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मोबाईल खरेदी करण्याची उत्तम संधी, iPhone 17 फक्त 32,585 मध्ये! ग्राहकांना मिळणार डिस्काउंट

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 11, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 05:01 PM IST

आयफोन 17 खरेदी करणाऱ्यांसाठी एक दमदार संधी आहे, त्यांना आता मोबाईल खरेदी करण्याची उत्तम संधी आहे. फ्लिपकार्ट फ्रीडम सेलमध्ये ग्राहकांना आयफोन 17 फक्त 32,585 मध्ये उपलब्ध आहे. चला जाणून घेऊया की तुम्ही या डीलचा फायदा कसा घेऊ शकता.

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जर तुम्हाला नवीन मोबाईल खरेदी करायचा असल्यास तुम्ही नवीन आयफोन खरेदी करु शकता. आता ही ऑफर ग्राहकांना फ्लिपकार्ट फ्रीडम सेलमध्ये मिळणार आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया 

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फ्लिपकार्ट फ्रीडम सेलमध्ये आयफोन 17 वर एक चांगली ऑफर मिळत आहे. एक्सचेंज, बँक ऑफर्स आणि ईएमआय पर्यायांचा फायदा घेऊन तुम्ही त्याची प्रभावी किंमत लक्षणीयरीत्या कमी करू शकता. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया 

iPhone 17 offer3/7

फ्लिपकार्ट फ्रीडम सेलमध्ये आयफोन 17 ची किंमत 81,900 आहे. त्याची सुरुवातीची किंमत 82,900 होती. याचा अर्थ, सेलदरम्यान थेट 1,000 ची सूट उपलब्ध आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया 

iPhone 17 Flipkart sale4/7

ग्राहकांकडे एक्सचेंज ऑफर देखील आहे, जर तुमच्याकडे आयफोन 15 प्रो असेल, तर तो एक्सचेंज करून तुम्ही आयफोन 17 ची किंमत आणखी कमी करू शकता. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया 

iPhone 17 price5/7

फ्लिपकार्ट आयफोन 15 प्रो साठी 47,600 रुपये पर्यंतचा एक्सचेंज लाभ देत आहे. यामुळे आयफोन 17 ची प्रभावी किंमत 32,585 रुपये पर्यंत कमी होते. तथापि, अंतिम एक्सचेंज मूल्य फोनची स्थिती आणि लागू असलेल्या अटींवर अवलंबून असेल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया 

iPhone 17 256GB6/7

आयफोन 17 खरेदी करताना बँक कार्ड ऑफर्सचा लाभही घेता येतो. फ्लिपकार्टच्या लिस्टिंगमध्ये एसबीआय क्रेडिट कार्ड्ससोबत कॅशबॅक ऑफर्स नमूद आहेत. याव्यतिरिक्त, फ्लिपकार्ट ॲक्सिस बँक क्रेडिट कार्ड्सद्वारेही लाभ मिळवता येतात. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया 

iPhone 17 exchange offer7/7

जर तुम्हाला संपूर्ण रक्कम भरायची नसेल, तर आयफोन 17 ईएमआयवर देखील खरेदी करता येतो. फ्लिपकार्टवरील सूचीनुसार, 24 महिन्यांच्या कालावधीसाठी ईएमआय दरमहा 1,634 पासून सुरू होतात. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया 

TAGS:
iPhone 17
tech news
marathi news

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