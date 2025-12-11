International Mountain Day: 'हा' रहस्यमयी पर्वत आहे ब्रह्मांडाचा केद्रबिंदू; हे कोणी ठरवलं?
International Mountain Day 2025 : आंतरराष्ट्रीय पर्वत दिनानिमित्त जाणून घ्या एका अशा पर्वताविषयी ज्याचा उल्लेख थेट ब्रह्मांडाचा केंद्रबिंदू म्हणून केला जातो. त्याचं जाज्वल्य तेच डोळ्यांत न सामावणारं...
आंतरराष्ट्रीय पर्वत दिन
International Mountain Day 2025 : आंतरराष्ट्रीय पर्वत दिन, हा दिवस 11 डिसेंबर रोजी संपूर्ण जगभरात साजरा केला जात असून, यंदाच्या वर्षी या दिवसासाठी खास थीम निर्धारित करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये 'पाणी, अन्न आणि जीवसृष्टीसाठी आणि कैक कारणांसाठी ग्लेशियर किती महत्त्वाचे आहेत' हा संदेश जगभरात पोहोचवला जाणार आहे.
संरक्षण आणि संवर्धन
महत्त्वं अपरंपार
दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय पर्वत दिनानिमित्त जगाच्या पाठीवर असणाऱ्या काही अशा पर्वतांचीही चर्चा होत आहे, ज्यांचं महत्त्वं अपरंपार आहे. अशाच एका पर्वताचा उल्लेख ब्रह्मांडाचा केंद्रबिंदू म्हणून करण्यात येतो. अतिशय रहस्यमयीरित्या सातत्यानं विस्तारणाऱ्या आणि महाकाय होतच राहणाऱ्या या पर्वताची उंची समुद्रसपाटीपासून 6638 मीटर अर्थात 21778 फूट इतकी आहे.
तिबेट
तिबेटच्या पश्चिमेकडे असणारा हा पर्वत जणू साऱ्या जगावर लक्ष ठेवत आहे. काहींसाठी तो प्रचंड अध्यात्मिक उर्जेचा केंद्रबिंदू आहे, तर काहींसाठी रहस्य. हिंदू, बुद्ध, जैन आणि बॉन धर्मसंस्कृतींमध्ये हा पर्वत 'ब्रह्मांडाचा केंद्रबिंदू' असल्याचं म्हटलं जातं. त्याचं पुरातन महत्त्वं आणि पुराणकथांमध्ये अआसणारा उल्लेख याशिवाय कैक पिढ्यांपासून या पर्वताशी संबंधित रुढी आणि परंपरांमुळं त्याचं अनन्यसाधारण महत्त्वं आहे. या पर्वताचं नाव आहे, 'कैलास'. (Mount Kailash)
पिरॅमिडसारखा गूढ आकार...
हिमालयाच्या अतिशय दुर्गम आणि मनुष्याचा सहसा वावर नसणाऱ्या भागात हा पर्वत स्थिरावला असून, त्याचा आकार प्रथमदर्शनी इजिप्तमध्ये असणाऱ्या 'पिरॅमिड'सारखा भासतो. कैलास पर्वताचं स्थान, त्याची भौमितीक आणि भौगोलिक रचना, निसर्गाच्या आविष्याकाराप्रमाणं भासणारी या पर्वताची सावली यामुळं टांझानियाच्या मेरू पर्वताशी त्याची तुलना होते. पुराणकथांमध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या पर्वताचं महत्त्वं कैलास पर्वताला प्राप्त असून, ब्रह्मांडाचा अध्यात्मिक केंद्रबिंदू म्हणून त्याला महत्त्वं प्राप्त आहे.
पृथ्वी आणि स्वर्गाचा मिलाप
कैलास पर्वतावर असणारी "एक्सिस मुंडी" हा एक असा बिंदू आहे, जिथं अनेक संस्कृतींनुसार पृथ्वी आणि स्वर्गाचा मिलाप होतो. कैलास हे त्याचच एक उदाहरण. या पर्वताचं पावित्र्य इतकं आहे की लिखितात अद्याप अशा कोणाचीही नोंद नाही, ज्यानं या पर्वताचं शिखर गाठलं आहे. त्याच कारणास्तव हा अतिश. पवित्र पर्वत समजला जातो.
कोणत्या धर्मासाठी कैलास किती महत्त्वाचं?
मोक्ष
नद्यांचं उगमस्थान
