाचणी करा.   

हाडे आणि सांधेदुखी

International Children Cancer Day 2026

लहान मुलांच्या हाडे, सांधे आणि पाठदुखीला बऱ्याचदा पोषणाच्या कमतरता मानले जाते. पण विशेषतः रात्रीच्या वेळी किंवा चालताना त्रास होत असेल तर, पालकांनी वेळीच सावध होणे आवश्यक आहे.   

रक्तस्त्राव किंवा जखम

International Children Cancer Day 2026

तुमच्या मुलांच्या त्वचेवर जर कोणत्याही कारणाशिवाय निळसर डाग पडत असतील, रक्तस्त्राव होत असेल किंवा त्वचेवर लहान लालसर ठिपके दिसत असतील. तर हे कर्करोगाचे लक्षण असू शकते.   

सतत ताप येणे

International Children Cancer Day 2026

कारण नसतानाही मुलांना संसर्ग होऊन सतत ताप येणे किंवा सर्दी-खोकला दीर्घकाळ टिकून राहणे. यांसारख्या सामान्य समस्याही कर्करोगाचे संकेत असू शकतात.   

वजन कमी होणे, दृष्टीमध्ये बदल होणे

International Children Cancer Day 2026

अनेकदा लहान मुलांचे वजन अचानक कमी होते, भुक लागत नाही, खाण्याची इच्छा होत नाही, डोळ्यांमध्ये बदल होऊन डोळे पिवळसर दिसणे ही देखील कर्करोगाची लक्षणे असू शकतात

डॉक्टरांचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे

International Children Cancer Day 2026

तुम्हाला तुमच्या मुलांमध्ये वरीलपैकी कोणतीही लक्षणे आढळली तर, त्वरीत कर्करोगाची चाचणी करा. तसेच डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.  (Disclaimer: वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही. कुठलीही लक्षणं जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)

