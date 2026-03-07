Womens Day Wishes in Marathi: 'क्षितिजापलीकडची झेप...' जागतिक महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा, तिला पाठवा मराठमोळ्या शुभेच्छा
International International Day 2026 : जागतिक महिला दिन दरवर्षी 8 मार्च रोजी जगभरात साजरा केला जातो. हा दिवस महिलांच्या कर्तृत्वाचा गौरव करण्यासाठी आणि लिंग समानतेच्या दिशेने सुरू असलेल्या लढ्याला बळ देण्यासाठी समर्पित आहे. या दिवशी आपल्या जवळच्या तिला द्या हार्दिक शुभेच्छा.
Dakshata Thasale | Mar 07, 2026, 03:32 PM IST
जागतिक महिला दिन - 3
जागतिक महिला दिन - 4
जागतिक महिला दिन - 5
जागतिक महिला दिन - 6
