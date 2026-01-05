English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • 5600 रुपयांची गुंतवणूक करुन उभ केले 4,20,00,000 रुपयांचे साम्राज्य! 10 विमाने, 2 हेलिकॉप्टर आणि... अंबानी, अदानी पण या महिलेसोबत बरोबरी करु शकत नाही

5600 रुपयांची गुंतवणूक करुन उभ केले 4,20,00,000 रुपयांचे साम्राज्य! 10 विमाने, 2 हेलिकॉप्टर आणि... अंबानी, अदानी पण 'या' महिलेसोबत बरोबरी करु शकत नाही

एक भारतीय तरुणी  10 विमानांची मालकीन आहे. कॅन्सरसारख्या गंभीर आजाराशाही लढा देत तिने आपलं कोट्यावधीचे साम्राज्य उभे केले आहे.  अंबानी, अदानी कुणीच बरोबरी करु शकत नाही.

Vanita Kamble | Jan 05, 2026, 07:28 PM IST
Kanika Tekriwal Success Story : शार्क टँक इंडिया" या बिझनेस रिअॅलिटी शोचा पाचवा सीझन  सुरू होत आहे. हा शो नवीन आणि स्थापित उद्योजकांमध्ये लोकप्रिय आहे. यावेळी, सहा नवीन परीक्षकांसह एकूण 15 शार्क असतील. कनिका टेकरीवाल ही नवीन शार्कपैकी एक आहे. कनिकाची गणना अशा महिला उद्योजकांमध्ये केली जाते ज्यांनी कठोर परिश्रम करून मोठी उंची गाठली आहे.  कनिका 4,20,00,000 रुपयांच्या संपत्तीची मालकीन आहे. अंबानी, अदानी यांना ती टक्कर देते. 

आपण हवाई सुंदरी व्हावे असे अनेक तरुणींचे स्वप्न असते. तरी काही तरुणींना पायलट होण्याची इच्छा असते. आपलं स्वत:चं विनाम असावं असं स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणी क्वचितच असतील त्यापैकीच एक आहे कनिका टेकरीवाल (Kanika Tekriwal).अंबानी, अदानी यांसारख्या उद्योगपतींसह भारतात फार मोजक्याच लोकांकडे स्व:ताचे खाजगी विमान आहे. मात्र, अंबानी, अदानी कुणीच कनिकासोबत बरोबरी करु शकत नाहीत. कनिका तब्बल 10 विमानांची मालकीन  असलेली भारतातील एकमेव महिला आहे. कनिका सक्सेस स्टोरी खूपच प्रेरणादायी आहे.   

7 जून 1990 रोजी भोपाळमध्ये मारवाडी कुटुंबात कनिकाचा जन्म झाला. कनिकाने कोव्हेंट्री विद्यापीठातून पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले. 10 खाजगी जेट आहेत. कनिका ही भारतातील सर्वात श्रीमंत महिलांपैकी एक आहे तीची एकूण संपत्ती 420 कोटी रुपये आहे.  

2011 मध्ये वयाच्या 21 व्या वर्षी कनिकाला कर्करोगाचे निदान झाले.  या आजारावर मात करत कनिकाने भारतातील सर्वात मोठी खासगी जेट कंपनी स्थापन केली. JetSetGo असे कनिकाच्या कंपनीचे नाव आहे .  

कनिकाच्या जेटसेटगो या कंपनीची उलाढाल 150 कोटी रुपये आहे. 2023-24 या वर्षात JetSetGo कंपनीने 341 कोटींची कमाई केली आहे. कनिकाच्या JetSetGo कंपनीत उद्योगपती पुनीत दालमिया आणि क्रिकेटर युवराज सिंग यांनीही गुंतवणूक केली आहे.   

2012 मध्ये कनिकाने तिचा  JetSetGo नावाचा स्टार्टअप सुरु केला.  विमान भाड्यानं देणारी ही भारतातील पहिली कंपनी आहे. कनिकाची JetSetGo ही कंपनी चार्टर्ड विमानं आणि हेलिकॉप्टर भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देते.  

JetSetGo ही कंपनी अग्रगण्य एअरक्राफ्ट एग्रीगेटर म्हणून प्रसिद्ध आहे. आतापर्यंत या कंपनीनं एक लाखांपेक्षा अधिक प्रवाशांना सेवा दिली आहे. JetSetGo कंपनीमार्फत तब्बल 6 हजार यशस्वी उड्डाणं झाली आहेत.

  कनिका भारतातील सर्वात यशस्वी उद्योजिका आहे. धाडस, मेहनत आणि जिद्दीच्या जोरावर अशक्य गोष्टी ही प्रत्यक्षात पूर्ण करता येवू शकते हे कनिकाने सिद्ध करुन दाखवले आहे. 

आजपर्यंत, मी फक्त 5600 रुपयांची गुंतवणूक केली आहे.  आम्ही भारतातील सर्वात मोठा खाजगी जेट फ्लीट चालवतो." वयाच्या 21 व्या वर्षी 5,600 ची ती गुंतवणूक आता शिस्त आणि चिकाटीवर बांधलेल्या 420 कोटींच्या साम्राज्यात रूपांतरित झाली आहे.

