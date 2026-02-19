English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  International Mother Language Day Wishes: मातृभाषा संस्कृतीचं रक्षण करते, जागतिक मातृभाषा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

International Mother Language Day Wishes: 'मातृभाषा संस्कृतीचं रक्षण करते', जागतिक मातृभाषा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

International Mother Language Day Wishes Messages WhatsApp Status in Marathi: जागतिक मातृभाषा दिन (International Mother Language Day) दरवर्षी २१ फेब्रुवारी रोजी साजरा केला जातो.  हा दिवस साजरा करण्याची कल्पना सर्वप्रथम बांगलादेशने मांडली होती. 21 फेब्रुवारी 1952 रोजी तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानमध्ये (आताचा बांगलादेश) 'बंगाली' भाषेला अधिकृत भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले होते . युनेस्कोने (UNESCO) 1999 मध्ये या दिवसाला अधिकृत मान्यता दिली आणि 2000 सालापासून हा दिवस जगभरात साजरा केला जाऊ लागला.

Dakshata Thasale | Feb 20, 2026, 03:28 PM IST
1/10

आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिनाच्या शुभेच्छा - 1

International Mother Language Day Wishes

 आपल्याला आपल्या मातृभाषेचा नेहमीच अभिमान असला पाहिजे. कारण ती आपल्याला आपली ओळख देते. आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिनाच्या शुभेच्छा

2/10

आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिनाच्या शुभेच्छा - 2

International Mother Language Day Wishes

आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिन हा आपल्याला आठवण करून देतो की मातृभाषांमध्ये असे अद्वितीय गुण असतात, जे त्यांना विशेषतः सुंदर बनवतात.

3/10

आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिनाच्या शुभेच्छा - 3

International Mother Language Day Wishes

भाषा ही फक्त संवादाचे साधन असली तरी, आपली मातृभाषा आपल्याला आपल्या संस्कृतीशी जोडते. जागतिक मातृभाषा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा.  

4/10

आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिनाच्या शुभेच्छा - 4

International Mother Language Day Wishes

जेव्हा तुम्ही तुमच्या मातृभाषेत बोलत असता, तेव्हा तुम्हाला चांगले मतप्रदर्शन करता येते. माझ्या मित्रा, आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिनाच्या शुभेच्छा.

5/10

आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिनाच्या शुभेच्छा - 5

International Mother Language Day Wishes

मातृभाषा ही संस्कृती रक्षणाचे एक मोठे माध्यम आहे. म्हणूनच ती इतकी खास बनते.  आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिनाच्या शुभेच्छा.

6/10

आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिनाच्या शुभेच्छा - 6

International Mother Language Day Wishes

हा एक अद्भुत आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिन बनवण्यासाठी, आपण एकत्र येऊन आपल्या मातृभाषांना किती आदर आणि कृतज्ञता आहे ते दाखवूया.

7/10

आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिनाच्या शुभेच्छा - 7

International Mother Language Day Wishes

भाषा ही आत्म अभिव्यक्तीचे साधन आहे. मातृभाषा ही अशी भाषा आहे, जी आपल्याला आपल्या विशिष्ट संस्कृतीशी जोडते. जागतिक मातृभाषा दिनाच्या शुभेच्छा.

8/10

आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिनाच्या शुभेच्छा - 8

International Mother Language Day Wishes

आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिनाचा उत्सव आपल्या मातृभाषेबद्दल आदर आणि प्रेमाने भरलेला असो. जागतिक मातृभाषा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

9/10

आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिनाच्या शुभेच्छा - 9

International Mother Language Day Wishes

आपण आपल्या आंतर्मनाशी ज्या भाषेत संवाद साधतो ती भाषा बदलू शकत नाही. आपल्या भाषेचा आदर करा आणि त्या भाषेची काळजी घ्या.

10/10

आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिनाच्या शुभेच्छा - 10

International Mother Language Day Wishes

आपल्याला प्रेम करण्यासाठी निर्माण केले गेले आहे. प्रेम ही आपली मातृभाषा आहे. आत्मा संस्कृती आहे. मी तुम्हा सर्वांना मातृभाषा दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देऊ इच्छितो.  

