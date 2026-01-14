English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • महाराष्ट्रातील 10 श्रीमंत महानगरपालिकांची यादी; दुसऱ्या स्थानावरील नाव थक्क करणारं; तुमचं शहर यात आहे का?

महाराष्ट्रातील 10 श्रीमंत महानगरपालिकांची यादी; दुसऱ्या स्थानावरील नाव थक्क करणारं; तुमचं शहर यात आहे का?

Top 10 Richest Municipal Corporation In Maharashtra: महाराष्ट्रातील सर्वात श्रीमंत महापालिका अनेकांना ठाऊक असेल पण पहिल्या पाचमध्ये येणारी शहरं कोणती? अव्वल दहा मधील दहाव्या महापालिकेचं बजेट किती? या आणि अशा रंजक प्रश्नांची उत्तर जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Jan 14, 2026, 05:29 PM IST
twitter
1/12

महाराष्ट्रातील अव्वल 10 श्रीमंत महानगरपालिका कोणत्या?

top10richestmunicipalcorporationmaharashtra

राज्यातील 29 महानगरपालिकांसाठी गुरुवारी, 15 जानेवारी 2026 रोजी मतदान पार पडणार आहे. सामान्यपणे आतापर्यंत तुम्ही केवळ मुंबई महानगरपालिकेच्या बजेटबद्दल ऐकलं असेल. मात्र महाराष्ट्रातील अव्वल 10 श्रीमंत महानगरपालिका कोणत्या आहेत आणि त्यांचं वार्षिक बजेट किती आहे तुम्हाला माहितीये का? चला याबद्दलच जाणून घेऊयात...  

twitter
2/12

दहाव्या स्थानी आहे

top10richestmunicipalcorporationmaharashtra

छत्रपती संभाजीनगर महापालिका ही दहाव्या स्थानी आहे. या महापालिकेचं बजेट आहे 3 हजार 83 कोटी रुपये!  

twitter
3/12

यादीत नवव्या स्थानी...

top10richestmunicipalcorporationmaharashtra

सर्वात श्रीमंत महानगरपालिकांच्या यादीत नवव्या स्थानी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका आहे. या महानगरपालिकेचं एकूण बजेट 3 हजार 361 कोटी रुपयांचं आहे.  

twitter
4/12

आठवी सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका आहे...

top10richestmunicipalcorporationmaharashtra

आठवी सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका आहे पनवेलची! या महापालिकेचं बजेट तब्बल 3 हजार 873 कोटी रुपये इतकं आहे.  

twitter
5/12

सातव्या स्थानी...

top10richestmunicipalcorporationmaharashtra

वसई-विरार महानगरपालिका श्रीमंत महापालिकांच्या यादीत सातव्या स्थानी आहे. या महापालिकेचं एकूण बजेट 3 हजार 926 कोटी रुपये एवढं मोठं आहे.  

twitter
6/12

नागपूर सहावं

top10richestmunicipalcorporationmaharashtra

या यादीत राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूर शहराची महानगरपालिका सहाव्या स्थानी असून तिचं एकूण बजेच 5 हजार 438 कोटी रुपये इतकं आहे.  

twitter
7/12

पाचव्या स्थानी आहे 'हे' शहर

top10richestmunicipalcorporationmaharashtra

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या ठाणे शहराची महानगरपालिका ही श्रीमंत महानगरपालिकांच्या यादीत पाचव्या स्थानी आहे. या महापालिकेचं एकूण बजेट 5 हजार 645 कोटी रुपये इतकं आहे.  

twitter
8/12

चौथ्या स्थानी नवी मुंबई महानगरपालिका

top10richestmunicipalcorporationmaharashtra

ठाण्याला लागूनच असलेल्या नवी मुंबई महानगरपालिका श्रीमंत महापालिकांच्या यादीत चौथ्या स्थानी आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेचं बजेट 5 हजार 709 कोटी रुपये इतकं आहे.  

twitter
9/12

अव्वल तीनमध्ये तिसरी महानगरपालिका...

top10richestmunicipalcorporationmaharashtra

अव्वल तीनमध्ये तिसरी महानगरपालिका 9 हजार 675 कोटी रुपयांचं बजेट असणारी आहे. ही महानगरपालिका आहे पिंपरी-चिंचवडची!  

twitter
10/12

दुसऱ्या स्थानी आहे...

top10richestmunicipalcorporationmaharashtra

सर्वात श्रीमंत महागनरपालिकांच्या यादीत दुसऱ्या स्थानी पुणे महानगरपालिकेचा क्रमांक लागतो. या महानगरपालिकेचं बजेट आहे 12 हजार 618 कोटी रुपये!  

twitter
11/12

केवळ देशातील नाही तर आशियामधील सर्वाधिक बजेट असलेली महानगरपालिका

top10richestmunicipalcorporationmaharashtra

बृहन्मुंबई महानगरपालिका ही केवळ देशातील नाही तर आशियामधील सर्वाधिक बजेट असलेली महानगरपालिका आहे. देशाच्या आर्थिक राजधानीचं वार्षिक बजेट तब्बल 74 हजार 427 कोटी रुपये इतकं आहे.  

twitter
12/12

28 नगरपालिकांचं बजेट एकत्र केलं तरी...

top10richestmunicipalcorporationmaharashtra

म्हणजेच महाराष्ट्रातील 28 नगरपालिकांचं बजेट एकत्र केलं तरी त्याची तुलना मुंबई महानगरपालिकेच्या बजेटशी होऊ शकत नाही एवढं मोठं बजेट देशाची आर्थिक राजधानी म्हणवणाऱ्या शहराचं आहे. ही माहिती महाराष्ट्रातील इतर नगरपालिका क्षेत्रात राहणाऱ्या तुमच्या मित्रांसोबत नक्की शेअर करा. (सर्व फोटो संबंधित वेबसाईट, वृतत्तसंस्थांकडून साभार)

twitter
पुढील
अल्बम

राधिका आपटेने कामाच्या तासांवरून निर्माता समोर ठेवल्या अटी !

पुढील अल्बम

राधिका आपटेने कामाच्या तासांवरून निर्माता समोर ठेवल्या अटी !

राधिका आपटेने कामाच्या तासांवरून निर्माता समोर ठेवल्या अटी !

राधिका आपटेने कामाच्या तासांवरून निर्माता समोर ठेवल्या अटी ! 9
मतदानाच्या आदल्या दिवशी ठाकरे बंधुंनी घेतला मुंबादेवीचा आशीर्वाद! पहा फोटो

मतदानाच्या आदल्या दिवशी ठाकरे बंधुंनी घेतला मुंबादेवीचा आशीर्वाद! पहा फोटो

मतदानाच्या आदल्या दिवशी ठाकरे बंधुंनी घेतला मुंबादेवीचा आशीर्वाद! पहा फोटो 9
&#039;मुंबई महाराष्ट्राचा भाग नाही&#039; म्हणणाऱ्या अण्णामलाईंची एकूण संपत्ती किती? ही आकडेमोड एकदा पाहाच

'मुंबई महाराष्ट्राचा भाग नाही' म्हणणाऱ्या अण्णामलाईंची एकूण संपत्ती किती? ही आकडेमोड एकदा पाहाच

'मुंबई महाराष्ट्राचा भाग नाही' म्हणणाऱ्या अण्णामलाईंची एकूण संपत्ती किती? ही आकडेमोड एकदा पाहाच 9
Pongal 2026: मुंबई-पुण्यात &#039;पोंगल&#039; स्पेशल ट्रेडिशनल थाळी खायची आहे? &#039;या&#039; ठिकाणांना द्या भेट!

Pongal 2026: मुंबई-पुण्यात 'पोंगल' स्पेशल ट्रेडिशनल थाळी खायची आहे? 'या' ठिकाणांना द्या भेट!

Pongal 2026: मुंबई-पुण्यात 'पोंगल' स्पेशल ट्रेडिशनल थाळी खायची आहे? 'या' ठिकाणांना द्या भेट! 7