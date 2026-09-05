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iPhone 18 Pro सीरिजच्या लॉन्चला अवघे 4 दिवस! जाणून घ्या किंमत आणि सेल डेटची संपूर्ण माहिती

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 05, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 06:35 PM IST

ऍपलच्या सर्वात मोठ्या आयफोन लॉन्चची उलटगणती सुरू झाली आहे. कंपनी ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी आपला मोठा 'ऍपल इव्हेंट' आयोजित करणार असून, त्यासाठी आता फक्त चार दिवस शिल्लक आहेत. 

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ऍपलच्या या इव्हेंटमध्ये आयफोन 18 प्रो आणि आयफोन 18 प्रो मॅक्स सादर होण्याची शक्यता आहे. तथापि, कंपनीने अद्याप नवीन आयफोन्सची नावे, वैशिष्ट्ये आणि किंमत अधिकृतपणे जाहीर केलेली नाही. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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भारतीय ग्राहक आता आयफोन 18 प्रो मॅक्सची भारतातील किंमत आणि तो विक्रीसाठी कधी उपलब्ध होईल, याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. ॲपलचा कार्यक्रम 9 सप्टेंबर रोजी आयोजित केला जाईल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

 

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ऍपलने 9 सप्टेंबर 2026 रोजी होणाऱ्या आपल्या इव्हेंटची अधिकृतपणे पुष्टी केली आहे. कंपनीच्या वेबसाइटनुसार, हा इव्हेंट 9 सप्टेंबर रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री 10.30 वाजता सुरू होईल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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या इव्हेंटमध्ये नवीन आयफोन सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. सध्या, आयफोन 18 प्रो मॅक्सचे लॉन्च हे केवळ रिपोर्ट्स आणि लीक्सवर आधारित आहे, कारण ऍपलने अद्याप मॉडेलच्या नावाची अधिकृतपणे पुष्टी केलेली नाही. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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ऍपलने अद्याप आयफोन 18 प्रो मॅक्सची किंमत अधिकृतपणे जाहीर केलेली नाही. तथापि, लीक आणि अहवालांनुसार या वर्षी किंमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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जर तुम्ही आता आयफोन 17 प्रो मॅक्स खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर नवीन मॉडेलची किंमत आणि वैशिष्ट्ये जाहीर होईपर्यंत काही दिवस थांबणे उत्तम ठरू शकते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

iphone fold price in india7/8

मिळालेल्या वृत्तानुसार, 9 सप्टेंबर रोजी लॉन्च झाल्यानंतर, कंपनी 12 सप्टेंबरपासून नवीन आयफोन सिरीजसाठी प्री-ऑर्डर सुरू करू शकते. विशेष म्हणजे, यावेळी प्री-ऑर्डरची संभाव्य तारीख शनिवार आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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तथापि, ॲपलने अद्याप प्री-ऑर्डरच्या तारखेची अधिकृतपणे पुष्टी केलेली नाही. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार अंदाजे दुपारी 12.30 किंवा भारतीय वेळेनुसार दुपारी 12.00 वाजता असेल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

TAGS:
iphone launch
tech news
marathi news

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