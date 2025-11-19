English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Depression मुळे पुरुषांच्या आत्महत्या! हादरवणारी कारणं समोर, महाराष्ट्रात 'इथं' सगळ्यात जास्त डिप्रेस पुरुष

International Men's Day 2025: पुरुष हे मानसिकदृष्ट्या महिलांपेक्षा अधिक खंबीर असतात असं म्हटलं जातं. मात्र या दाव्याला छेद देणारी हादरवून टाकणारी आकडेवारी समोर आली असून आजच्या जागतिक पुरुष दिनानिमित्त महाराष्ट्रातील पुरुषांसंदर्भातील हा डेटा आणि समस्या या गॅलरीच्या माध्यमातून समजून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Nov 19, 2025, 09:55 AM IST
1/12

पुरुषांसंदर्भात हादरवून टाकणारी आकडेवारी

mensday

महाराष्ट्रातील पुरुष तणावत आहेत हे दाखवणारी हादरवून टाकणारी आकडेवारी समोर आली असून आजच्या जागतिक पुरुष दिनानिमित्त जाणून घेऊयात यासंदर्भातील सविस्तर माहिती...

2/12

या कारणांनी पुरुषही खचतात

mensday

आज जागतिक पुरुष दिन आहे. महिलांप्रमाणे पुरुषांच्या मानसिक आरोग्याबद्दल फारसं बोललं जात नाही. मात्र पुरुषदेखील टोकाच्या मानसिक त्रासातून जात असतात. घरगुती कलह, अत्याचार, एकटेपणा, आजारपण अशा अनेक कारणांनी तेही खचतात. अशा पुरुषांना आधार देण्यासाठी महाराष्ट्रात 8 ते 9 एनजीओ काम करताहेत.   

3/12

महाराष्ट्रातून भरपूर फोन

mensday

या एनजीओंच्या हेल्पलाइनवर वर्षभरात देशभरातून मदतीसाठी 98 हजार ते एक लाख फोन येतात आणि विशेष म्हणजे त्यातील सुमारे 15 ते 17 हजार पुरुष वर्गाचे फोन हे महाराष्ट्रातील आणि त्यातही सर्वाधिक ग्रामीण भागातून येतात.  

4/12

बोरिवली रेल्वे स्टेशनवरचा व्हिडीओ

mensday

नुकताच बोरिवली रेल्वे स्टेशनवर एका तरुणाचा तोंड लपवून रडतानाचा व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल झाला. त्याचे दुःख जाणून घेण्याचा प्रयत्न सहप्रवाशाने केल्याचे दिसले. 

5/12

पुरुषांच्या मनातील घुसमट

mensday

एरवी महिलांच्या समस्या, भावना समजून घेणाऱ्या समाजाने पुरुषांच्या मनातील घुसमट समजून घेऊन त्यांना मानसिक आधार देणं हीच यंदाच्या जागतिक पुरुष दिनाची प्रमुख थीम आहे.  

6/12

पुरुष करत नाहीत त्रासाची वाच्यता

mensday

अनेकदा पुरुषांना बायको, बहीण, सासू व इतर मंडळींकडून मानसिक त्रास होतो. कधी आजारपणाने तर कधी इतर वैयक्तिक कारणांनी ते त्रस्त असतात. मात्र ते कोणाकडे याची वाच्यता करत नाहीत.

7/12

ग्रामीण भागातील पुरुषांचे कॉल

mensday

अशा पुरुषांसाठी महाराष्ट्रात काही संस्था काम करतात. त्यांच्या हेल्पलाईनवर हे पुरुष कॉल करुन दुःख मांडतात. यात ग्रामीण भागातील पुरुष किंवा कुटुंबीयांचे कॉल जास्त असतात. म्हणजेच महाराष्ट्रात सर्वाधिक डिप्रेस पुरुष ग्रामीण भागात आहेत.  

8/12

कायदेशीर मदतीसाठी फोन

mensday

काही महिला थेट कोर्टात केस दाखल करतात. अशावेळी ते कायदेशीर मदतीसाठी फोन करतात, अशी माहिती 'वास्तव फाउंडेशन'ने दिली.

9/12

घरगुती कलहामुळेही आत्महत्या

mensday

24 टक्के पुरुष हे घरगुती कलहामुळे आत्महत्या करतात.  

10/12

आजारपणातून आत्महत्या करणाऱ्या पुरुषांचं प्रमाण किती?

mensday

23 टक्के पुरुष आजारपण वा नैराश्यातून आत्महत्या करतात.  

11/12

वर्षभरात किती विवाहित पुरुष स्वत:ला संपवतात?

mensday

वर्षभरात साधारण 85 हजार विवाहित पुरुष आत्महत्या करतात.

12/12

मानसिक खच्चीकरण

mensday

महाराष्ट्राच्या शहरी, ग्रामीण भागातील काही पुरूष अत्याचाराने ग्रस्त आहेत, याबाबत घरात, नातेवाइकांत किंवा मित्रांमध्ये वाच्यता केल्यास कोणी नाव ठेवेल किंवा बेइज्जती होईल या भीतीने ते बोलत नाहीत आणि त्यांचे मानसिक खच्चीकरण होते, असं एनसीआरबीचा अहवाल सांगतो. अशा अत्याचारग्रस्त पुरुषांना आम्ही दहा वर्षांपासून भावनिक मदत करत आहोत. कायदेशीर आधार देत असल्याचं एनजीओजचे संस्थापक सांगतात. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - फ्रिपिक्सवरुन साभार)

