GK: फक्त बँकांमुळे श्रीमंत झालेला जगातील सर्वात लोकप्रिय देश! जगभरातील लोकांनी आपला पैसा याच देशाच्या बँकांमध्ये ठेवलाय?
स्वित्झर्लंड देश फक्त बँकांमुळे जगातील श्रीमंत देश बनला.
Vanita Kamble | Mar 03, 2026, 12:11 AM IST
International GK: जगात एक असा देश आहे जिथे उंच पर्वत आणि खडकाळ भूभाग आहे. ज्यामुळे शेती किंवा जड उद्योगांना भरभराट होणे कठीण होते. शिवाय, कडक हिवाळा आणि बर्फवृष्टीमुळे जीवन कठीण होते. थोडक्यात या देशात आर्थिक भरभराट होईल अशी कोणतीच माध्यम नाहीत असे असताना हा देश जगातील सर्वात श्रीमंत देशांपैकी एक बनला? हा देश आहे स्वित्झर्लंड. हा देश फक्त बँकांमुळे श्रीमंत झाला आहे.
20 व्या शतकाच्या सुरुवातीला युरोप अशांततेत बुडाला, तर स्वित्झर्लंड स्थिर राहिला. याचा फायदा स्वित्झर्लंडला जागतिक भांडवलासाठी सुरक्षित आश्रयस्थान म्हणून झाला. यामुळे बँकिंग क्षेत्राचाही लक्षणीय विस्तार झाला. जर्मनी आणि ब्रिटनसारखे देश युद्धात गुंतले असताना, स्वित्झर्लंड शांतपणे पाहत राहिले. शिवाय, युद्धग्रस्त राष्ट्रांमधील लोकांनी त्यांचे पैसे स्वित्झर्लंडला पाठवण्यास सुरुवात केली, त्यांना आशा होती की ते त्यांच्या बँकांमध्ये सुरक्षित राहतील.
स्वित्झर्लंडचे यश बँकिंग क्षेत्राबाबत घेतलेल्या एका मोठ्या निर्णयामुळे देखील आहे. 1934 मध्ये, सरकारने बँका आणि बचत बँकांवरील संघीय कायदा (कलम 47) वर आधारित स्विस बँकिंग गुप्तता कायदा लागू केला. या कायद्यानुसार, स्विस बँकांमध्ये खाती उघडणाऱ्या लोकांची ओळख उघड करणे हा गुन्हा ठरला. या कायद्यामुळे जगभरातून स्वित्झर्लंडमध्ये पैशांचा ओघ वाढला, ज्यामुळे ते जगातील सर्वात मोठे आर्थिक केंद्र बनले. दुसऱ्या महायुद्धापर्यंत निधीचा लक्षणीय ओघ सुरू राहिला.
या गुप्ततेमुळे स्वित्झर्लंडचे चलन, स्विस फ्रँक, जगभरात विश्वासार्ह बनले. ते जगातील सर्वात स्थिर चलन बनले आणि स्वित्झर्लंडने या ट्रस्टचा वापर अत्यंत कमी दराने कर्ज देण्यासाठी केला. इतर देश युद्धे लढत असताना, स्वित्झर्लंडने विकासावर लक्ष केंद्रित केले. आजही, स्विस बँका $2.4 ट्रिलियन पेक्षा जास्त परकीय मालमत्ता व्यवस्थापित करतात, जी इतर कोणत्याही देशापेक्षा जास्त आहे. जागतिक सीमापार संपत्तीपैकी सुमारे 47% स्वित्झर्लंडमध्ये आहे. जगातील श्रीमंत लोक स्वित्झर्लंडला आर्थिक अभयारण्य मानतात यात आश्चर्य नाही.
इतर देशांमध्ये कर आणि मालमत्ता जप्तीची धोरणे आहेत. स्वित्झर्लंडमध्ये असे कोणतेही धोरण नाही. तुमचे पैसे आमच्याकडे सुरक्षित आहेत आणि कोणीही त्यावर प्रश्न विचारणार नाही. यानंतर, श्रीमंतांपासून ते भ्रष्ट आणि शक्तिशाली लोकांपर्यंत सर्व प्रकारचे लोक येथे त्यांचे पैसे जमा करू लागले. राजघराण्यापासून ते शस्त्रास्त्र विक्रेत्यांपर्यंत, राजकारण्यांपासून ते मोठ्या कंपन्यांपर्यंत, सर्वांनी स्विस बँकांवर पूर्ण विश्वास ठेवला. स्वित्झर्लंडने कोणालाही प्रश्न विचारला नाही. त्यांनी प्रश्न विचारल्याशिवाय, कर न घेता आणि गळतीशिवाय ठेवी स्वीकारल्या.
स्वित्झर्लंडची राजकीय व्यवस्था इतर कोणत्याही व्यवस्थांपेक्षा वेगळी आहे. येथे थेट लोकशाही पाळली जाते, म्हणजेच नागरिक कायदे मंजूर करण्यासाठी किंवा नाकारण्यासाठी जनमत चाचणीत मतदान करू शकतात. याचे दोन प्रमुख फायदे आहेत. पहिले, नागरिक कमी कर भरतात कारण ते सर्व सरकारी खर्चावर लक्ष ठेवू शकतात. दुसरे, धोरणे वारंवार बदलली जात नसल्यामुळे स्थिरता कंपन्या आणि बँकांसाठी फायदेशीर आहे. यामुळे एक उत्कृष्ट बँकिंग व्यवस्था, तटस्थता आणि एक मजबूत शिक्षण व्यवस्था निर्माण झाली आहे.
बँकिंग, औषधनिर्माण आणि बायोटेक व्यतिरिक्त, स्वित्झर्लंडने पर्यटन, घड्याळ उद्योग आणि चीज आणि चॉकलेट सारख्या अन्न उत्पादनांमध्येही उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. दरवर्षी 40 लाखांहून अधिक लोक स्वित्झर्लंडला भेट देतात. पर्यटन क्षेत्राचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेत 3 टक्के वाटा आहे. फेडरेशन ऑफ द स्विस वॉच इंडस्ट्रीनुसार, 2023 मध्ये एकट्या स्विस वॉच उद्योगाने 27.9 अब्ज डॉलर्स किमतीची घड्याळे निर्यात केली. स्विस चीज आणि चॉकलेटची देखील मोठ्या प्रमाणात निर्यात केली जाते. 2023 मध्ये स्विस चॉकलेटची निर्यात 1.2 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली.
