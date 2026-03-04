ना एअरपोर्ट, ना, सैन्य, ना स्वत:ची भाषा, ना स्वत:चे चलन तरीही कसा बनला जगातील श्रीमंत देश? इतका पैसा की लोकांना आयुष्यभर काम करण्याची गरज नाही
हा युरोपीय देश जगातील दरडोई उत्पन्नाच्या यादीत अव्वल स्थानावर आहे. हा युरोपातील सर्वात श्रीमंत देश आहे. जिथे लोकांकडे इतकी संपत्ती आहे की त्यांना नोकरीचीही गरज नाही.
Liechtenstein Richest Country Of Europe: जगात असे अनेक श्रीमंत देश आहेत जे आपल्या श्रीमंतीचे प्रदर्शन करतात. मात्र याच श्रीमंत देशांच्या यादीत एक असा देश आहे जो अजिबात आपल्या श्रीमंतीचे प्रदर्शन करत नाही. या देशात ना एअरपोर्ट, ना, सैन्य, ना स्वत:ची भाषा, ना स्वत:चे चलन तरीही हा देश जगातील श्रीमंत देश कसा बनला. या देशातील इतका पैसा की लोकांना आयुष्यभर काम करण्याची गरज नाही.