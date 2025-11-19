Depression मुळे पुरुषांच्या आत्महत्या! हादरवणारी कारणं समोर, महाराष्ट्रात 'इथं' सगळ्यात जास्त डिप्रेस पुरुष
International Men's Day 2025: पुरुष हे मानसिकदृष्ट्या महिलांपेक्षा अधिक खंबीर असतात असं म्हटलं जातं. मात्र या दाव्याला छेद देणारी हादरवून टाकणारी आकडेवारी समोर आली असून आजच्या जागतिक पुरुष दिनानिमित्त महाराष्ट्रातील पुरुषांसंदर्भातील हा डेटा आणि समस्या या गॅलरीच्या माध्यमातून समजून घेऊयात...
Swapnil Ghangale | Nov 19, 2025, 09:55 AM IST
1/12
पुरुषांसंदर्भात हादरवून टाकणारी आकडेवारी
2/12
या कारणांनी पुरुषही खचतात
3/12
महाराष्ट्रातून भरपूर फोन
4/12
बोरिवली रेल्वे स्टेशनवरचा व्हिडीओ
5/12
पुरुषांच्या मनातील घुसमट
6/12
पुरुष करत नाहीत त्रासाची वाच्यता
7/12
ग्रामीण भागातील पुरुषांचे कॉल
8/12
कायदेशीर मदतीसाठी फोन
10/12
आजारपणातून आत्महत्या करणाऱ्या पुरुषांचं प्रमाण किती?
11/12
वर्षभरात किती विवाहित पुरुष स्वत:ला संपवतात?
12/12