Marathi News
International Mountain Day: 'हा' रहस्यमयी पर्वत आहे ब्रह्मांडाचा केद्रबिंदू; हे कोणी ठरवलं?

International Mountain Day 2025 : आंतरराष्ट्रीय पर्वत दिनानिमित्त जाणून घ्या एका अशा पर्वताविषयी ज्याचा उल्लेख थेट ब्रह्मांडाचा केंद्रबिंदू म्हणून केला जातो. त्याचं जाज्वल्य तेच डोळ्यांत न सामावणारं...   

Dec 11, 2025, 08:37 AM IST
आंतरराष्ट्रीय पर्वत दिन

international mountain day why Mount Kailash the centre of the universe

International Mountain Day 2025 : आंतरराष्ट्रीय पर्वत दिन, हा दिवस 11 डिसेंबर रोजी संपूर्ण जगभरात साजरा केला जात असून, यंदाच्या वर्षी या दिवसासाठी खास थीम निर्धारित करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये 'पाणी, अन्न आणि जीवसृष्टीसाठी आणि कैक कारणांसाठी ग्लेशियर किती महत्त्वाचे आहेत' हा संदेश जगभरात पोहोचवला जाणार आहे.   

संरक्षण आणि संवर्धन

international mountain day why Mount Kailash the centre of the universe

विघटन पावणाऱ्या हिमनगांच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी जागतिक स्तरावर उपाययोजना राबवण्यासाठीची आर्जव या दिवशी करण्यात यएणार आहे. संयुक्त राष्ट्र संघानं 2025 हे वर्ष International Year of Glaciers जाहीर केलं असून, त्यांच्या संवर्धनासाठी आणि जागरुकतेसाठी काही महत्त्वाची पावलंही उचलली आहेत.   

महत्त्वं अपरंपार

international mountain day why Mount Kailash the centre of the universe

दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय पर्वत दिनानिमित्त जगाच्या पाठीवर असणाऱ्या काही अशा पर्वतांचीही चर्चा होत आहे, ज्यांचं महत्त्वं अपरंपार आहे. अशाच एका पर्वताचा उल्लेख ब्रह्मांडाचा केंद्रबिंदू म्हणून करण्यात येतो. अतिशय रहस्यमयीरित्या सातत्यानं विस्तारणाऱ्या आणि महाकाय होतच राहणाऱ्या या पर्वताची उंची समुद्रसपाटीपासून 6638 मीटर अर्थात 21778 फूट इतकी आहे.  

तिबेट

international mountain day why Mount Kailash the centre of the universe

तिबेटच्या पश्चिमेकडे असणारा हा पर्वत जणू साऱ्या जगावर लक्ष ठेवत आहे. काहींसाठी तो प्रचंड अध्यात्मिक उर्जेचा केंद्रबिंदू आहे, तर काहींसाठी रहस्य. हिंदू, बुद्ध, जैन आणि बॉन धर्मसंस्कृतींमध्ये हा पर्वत 'ब्रह्मांडाचा केंद्रबिंदू' असल्याचं म्हटलं जातं. त्याचं पुरातन महत्त्वं आणि पुराणकथांमध्ये अआसणारा उल्लेख याशिवाय कैक पिढ्यांपासून या पर्वताशी संबंधित रुढी आणि परंपरांमुळं त्याचं अनन्यसाधारण महत्त्वं आहे. या पर्वताचं नाव आहे, 'कैलास'. (Mount Kailash)

पिरॅमिडसारखा गूढ आकार...

international mountain day why Mount Kailash the centre of the universe

हिमालयाच्या अतिशय दुर्गम आणि मनुष्याचा सहसा वावर नसणाऱ्या भागात हा पर्वत स्थिरावला असून, त्याचा आकार प्रथमदर्शनी इजिप्तमध्ये असणाऱ्या 'पिरॅमिड'सारखा भासतो. कैलास पर्वताचं स्थान, त्याची भौमितीक आणि भौगोलिक रचना, निसर्गाच्या आविष्याकाराप्रमाणं भासणारी या पर्वताची सावली यामुळं टांझानियाच्या मेरू पर्वताशी त्याची तुलना होते. पुराणकथांमध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या पर्वताचं महत्त्वं कैलास पर्वताला प्राप्त असून, ब्रह्मांडाचा अध्यात्मिक केंद्रबिंदू म्हणून त्याला महत्त्वं प्राप्त आहे.   

पृथ्वी आणि स्वर्गाचा मिलाप

international mountain day why Mount Kailash the centre of the universe

कैलास पर्वतावर असणारी "एक्सिस मुंडी" हा एक असा बिंदू आहे, जिथं अनेक संस्कृतींनुसार पृथ्वी आणि स्वर्गाचा मिलाप होतो. कैलास हे त्याचच एक उदाहरण. या पर्वताचं पावित्र्य इतकं आहे की लिखितात अद्याप अशा कोणाचीही नोंद नाही, ज्यानं या पर्वताचं शिखर गाठलं आहे. त्याच कारणास्तव हा अतिश. पवित्र पर्वत समजला जातो. 

कोणत्या धर्मासाठी कैलास किती महत्त्वाचं?

international mountain day why Mount Kailash the centre of the universe

हिंदू धर्मामध्ये कैलास पर्वत हा भगवान शंकराचं निवास असल्याचं म्हटलं जातं. इथं शंकराची अखंड तपश्चर्या सुरू असून, पार्वती आणि नंदीचाही इथं वावर असल्याची धारणा आहे. तर, बौद्ध धर्मानुसार कैलास हे 'डेमचोक' (Chakrasamvara) यांचं निवास आहे. प्रचंड सकारात्मकतेसह तेजाचा आशीर्वाद देणारी ही देवता.   

मोक्ष

international mountain day why Mount Kailash the centre of the universe

जैन धर्मियांसाठी हे प्रथम तिर्थंकर ऋषभनाथ यांचं स्थळ असून, इथंच त्यांना मोक्ष प्राप्त झाला अशी धारणा आहे. तिबेटमधीलच बॉन धारणांचं पालन करणाय़ऱ्यांसाठी हा पवित्र पर्वत असून, त्यांच्या धार्मिक रुढींचं केंद्रस्थान आहे.   

नद्यांचं उगमस्थान

international mountain day why Mount Kailash the centre of the universe

कैलास पर्वतात चार महत्त्वाच्या नद्यांचं उगमस्थान आहे. त्यातील एक म्हणजे पश्चिमेला वाहणारी इंडस, दक्षिण पश्चिमेला वाहणारी सतलज, पूर्वेला वाहणारी ब्रह्मपुत्रा आणि गंगेचीच एक उपनदी असणारी कर्नाळी नदी. 

ध्यानधारणा

international mountain day why Mount Kailash the centre of the universe

भारत, नेपाळ, तिबेट आणि बांगलादेशातील असंख्य नागरिकांसाठी या नद्या जीवनदायिनी आहेत. कैलास पर्वताबाबत अनेक धारणा आणि कथित रहस्य आहेत. काही यात्रेकरुंच्या अनुभवानुसार इथं अनेकदा ओंकार आणि डमरूचा आवाज येतो. पहाटे किंवा सायंकाळच्या प्रहरात ध्यानधारणा करताना अनेकांना असे अनुभव आल्याचं सांगण्यात येतं. 

निसर्गाचा चमत्कार

international mountain day why Mount Kailash the centre of the universe

निसर्गाचा चमत्कार म्हणा किंवा पर्वताची रचना  म्हणत शास्त्रीय कारण म्हणा. पण, हिमवृष्टी झाल्यानंतर कैलास पर्वताच्या शिखरांवर काही प्रसंगी (ॐ) चा आकारही नजरेस पडतो. थोडक्यात कैलास पर्वत प्रत्येकालाच वेगळा अनुभव देणारा आहे असं म्हणणं गैर ठरणार नाही. 

