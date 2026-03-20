English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • FDमध्ये पैसे गुंतवूनही अपेक्षेप्रमाणे परतावा मिळत नाही? मग हे 8 पर्याय देतील अधिक सुरक्षा आणि नफा

FDमध्ये पैसे गुंतवूनही अपेक्षेप्रमाणे परतावा मिळत नाही? मग हे 8 पर्याय देतील अधिक सुरक्षा आणि नफा

तुम्ही देखील वर्षानुवर्षे एफडीमध्ये गुंतवणूक करताय मात्र, त्यातून हवा तसा परतावा मिळत नाही? तर त्याहीपेक्षा अधिक सुरक्षित आणि नफा मिळवून देणारे 8 पर्याय जाणून घ्या.   

Manali Sagvekar | Mar 20, 2026, 05:42 PM IST
twitter
1/9

कमी जोखमीच्या गुंतवणुकीसाठी 8 सर्वोत्तम पर्याय

Investment Tips To Get More Profit Then FD:  बऱ्याचदा नवोदित गुंतवणुकदार किंवा ज्यांना गुंतवणुकीत जोखीम टाळायची असते असे लोक सुरूवातीला एफडी (Fixed Deposit) हा पर्याय निवडतात. गुंतवणुकीचा हा सर्वात सुरक्षित मार्ग मानला जातो. पण सध्याच्या काळात वाढत्या महागाईमुळे एफडी वरील परतावा पुरेशा प्रमाणात मिळत नाही. यावेळी एफडी सारखेच कमी जोखीम असलेले पण त्यापेक्षा अधिक नफा मिळवून देणारे 8 स्मार्ट पर्याय जाणून घ्या.   

twitter
2/9

डेट म्युच्युअल फंड्स

डेट म्युच्युअल हे फंड तुमचे पैसे सरकारी बाँड्स आणि कंपन्यांच्या सुरक्षित ठेवींमध्ये गुंतवतात. जे एफीडी पेक्षा साधारण 1 ते 2 टक्क्यांपर्यंत अधिक परतावा मिळवून देते. तसेच तुम्ही तुमच्या गरजेनुसार त्यातून पैसे काढू शकता.   

twitter
3/9

पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड

पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड हे एक सर्वात लोकप्रिय गुंतवणूक साधन आहे. तसेच भारत सरकारचे असल्यामुळे ते अधिक सुरक्षितही आहे. सध्याच्या काळात यावर 7.1 टक्क्यांपर्यंत व्याज उपलब्ध होतो. तसेच जर तुम्ही टॅक्स स्लॅबमध्ये असाल, तर हा एक उत्तम पर्याय आहे.   

twitter
4/9

नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट

नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट हे पोस्ट ऑफिसचे एक सुरक्षित गुंतवणूक प्रमाणपत्र आहे. ज्यामध्ये 5 वर्षांच्या लॉक-इन पिरियडसह चक्रवाढ व्याज मिळते. तसेच तुमची मुद्दल आणि व्याज दोन्ही सुरक्षित राहतात.   

twitter
5/9

आरबीआय फ्लोटिंग रेट बाँडस

आरबीआय फ्लोटिंग रेट बाँडस हे थेट रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाद्वारे जारी केले जातात. याचे व्याजदर बाजारातील चढ-उतारानुसार बदलत राहतात. तसेच सरकारी हमी असल्यामुळे यात शून्य जोखीम असते.   

twitter
6/9

सुकन्या समृद्धी योजना

जर तुम्हाला मुलगी असेल आणि तिच्या भविष्यासाठी पैसे साठवण्याचा विचार करत असाल तर सुकन्या समृद्धी योजना हा एक सर्वोत्तम पर्याय ठरेल. सर्व सरकारी योदनांच्या तुलनेत यावर सर्वाधिक व्याजदर उपलब्ध होतात. तसेच गुंतवलेली रक्कम आणि मिळणारा परतावा दोन्ही करमुक्त असतात.   

twitter
7/9

भारत बाँड ईटीएफ

भारत बाँड ईटीएफ हे सरकारद्वारे चालवले जाणारे फंड आहेत, जे तुमचे पैसे सरकारी कंपन्यांच्या बाँड्समध्ये गुंतवतात. जे अतिशय सुरक्षित मानले जाते. कारण यामध्ये सरकारी कंपन्यांची हमी असते. तसेच एफडीच्या तुलनेत अधिक परतावा मिळतो.   

twitter
8/9

ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना

जर तुमचे किंवा तुमच्या आई-वडीलांचे वय 60 वर्षांपेक्षा जास्त असेल, तर ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना हा एफडी पेक्षा कितीतरी पटीने चांगला पर्याय आहे. सध्या यावर 8.2 टक्क्यांपर्यंत व्याज उपलब्ध होतो. जे कोणत्याही एफडीपेक्षा अधिक आहे.   

twitter
9/9

ट्रेझरी बिल्स

ट्रेझरी बिल्स हे थेट भारत सरकारद्वारे जारी केले जाणारे अल्पकालीन गुंतवणुकीचे साधन आहे. यामध्ये तुम्ही 19 दिवस, 182 दिवस किंवा 364 दिवसांसाठी गुंतवणूक करू शकता. यामध्ये सरकारची 100 टक्के सुरक्षा असते.  गुंतवणुकीच्या जगात तुम्हाला एक स्मार्ट गुंतवणुकदार बनायचे असेल किंवा भविष्यासाठी एक गुंतवणुकीचा एक चांगला पर्याय शोधत असाल तर, हे 8 पर्याय नक्कीच उपयोगी पडतील. 

twitter
पुढील
अल्बम

IPL 2026 सुरुवात होण्यापूर्वीच कोणते सात खेळाडू स्पर्धेबाहेर? कारण काय?

पुढील अल्बम

