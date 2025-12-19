English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
धाकधूक वाढली! काही तासांतच पृथ्वीच्या 'इतक्या' जवळून जाणार 3I/ATLAS नावाचं भयावह संकट, अंतराळात काय घडतंय?

Interstellar Comet 3I ATLAS: 19 डिसेंबर हा दिवस भारतासाठी अतिशय महत्त्वाचा. पृथ्वीच्या जवळून जाणार हे मोठं संकट... अंतराळात नेमकं काय सुरुय? पाहून भीतीच वाटेल... 

Sayali Patil | Dec 19, 2025, 10:08 AM IST
एलियन धूमकेतू

Interstellar Comet 3I ATLAS: अवकाश, अंतराळातील अनेक घटना आणि घडामोडींवर  नासासह जगातील अनेक अवकाश संशोधन संस्थांचं लक्ष असून, आता याच संस्थांच्या निरीक्षणातून एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. यातीलच एका घटनेचा अनुभव सारं जग 19 डिसेंबर 2026 ला घेणार आहे. हा दिवस यासाठी महत्त्वाचा आहे, कारण एक अतिशय मोठा 'एलियन धूमकेतू' पृथ्वीच्या अतिशय जवळून जाणार आहे. 

पृथ्वी

सारं जग या धुमकेतूकडे संकट म्हणून पाहत असलं तरीही प्रत्यक्षात मात्र तो पृथ्वीवर आदळणार नाही ही अतिशय दिलासायक बाब. संशोधकांनी या धुमकेतूचा वेग आणि प्रवासाचं निरीक्षण करत तो पृथ्वीच्या सर्वात जवळच्या अंतरावर नेमका कधी असेल, याचीही माहिती दिली. 

अवकाश

परिणामी अवकाश आणि त्याच्याशी संबंधित संकल्पनांमध्ये रस असणाऱ्या मंडळींसाठी या धुमकेतूचा प्रवास महत्त्वाचा क्षण असेल. आकाश निरभ्र असल्यासही हा धुमकेतू स्पष्टपणे दिसणार आहे, मात्र पूर्णत: काळोख यासाठी गरजेचा असेल. 

पृथ्वीपासून हा धुमकेतू सर्वात जवळ कधी असेल?

NASA च्या माहितीनुसार Interstellar Comet 3I ATLAS हा 19 डिसेंबर रोजी (भारतीय वेळेनुसार) सकाळी 11 वाजता पृथ्वीच्या सर्वात जवळ असेल. सजीवसृष्टीचं अस्तित्वं असणाऱ्या या ग्रहापासून त्याचं अंतर 27 कोटी किमी इतकी असेल.   

पृथ्वी आणि सूर्यामध्ये अंतर

प्रत्यक्षात हे अंतर मोठं असलं तरीही अवकाश संशोधनाच्या दृष्टीनं हे अंतर कमीच आहे. सोप्या शब्दांत सांगावं तर, पृथ्वी आणि सूर्यामध्ये जितकं अंतर आहे, त्याच्या दुप्पट अंतरावर हा धुमकेतू असेल.   

निरीक्षणाला आणखी वाव

हा धुमकेतू ज्यावेळी पृथ्वीच्या जवळून जाईल तेव्हा त्याच्यासंदर्भातील निरीक्षणाला आणखी वाव मिळेल. प्रत्यक्षात हा धुमंकेतू सध्याच्या आकाशगंगेतील नसून तो एका वेगळ्याच आकाशगंगेतून प्रवास करत इथवर पोहोचला आहे. 

निरीक्षणपर अध्ययन

धुमकेतूचं निरीक्षणपर अध्ययन करून दुसऱ्या आकाशगंगेतील तारे आणि ग्रहांवर नेमकी काय स्थिती आहे याचा अंदाज शास्त्रज्ञांना लावता येणार आहे. ज्यामुळं विज्ञान आणि संशोधन क्षेत्रात या क्षणाकडे एक मोठी संधी म्हणून पाहिलं जात आहे. 

सामान्यांना दिसणार का हा धुमकेतू?

हा धुमकेतू पाहण्यासाठी एका दुर्बिणीची आवश्यकता भासणार आहे. ज्यामध्ये आकाशात एक धुसर प्रकाशमान चेंडूसम रचना पुढे जाताना दिसेल.  (Virtual Telescope Project) वर या धुमकेतूचं Live Location थेट प्रक्षेपणाच्या माध्यमातून दाखवलं जाणार आहे.   

