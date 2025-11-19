English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

एकटेपणा, कलह आणि... पुरुषही खचतात; वर्षभरात हेल्पलाईन कोणत्या कारणांमुळं येतात लाखभर फोन?

International Men`s Day : पुरुषांच्या मानसिकतेचा कधी विचार केला आहे का? हे पुरुषही खचतात. फक्त दाखवत नाहीत. आपल्या मित्राशी, पतीशी, भावाशी, सहकाऱ्याशी, वडील- सासरे, काका, मामाशी कधी मोकळेपणानं संवाद साधाल कर कळेल...   

Sayali Patil | Nov 19, 2025, 08:52 AM IST
twitter
1/8

International Men`s Day

International Mens Day 2025 yearly 1 lakh mens do get dippressed and ask for help

International Men`s Day : मानसिक आरोग्य, हा मुद्दा मागील काही वर्षांमध्ये अतिशय गंभीररित्या पुढे येत असून, सामान्यांमध्येसुद्धा त्याबाबत बरीच जागरुकता पाहायला मिळत असून, नैराश्य, भीती, ताणतणाव अशा समस्यांचा सामना फक्त महिला, तरुणी, मुलंच नव्हे तर पुरुषही करतात हे दाहक वास्तव समोर येत आहे.   

twitter
2/8

जागतिक पुरुष दिन

International Mens Day 2025 yearly 1 lakh mens do get dippressed and ask for help

नुकताच एका रेल्वे स्टेशनवर तरुणाचा तोंड लपवून हमसून हमसून रडतानाचा व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल झाला, त्याचे पडसाद दिसले ते म्हणजे जागतिक पुरुष दिनावर. कारण कायम महिलांच्या समस्या,स त्यांची मतं, भावभावना समजून घेणाऱ्या समाजाने पुरुषांच्या मनातील कोलाहलसुद्धा समजून घ्यावा, मानसिक आधार द्यावा हीच यंदाच्या जागतिक पुरुष दिनाची प्रमुख थीम ठरली.

twitter
3/8

कलह

International Mens Day 2025 yearly 1 lakh mens do get dippressed and ask for help

घरगुती किंवा इतर कारणास्तव होणारे कलह, विविध प्रकारचे अत्याचार, एकटेपणा, आजारपणं अशा एक ना अनेक कारणांनी पुरुष खचतात आणि टोकाच्या मानसिक त्रासालाही सामोरं जात असतात.   

twitter
4/8

लाखभर फोन

International Mens Day 2025 yearly 1 lakh mens do get dippressed and ask for help

मानसिक तणावाला सामोरं जाणाऱ्या अशाच व्यक्तींसाठी विशेषत: पुरुषांना आधार देण्यासाठी महाराष्ट्रात काही स्वयंसेवी संस्था (NGO) काम करता असून, त्यांच्या हेल्पलाइनवर वर्षभरात देशभरातून मदतीसाठी साधारण लाखभर फोन येतात. 

twitter
5/8

लक्षात घेण्याजोगी बाब

International Mens Day 2025 yearly 1 lakh mens do get dippressed and ask for help

लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे 15 ते 17 हजार पुरुषांचे फोन महाराष्ट्र आणि त्यातही ग्रामीण भागातून येतात, असं आकडेवारी सांगते. पुरुषांना नेमका कोणापासून त्रास होतो, तर बायको, बहीण, सासू व इतर मंडळींकडून त्यांना मानसिक त्रास होतो. 

twitter
6/8

वैयक्तिक कारणांनी त्रस्त

International Mens Day 2025 yearly 1 lakh mens do get dippressed and ask for help

काही पुरुष तर काही, इतर वैयक्तिक कारणांनी त्रस्त असतात. याची वाच्यता मात्र ते कोणाकडे करत नाहीत. याचसाठी मदतीचा हात देणाऱ्या हेल्पलाईनवर ग्रामीण भागातील पुरुष किंवा कुटुंबीयांचे फोन जास्त असतात. 

twitter
7/8

नैराश्य

International Mens Day 2025 yearly 1 lakh mens do get dippressed and ask for help

साधारण नैराश्य आणि घरगुती कलहामुळं 24 टक्के पुरुष आत्महत्येपर्यंतचं पाऊल उचलतात. तर, 23 टक्के पुरुष आजारपण, नैराश्यातून आयुष्य संपवतात. वर्षभरात आयुष्य संपवणाऱ्या विवाहित पुरुषांची संख्या आहे 85000. 

twitter
8/8

मानसिक खच्चीकरण

International Mens Day 2025 yearly 1 lakh mens do get dippressed and ask for help

एनसीआरबीच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात शहरी, ग्रामीण भागातील काही पुरूष अत्याचाराने त्रासले आहेत. कुटुंबीय, नातेवाइक किंवा मित्रांमध्ये वाच्यता केल्यास कोणी काय बोलेल या भीतीनं ते मूक गिळून असतात आणि इथंच त्यांचं मानसिक खच्चीकरण होण्यास सुरुवात होते. महाराष्ट्र शासनानंही अशा समस्यांचा सामना करणाऱ्यांसाठी Toll-free No. 14416 जारी केला असून, गरजवंतांनी यावर संपर्क साधण्याचं आवाहन करत मदतीचा हात पुढे केला आहे.   

twitter
पुढील
अल्बम

हाय सीलिंग, इंटिरियर अन्... गावात आलिशान घराला किती खर्च आला? सूरज चव्हाणच्या घराचे Inside Photos, किंमत...

पुढील अल्बम

हाय सीलिंग, इंटिरियर अन्... गावात आलिशान घराला किती खर्च आला? सूरज चव्हाणच्या घराचे Inside Photos, किंमत...

हाय सीलिंग, इंटिरियर अन्... गावात आलिशान घराला किती खर्च आला? सूरज चव्हाणच्या घराचे Inside Photos, किंमत...

हाय सीलिंग, इंटिरियर अन्... गावात आलिशान घराला किती खर्च आला? सूरज चव्हाणच्या घराचे Inside Photos, किंमत... 15
महाराष्ट्रातील 3 सर्वात मोठे प्रोजेक्ट ज्यामुळे मुंबईच्या &#039;या&#039; एरियात घराच्या किंमती रातोरात वाढल्या; बनले भारतातील सर्वात मोठे रिअल इस्टेट हॉटस्पॉट

महाराष्ट्रातील 3 सर्वात मोठे प्रोजेक्ट ज्यामुळे मुंबईच्या 'या' एरियात घराच्या किंमती रातोरात वाढल्या; बनले भारतातील सर्वात मोठे रिअल इस्टेट हॉटस्पॉट

महाराष्ट्रातील 3 सर्वात मोठे प्रोजेक्ट ज्यामुळे मुंबईच्या 'या' एरियात घराच्या किंमती रातोरात वाढल्या; बनले भारतातील सर्वात मोठे रिअल इस्टेट हॉटस्पॉट 9
&#039;माझी काय चूक....,&#039; समीर वानखेडेंनी मांडली आपली व्यथा, &#039;लोक मला चोर समजतात, अन्...&#039;

'माझी काय चूक....,' समीर वानखेडेंनी मांडली आपली व्यथा, 'लोक मला चोर समजतात, अन्...'

'माझी काय चूक....,' समीर वानखेडेंनी मांडली आपली व्यथा, 'लोक मला चोर समजतात, अन्...' 8
आंतरराष्ट्रीय पुरूषदिनानिमित्त तुमच्या जवळच्या व्यक्तिला &#039;या&#039; 10 वस्तू गिफ्ट देऊ शकता

आंतरराष्ट्रीय पुरूषदिनानिमित्त तुमच्या जवळच्या व्यक्तिला 'या' 10 वस्तू गिफ्ट देऊ शकता

आंतरराष्ट्रीय पुरूषदिनानिमित्त तुमच्या जवळच्या व्यक्तिला 'या' 10 वस्तू गिफ्ट देऊ शकता 12