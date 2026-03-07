English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Womens Day Wishes in Marathi: क्षितिजापलीकडची झेप... जागतिक महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा, तिला पाठवा मराठमोळ्या शुभेच्छा

Womens Day Wishes in Marathi: 'क्षितिजापलीकडची झेप...' जागतिक महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा, तिला पाठवा मराठमोळ्या शुभेच्छा

International International Day 2026 : जागतिक महिला दिन दरवर्षी 8 मार्च रोजी जगभरात साजरा केला जातो. हा दिवस महिलांच्या कर्तृत्वाचा गौरव करण्यासाठी आणि लिंग समानतेच्या दिशेने सुरू असलेल्या लढ्याला बळ देण्यासाठी समर्पित आहे. या दिवशी आपल्या जवळच्या तिला द्या हार्दिक शुभेच्छा. 

Dakshata Thasale | Mar 07, 2026, 03:32 PM IST
twitter
1/8

जागतिक महिला दिन - 1

International Womens Day

जागतिक महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. 

twitter
2/8

जागतिक महिला दिन - 2

International Womens Day

माझ्या आयुष्यातील सर्वात खास स्त्रीला महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा.

twitter
3/8

जागतिक महिला दिन - 3

International Womens Day

तू आहेस म्हणून घर आहे, तू आहेस म्हणून आयुष्य सुंदर आहे. माझ्या आयुष्यात आल्याबद्दल धन्यवाद. महिला दिनाच्या शुभेच्छा

twitter
4/8

जागतिक महिला दिन - 4

International Womens Day

माझ्या आयुष्यात तू आहेस म्हणून सगळं खूप सुंदर आहे. महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

twitter
5/8

जागतिक महिला दिन - 5

International Womens Day

तुझ्या स्वप्नांना पंख मिळोत, तुझे आयुष्य यशाने भरून जावो. Happy Women’s Day

twitter
6/8

जागतिक महिला दिन - 6

International Womens Day

आई म्हणजे प्रेमाचा सागर, आई म्हणजे हक्काचा आधार. तुझ्यामुळेच आयुष्य सुंदर आहे. महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा आई!

twitter
7/8

जागतिक महिला दिन - 7

International Womens Day

कधी मैत्रीण, कधी मार्गदर्शक, कधी आईसारखी काळजी घेणारी माझी बहीण म्हणजे माझा अभिमान. महिला दिनाच्या शुभेच्छा!

twitter
8/8

जागतिक महिला दिन - 8

International Womens Day

“स्त्रीचा सन्मान म्हणजेसमाजाचा सन्मान.”

twitter
पुढील
अल्बम

EPFO Rule: लग्नानंतर अजूनही UAN वर नाव अपडेट नाही केलं? पडेल महागात; कोट्यवधी भारतातीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची अपडेट!

पुढील अल्बम

8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांची मजा, एका फॉर्म्युल्यामुळे 34 हजारपेक्षा जास्त होईल किमान पगार; समजून घ्या पूर्ण गणित!

8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांची मजा, एका फॉर्म्युल्यामुळे 34 हजारपेक्षा जास्त होईल किमान पगार; समजून घ्या पूर्ण गणित!

8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांची मजा, एका फॉर्म्युल्यामुळे 34 हजारपेक्षा जास्त होईल किमान पगार; समजून घ्या पूर्ण गणित! 8
EPFO Rule: लग्नानंतर अजूनही UAN वर नाव अपडेट नाही केलं? पडेल महागात; कोट्यवधी भारतातीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची अपडेट!

EPFO Rule: लग्नानंतर अजूनही UAN वर नाव अपडेट नाही केलं? पडेल महागात; कोट्यवधी भारतातीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची अपडेट!

EPFO Rule: लग्नानंतर अजूनही UAN वर नाव अपडेट नाही केलं? पडेल महागात; कोट्यवधी भारतातीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची अपडेट! 8
मुंबई गोवा महामार्गावर वाहतूक कोंडी; दोन-तीन गावांपर्यंत वाहनांच्या रांगा

मुंबई गोवा महामार्गावर वाहतूक कोंडी; दोन-तीन गावांपर्यंत वाहनांच्या रांगा

मुंबई गोवा महामार्गावर वाहतूक कोंडी; दोन-तीन गावांपर्यंत वाहनांच्या रांगा 8
मॅचचे क्षणोक्षणीचे अपडेट्स आपल्यापर्यंत पोहचवणाऱ्या क्रिकेट कॅमेरामनचा पगार किती असतो माहितीये?

मॅचचे क्षणोक्षणीचे अपडेट्स आपल्यापर्यंत पोहचवणाऱ्या क्रिकेट कॅमेरामनचा पगार किती असतो माहितीये?

मॅचचे क्षणोक्षणीचे अपडेट्स आपल्यापर्यंत पोहचवणाऱ्या क्रिकेट कॅमेरामनचा पगार किती असतो माहितीये? 8