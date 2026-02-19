International Mother Language Day Wishes: 'मातृभाषा संस्कृतीचं रक्षण करते', जागतिक मातृभाषा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा
International Mother Language Day Wishes Messages WhatsApp Status in Marathi: जागतिक मातृभाषा दिन (International Mother Language Day) दरवर्षी २१ फेब्रुवारी रोजी साजरा केला जातो. हा दिवस साजरा करण्याची कल्पना सर्वप्रथम बांगलादेशने मांडली होती. 21 फेब्रुवारी 1952 रोजी तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानमध्ये (आताचा बांगलादेश) 'बंगाली' भाषेला अधिकृत भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले होते . युनेस्कोने (UNESCO) 1999 मध्ये या दिवसाला अधिकृत मान्यता दिली आणि 2000 सालापासून हा दिवस जगभरात साजरा केला जाऊ लागला.