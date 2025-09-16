English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

शेअर्सपेक्षा सोन्यानं करुन दिली अधिक कमाई... थक्क करणारी आकडेवारी; सोन्याचे दर भविष्यात वाढणार की..?

Gold vs Sensex Returns: सध्या सोन्याच्या दरांना झाळाळी असल्याचं दिसत असलं तरी मागील दोन दशकांमधील आकडेवारी पाहून तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. जाणून घ्या परतावा देण्यासंदर्भात सोनं अन् सेनसेक्सची कामगिरी कशी राहिलीये. कोण राहिलं फायद्यात अन् कोण तोट्यात?

Swapnil Ghangale | Sep 16, 2025, 09:52 AM IST
twitter
1/10

तुमचा विश्वास बसणार नाही पण...

goldindia

सोन्याने शेअर मार्केटपेक्षाही अधिक कमाई करुन दिली आहे असं सांगितलं तर कदाचित तुमचा विश्वास बसणार नाही. बरं हे मागील काही महिन्यांमधील किंवा आठवड्यांमध्ये घडलेलं नाही. तर तब्बल 20 वर्षांपासून सातत्याने हा ट्रेण्ड दिसतोय. आता शेअर्सने किती रिटर्नस दिले आणि सोन्याने किती हे सविस्तरपणे समजून घेऊयात...

twitter
2/10

सोन्याचा परतावा किती?

goldindia

जागतिक केंद्रीय बँका आणि महागाईपासून बचाव शोधणारे गुंतवणूकदार यांनी केलेल्या जोरदार खरेदीमुळे मागील वर्षात सोन्याने 50.1 टक्के परतावा दिला आहे.

twitter
3/10

शेअर बाजार परताव्यात घसरण

goldindia

सोन्याच्या उलट शेअर बाजाराची परताव्याची टक्केवारी 1.2% घसरली आहे.

twitter
4/10

सोन्याचे आकर्षण का वाढलं?

goldindia

व्यापारविषयक अनिश्चितता व टॅरिफ वॉरने सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी सोन्याचे आकर्षण वाढले आहे. सोन्याची सुमारे 25 टक्के खरेदी ही केंद्रीय बँकांची असल्याचं या श्रेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात.

twitter
5/10

...म्हणून होते सोने खरेदी

goldindia

टॅरिफ वॉर आणि अमेरिकी ट्रेझरीच्या धोरणापासून बचाव म्हणून गुंतवणुकीत वैविध्य आणण्यासाठी बँका सोने खरेदी करत असल्याचं दिसून येतं.

twitter
6/10

सेन्सेक्स-सोने रेशो

goldindia

एडेलवाइस म्युच्युअल फंडच्या संशोधनानुसार सध्याचा सेन्सेक्स-गोल्ड रेशो 0.76 आहे, जो दीर्घकालीन सरासरी 0.96 पेक्षा कमी आहे.  

twitter
7/10

पुढील अंदाज काय?

goldindia

यंदा सोन्याच्या किमतीत सुमारे 38% वाढ झाल्याने पुढील काळात दरवाढ मर्यादित राहू शकते. 10 ते 15 % सोन्यात गुंतवणूक करण्याची शिफारस तज्ज्ञांनी केली आहे. मात्र यंदा सोन्यावर इतर वर्षाइतक्या जास्त परताव्याची अपेक्षित ठेवू नका, असा सल्लाही तज्ज्ञांनी दिला आहे.  

twitter
8/10

किमती का वाढत आहेत?

goldindia

चलनवाढीपासून बचावाबरोबरच या महिन्यात अमेरिकी फेडरल रिझर्व्ह व्याजदर कपात करणार असल्याची अपेक्षा असल्याने सोन्याची मागणी वाढल्याचं सांगितलं जात आहे.  

twitter
9/10

पाच वर्षांत परतावा किती?

goldindia

मागील तीन वर्षांत सोन्याचा वार्षिक परतावा 29.7 टक्के, तर सेन्सेक्सचा 10.7 टक्के आहे. पाच वर्षांत सोने 16.5 टक्के, तर सेन्सेक्स 16.1 टक्के वाढला आहे.  

twitter
10/10

10 वर्षात कितीने वाढलं सोनं?

goldindia

दिर्घकालीन विचार केल्यास दहा वर्षात सोन्याचा परतावा 15.4 टक्के, सेन्सेक्स 12.2 टक्के आहे. तर वीस वर्षात सोने 15.2 टक्के, तर सेन्सेक्स 12.2 टक्क्यांनी वाढला आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक आहेत.)

twitter
पुढील
अल्बम

'माझ्या आयुष्यात अखेर ती आली...', हास्यजत्रा फेम निखील बनेची पोस्ट चर्चेत, PHOTO ही केले शेअर

पुढील अल्बम

&#039;माझ्या आयुष्यात अखेर ती आली...&#039;, हास्यजत्रा फेम निखील बनेची पोस्ट चर्चेत, PHOTO ही केले शेअर

'माझ्या आयुष्यात अखेर ती आली...', हास्यजत्रा फेम निखील बनेची पोस्ट चर्चेत, PHOTO ही केले शेअर

'माझ्या आयुष्यात अखेर ती आली...', हास्यजत्रा फेम निखील बनेची पोस्ट चर्चेत, PHOTO ही केले शेअर 9
अंडरवेअर अन् लिपस्टिकचा आर्थिक मंदीशी काय संबंध? अर्थतज्ज्ञांचा तर्क ऐकून तुम्हीही थक्क व्हाल

अंडरवेअर अन् लिपस्टिकचा आर्थिक मंदीशी काय संबंध? अर्थतज्ज्ञांचा तर्क ऐकून तुम्हीही थक्क व्हाल

अंडरवेअर अन् लिपस्टिकचा आर्थिक मंदीशी काय संबंध? अर्थतज्ज्ञांचा तर्क ऐकून तुम्हीही थक्क व्हाल 9
&#039;सूर्यकुमारची बायको नेमकी...&#039;; सामना सुरु असताना पाकिस्तानात Google वर केलं जात होतं Search; 8 ते 12 वाजेपर्यंत विचारले &#039;हे&#039; प्रश्न

'सूर्यकुमारची बायको नेमकी...'; सामना सुरु असताना पाकिस्तानात Google वर केलं जात होतं Search; 8 ते 12 वाजेपर्यंत विचारले 'हे' प्रश्न

'सूर्यकुमारची बायको नेमकी...'; सामना सुरु असताना पाकिस्तानात Google वर केलं जात होतं Search; 8 ते 12 वाजेपर्यंत विचारले 'हे' प्रश्न 9
ना डिझाइन, ना लूक, ना टाइमपास... &#039;या&#039; कारणांसाठी प्लास्टिकच्या खुर्च्या, स्टूलला असतं होल

ना डिझाइन, ना लूक, ना टाइमपास... 'या' कारणांसाठी प्लास्टिकच्या खुर्च्या, स्टूलला असतं होल

ना डिझाइन, ना लूक, ना टाइमपास... 'या' कारणांसाठी प्लास्टिकच्या खुर्च्या, स्टूलला असतं होल 10