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निरोगी शरीर, शांत मन आणि तणावमुक्त जीवनासाठी योगसाधना उत्तम! जागतिक योग दिनानिमित्त खास मराठी शुभेच्छा

Written ByNeha Choudhary
Published: Jun 20, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 06:02 PM IST

International Yoga Day 2026 Wishes in Marathi : घराची जबाबदारी आणि ऑफिसमधील कामाचा ताण यामुळे आज असंख्य लोकांना कमी वयात आरोग्य समस्या निर्माण झाल्या आहेत. अशात निरोगी शरीर, शांत मन आणि तणावमुक्त आयुष्यासाठी योगसाधना हे उत्तम मानलं जातं. जगभरात 21 जून जागतिक योग दिन साजरा करण्यात येतो. त्यानिमित्ताने Whatsapp Status असो किंवा तुमच्या प्रियजनांना शुभेच्छा पाठून योगाबद्दल जागृता निर्माण करा. 

Yoga Day 20261/5

योग दिनाच्या शुभेच्छा

जगाला आनंदी आणि सुदृढ करूया, चला सर्व योगाकडे वळूया जागतिक योग दिनाच्या शुभेच्छा!

Yoga Day 20262/5

योग दिनाच्या शुभेच्छा

मन ठेवायचे असेल शांत, तर योगा नियमित करणे आहे अनिवार्य! योग दिनाच्या शुभेच्छा!

Yoga Day 20263/5

योग दिनाच्या शुभेच्छा

जगाला आनंदी आणि सुदृढ करूया, चला सर्व योगाकडे वळूया जागतिक योग दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा!

Yoga Day 20264/5

योग दिनाच्या शुभेच्छा

निरोगी तन आणि शांत मन याची

गुरुकिल्ली म्हणजे योग

जागतिक योग दिनाच्या खूप शुभेच्छा!

Yoga Day 20265/5

योग दिनाच्या शुभेच्छा

निर्धार नियमित योग करण्याचा

आजपासून जपा मंत्र निरोगी आरोग्याचा

योग दिनाच्या शुभेच्छा

TAGS:
yoga
health
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