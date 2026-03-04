English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • ना एअरपोर्ट, ना, सैन्य, ना स्वत:ची भाषा, ना स्वत:चे चलन तरीही कसा बनला जगातील श्रीमंत देश? इतका पैसा की लोकांना आयुष्यभर काम करण्याची गरज नाही

हा युरोपीय देश जगातील दरडोई उत्पन्नाच्या यादीत अव्वल स्थानावर आहे. हा युरोपातील सर्वात श्रीमंत देश आहे. जिथे लोकांकडे इतकी संपत्ती आहे की त्यांना नोकरीचीही गरज नाही.

Vanita Kamble | Mar 04, 2026, 11:39 PM IST
Liechtenstein Richest Country Of Europe: जगात असे अनेक श्रीमंत देश आहेत जे आपल्या श्रीमंतीचे प्रदर्शन करतात. मात्र याच श्रीमंत देशांच्या यादीत एक असा देश आहे जो अजिबात आपल्या श्रीमंतीचे प्रदर्शन करत नाही. या देशात ना एअरपोर्ट, ना, सैन्य, ना स्वत:ची भाषा, ना स्वत:चे चलन तरीही हा देश जगातील श्रीमंत देश कसा बनला. या देशातील  इतका पैसा की लोकांना आयुष्यभर काम करण्याची गरज नाही. 

 

प्रत्येक देशाची अर्थव्यवस्था तेथील पायाभूत सुविधा जसे की विमानतळ तसेच इतर माध्यम यावर अवंलबून असते. प्रत्येक देशाचे स्वत:चे चलन असते. मात्र, जगात एक असा देश आहे ना एअरपोर्ट, ना, सैन्य,  ना स्वत:चे चलन तरीही हा देश जगातील श्रीमंत देशांपैकी एक आहे. जाणून घेऊया हा देश कोणता आणि या देशाच्या श्रीमंतीचे रहस्य काय आहे. 

या श्रीमंत देशाचे नाव आहे लिकटेंस्टाईन. सुंदर दऱ्यांमध्ये वसलेला हा देश ऑस्ट्रिया आणि स्वित्झर्लंडच्या दरम्यान आल्प्स पर्वतरांगांमध्ये वसलेला आहे. लिकटेंस्टाईनमध्ये विमानतळ नाही. तुम्ही स्वित्झर्लंडला जाण्यासाठी विमानाने जाऊ शकता. या देशाची स्वतःची अधिकृत भाषा नाही किंवा त्याचे स्वतःचे चलनही नाही. तरीही, लिकटेंस्टाईन हा युरोपमधील सर्वात श्रीमंत देशांपैकी एक आहे. 

 लिकटेंस्टाईनच्या श्रीमंतीचे रहस्य अत्यंत शक्तिशाली राजेशाही आणि संसदीय शासन प्रणाली दडलेले आहे.  राजकुमाराकडे एक शक्तिशाली स्थान आहे. 2003 मध्ये झालेल्या संवैधानिक जनमत चाचणीने आणखी मजबूत केले. देशात सामान्यतः मानवी हक्क आणि नागरी स्वातंत्र्यांचा आदर केला जातो. राजकुमार लंडनच्या राजापेक्षा श्रीमंत आहे, त्याच्याकडे राणी एलिझाबेथपेक्षा जास्त संपत्ती आहे.

लिकटेंस्टाईनमध्ये राहणाऱ्या लोकांकडे अफाट संपत्ती आहे. इथले लोक इतके श्रीमंत आहेत की त्यांना आयुष्यभर काम करण्याची गरज नाही. येथील लोक त्यांना जे आवडते ते करतात. त्यांना कमी कर आणि कोणतेही बाह्य कर्ज नाही. 

या देशात, आवाज करणे किंवा शेजाऱ्यांना त्रास देणे याला चुकीचे मानले जात नाही. सर्वजण एकमोकांचा आदर करतात. 

 आपल्या संपत्तीचे प्रदर्शन करणे हे देखील या देशात गैर मानले जातो.  गुन्हेगारी इतकी कमी आहे की लोक त्यांच्या घरांना कुलूपही लावत नाहीत. तुरुंगात फक्त सात लोक आहेत आणि त्यांना रेस्टॉरंटमधून जेवण मिळते.

लिकटेंस्टाईनमध्ये 100 पेक्षा कमी पोलिस अधिकारी आहेत. त्याची एकूण लोकसंख्या 40,000 पेक्षा कमी आहे आणि देशात एकही सैन्य नाही. येथील नागरिकांना अमेरिकेपेक्षा पाचपट जास्त फायदे मिळतात. बहुतेक सेवा कर्मचारी ऑस्ट्रिया आणि जर्मनीमधून येतात.

लिकटेंस्टाईनचा दरडोई जीडीपी जगातील सर्वात जास्त आहे. 2025 मध्ये अंदाजे 231,713 डॉलर (नाममात्र) आणि 201,110 डॉलर (पीपीपी) आहे. लिकटेंस्टाईन जगात सातत्याने पहिल्या क्रमांकावर आहे.  

