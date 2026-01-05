5600 रुपयांची गुंतवणूक करुन उभ केले 4,20,00,000 रुपयांचे साम्राज्य! 10 विमाने, 2 हेलिकॉप्टर आणि... अंबानी, अदानी पण 'या' महिलेसोबत बरोबरी करु शकत नाही
एक भारतीय तरुणी 10 विमानांची मालकीन आहे. कॅन्सरसारख्या गंभीर आजाराशाही लढा देत तिने आपलं कोट्यावधीचे साम्राज्य उभे केले आहे. अंबानी, अदानी कुणीच बरोबरी करु शकत नाही.
Kanika Tekriwal Success Story : शार्क टँक इंडिया" या बिझनेस रिअॅलिटी शोचा पाचवा सीझन सुरू होत आहे. हा शो नवीन आणि स्थापित उद्योजकांमध्ये लोकप्रिय आहे. यावेळी, सहा नवीन परीक्षकांसह एकूण 15 शार्क असतील. कनिका टेकरीवाल ही नवीन शार्कपैकी एक आहे. कनिकाची गणना अशा महिला उद्योजकांमध्ये केली जाते ज्यांनी कठोर परिश्रम करून मोठी उंची गाठली आहे. कनिका 4,20,00,000 रुपयांच्या संपत्तीची मालकीन आहे. अंबानी, अदानी यांना ती टक्कर देते.