Marathi News
Mens Day in Wishes Marathi: 'तुमच्याशिवाय हे जग अपूर्ण' आंतरराष्ट्रीय पुरुष दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

International Mens Day Wishes Shubhechcha Wishes in Marathi:आंतरराष्ट्रीय पुरुष दिन (International Mens Day 2025) दरवर्षी 19 नोव्हेंबर रोजी साजरा केला जातो. हा दिवस म्हणजे आपले जीवन समृद्ध करणाऱ्या पुरुषांचा सन्मान करण्याची संधी आहे, मग ते तुमचे आधार देणारे वडील असोत, तुमचे कष्टाळू आणि प्रेमळ भाऊ असोत किंवा गरजेच्या वेळी तुम्हाला मदत करणारा तुमचा मित्र असोत.

Dakshata Thasale | Nov 18, 2025, 07:25 PM IST
International Mens Day

International Mens Day

"कधी पिता बनून आधार देता, तर कधी मित्र बनून साथ! तुमच्या निस्वार्थ भूमिकेबद्दल धन्यवाद. हॅपी इंटरनॅशनल मेन्स डे!"  

International Mens Day

"कठीण परिस्थितीतही कुटुंबासाठी ढाल बनणाऱ्या माझ्या हिरोला, पुरुष दिनाच्या शुभेच्छा!"  

International Mens Day

"प्रत्येक पुरुषाचे परिश्रम आणि प्रेम समाजासाठी प्रेरणादायी आहे. या पुरुष दिनी आम्ही तुमचा सन्मान करतो."  

International Mens Day

"तुमची ताकद आणि विश्वास यामुळे जीवनातील प्रत्येक संघर्ष सोपा होतो. तुम्हाला पुरुष दिनाच्या खूप शुभेच्छा!"  

International Mens Day

"तुमच्या प्रेम, मेहनत आणि संरक्षणानेच हे जग सुंदर बनले आहे. पुरुष दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!"  

International Mens Day

"तुम्ही दाखवलेल्या धैर्याला, तुम्ही दिलेल्या मार्गदर्शनाला आणि तुमच्या अमूल्य योगदानाला सलाम. पुरुष दिवस २०24 च्या शुभेच्छा!"  

International Mens Day

"यशस्वी जीवनाच्या प्रवासात पडद्यामागून आधार देणाऱ्या माझ्या खास माणसाला पुरुष दिनाच्या शुभेच्छा."  

International Mens Day

"प्रत्येक पुरुष स्वतःमध्ये एक प्रेरणा आहे. तुमचा आत्मविश्वास कधीही कमी होऊ देऊ नका. पुरुष दिनाच्या शुभेच्छा!"  

International Mens Day

"तुमचे काम आणि तुमचे कर्तृत्व, आम्हाला अभिमान आहे! मेन्स डे मुबारक!"

International Mens Day

"तुमची प्रत्येक जबाबदारी, तुम्ही दिलेली प्रत्येक शिकवण-अमोल आहे. धन्यवाद! हॅपी मेन्स डे!"

International Mens Day

"तुम्ही आहात म्हणून आम्ही आहोत! तुमचे महत्त्व शब्दांत व्यक्त करणे शक्य नाही. पुरुष दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा!"

International Mens Day

