एकटेपणा, कलह आणि... पुरुषही खचतात; वर्षभरात हेल्पलाईन कोणत्या कारणांमुळं येतात लाखभर फोन?
International Men`s Day : पुरुषांच्या मानसिकतेचा कधी विचार केला आहे का? हे पुरुषही खचतात. फक्त दाखवत नाहीत. आपल्या मित्राशी, पतीशी, भावाशी, सहकाऱ्याशी, वडील- सासरे, काका, मामाशी कधी मोकळेपणानं संवाद साधाल कर कळेल...
Sayali Patil | Nov 19, 2025, 08:52 AM IST
1/8
International Men`s Day
2/8
जागतिक पुरुष दिन
नुकताच एका रेल्वे स्टेशनवर तरुणाचा तोंड लपवून हमसून हमसून रडतानाचा व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल झाला, त्याचे पडसाद दिसले ते म्हणजे जागतिक पुरुष दिनावर. कारण कायम महिलांच्या समस्या,स त्यांची मतं, भावभावना समजून घेणाऱ्या समाजाने पुरुषांच्या मनातील कोलाहलसुद्धा समजून घ्यावा, मानसिक आधार द्यावा हीच यंदाच्या जागतिक पुरुष दिनाची प्रमुख थीम ठरली.
3/8
कलह
4/8
लाखभर फोन
5/8
लक्षात घेण्याजोगी बाब
6/8
वैयक्तिक कारणांनी त्रस्त
7/8
नैराश्य
8/8