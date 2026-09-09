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आजपासून John Ternus पर्वाची सुरुवात... Apple च्या नव्या CEO च्या पगाराच्या आकड्यातील शून्य मोजता मोजता थकाल; सॅलरी ब्रेकअप थक्क करणारं

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 09, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 12:54 PM IST

अॅपल कंपनीला बहुप्रतिक्षित आयफोन 18 लॉन्च होणार असून या नव्या फोनसोबतच कंपनीला नवं नेतृत्वही लाभणार आहे. कंपनीचे नवीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणजेच सीईओंना किती पगार मिळणार पाहूयात...

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शून्य मोजता मोजताच गोंधळ

अॅपलच्या नव्या सीईओंच्या पगाराच्या आकड्यातील शून्य मोजता मोजताच तुम्ही गोंधळून जाल एवढी मोठी ही रक्कम आहे. जाणून घेऊयात या नव्या सीईओंना किती आणि कसा पगार दिला जाणार आहे.

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जॉन टर्नस पर्व सुरु

आजपासून म्हणजेच आयफोन 18 च्या लॉन्चिंगपासूनच अॅपल कंपनीचे जॉन टर्नस पर्व सुरु होत आहे. आज नव्या सीईओंच्या नेतृत्वाखाली नवा आयफोन लॉन्च होणार आहे. नवे सीईओ जॉन टर्नस यांच्या पगारासंदर्भात जाणून घेऊयात...

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वार्षिक पॅकेज किती?

अॅपल कंपनीचे नवे सीईओ जॉन टर्नस यांना पुढील आर्थिक वर्षात जवळपास 58 दशलक्ष डॉलर म्हणजेच 500 कोटी रुपये वार्षिक पॅकेज दिले जाणार आहे. म्हणजेच त्यांच्या पगाराचा आकडा 5000000000 इतका होतो.

 

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टिम कुक यांच्याकडे नवी जबाबदारी

15 वर्षांच्या प्रदीर्घ कारकीर्दीनंतर सीईओपदावरून पायउतार झालेले टिम कुक आता कंपनीच्या एक्झिक्युटिव्ह चेअरमनपदी विराजमान झालेत. 

 

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404 कोटी रुपये मानधन

टिम कुक यांना अॅपल कंपनीकडून वर्षाला 47 दशलक्ष डॉलर म्हणजेच जवळपास 404 कोटी रुपये मानधन मिळणार आहे. आकड्यात सांगायचं झालं तर हे मानधन 4040000000 रुपये इतकं आहे. 

 

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1 सप्टेंबर रोजी हाती घेतली सूत्रं

अॅपलच्या हार्डवेअर अभियांत्रिकी विभागाचे माजी प्रमुख राहिलेल्या जॉन टर्नस यांनी 1 सप्टेंबर 2026 रोजी टिम कुक यांच्याकडून कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदाची धुरा हाती घेतली आहे.

 

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473 कोटी रुपयांचे शेअर्स

जॉन टर्नस यांना मूळ वेतन प्रतिवर्ष 3 दशलक्ष डॉलर म्हणजेच 25.8 कोटी रुपये, स्टॉक शेअर्स आर्थिक वर्ष 2027 साठी तब्बल 55 दशलक्ष डॉलर म्हणजेच 473 कोटी रुपये टर्नस यांना पगाराचा भाग म्हणून दिले जातील. हा पागाराचा आकडा लिहायचा झाला तर 4730000000 रुपये असा लिहावा लागेल.

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75 टक्के शेअर्स कामगिरीवर अवलंबून

तसेच कामगिरीवर आधारित 55 दशलक्ष डॉलरपैकी 75 टक्के शेअर्स हे अॅपलच्या निर्देशांकातील कामगिरीवर अवलंबून असतील, असं टर्नस यांच्यासोबत केलेल्या वेतन करारामध्ये कंपनीने ठरवलं आहे.

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पुढील चार वर्षात दर सहा महिन्यांनी मिळणार शेअर्स

तर उर्वरित 25 टक्के शेअर्स टर्नस यांना पुढील चार वर्षात दर सहा महिन्यांनी टप्प्याटप्प्याने दिले जातील. म्हणजे मूळ पगारासोबत टर्नस यांना हा मोठा लाभही मिळणार आहे. (सर्व फोटो रॉयटर्स आणि एपीवरुन साभार)

 

TAGS:
iPhone 18
Apple event
Tim Cook
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