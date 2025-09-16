शेअर्सपेक्षा सोन्यानं करुन दिली अधिक कमाई... थक्क करणारी आकडेवारी; सोन्याचे दर भविष्यात वाढणार की..?
Gold vs Sensex Returns: सध्या सोन्याच्या दरांना झाळाळी असल्याचं दिसत असलं तरी मागील दोन दशकांमधील आकडेवारी पाहून तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. जाणून घ्या परतावा देण्यासंदर्भात सोनं अन् सेनसेक्सची कामगिरी कशी राहिलीये. कोण राहिलं फायद्यात अन् कोण तोट्यात?
Swapnil Ghangale | Sep 16, 2025, 09:52 AM IST
1/10
तुमचा विश्वास बसणार नाही पण...
2/10
सोन्याचा परतावा किती?
4/10
सोन्याचे आकर्षण का वाढलं?
5/10
...म्हणून होते सोने खरेदी
6/10
सेन्सेक्स-सोने रेशो
7/10
पुढील अंदाज काय?
8/10
किमती का वाढत आहेत?
9/10