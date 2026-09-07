Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /iPhone Fold ते 18 Pro Max; 9 सप्टेंबरला Apple काय-काय लॉन्च होणार? होऊ शकते मोठी घोषणा

iPhone Fold ते 18 Pro Max; 9 सप्टेंबरला Apple काय-काय लॉन्च होणार? होऊ शकते मोठी घोषणा

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 07, 2026, 10:16 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 10:16 PM IST

9 सप्टेंबरला आयफोन 18 प्रो मॅक्स सिरीजच लाँच होणार आहे, पण ग्राहकांसाठी आणखी एक आनंदाची बातमी आहे. आयफोन 18 प्रो आणि प्रो मॅक्स सिरीजच नव्हे, तर इतर अनेक विशेष गॅजेट्सचेही अनावरण करणार आहे. 

apple iphone launch1/7

जेणेकरून लोकांना ती खरेदी करण्यास आणि त्यांच्या विशेष सेवा वापरण्यास कोणती उत्पादने आकर्षित करतात हे समजावे. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, या ॲपल कार्यक्रमाबद्दल अनेक गोष्टी समोर येत आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

apple iphone launch dates2/7

एक प्रमुख बातमी म्हणजे ॲपल या कार्यक्रमात आपला पहिला फोल्डेबल आयफोन सादर करू शकते. याव्यतिरिक्त, या कार्यक्रमात आयफोन 18 सिरीज, नवीन ॲपल वॉच सिरीज 12 आणि नवीन एअरपॉड्स 5 देखील लॉन्च केले जाऊ शकतात. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

apple iphone 18 pro3/7

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आयफोन 18 प्रो चे डिझाइन 17 प्रो च्या तुलनेत बरेचसे सारखेच असण्याची शक्यता आहे. तथापि, रिपोर्ट्सनुसार फोनच्या अंतर्गत भागांमध्ये अनेक अपग्रेड्स असतील. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

apple iphone 18 pro max price4/7

रिपोर्ट्सनुसार, मागील कॅमेरा सेन्सरमध्ये बदल, तसेच 2nm प्रक्रियेवर तयार केलेला अधिक शक्तिशाली A20 प्रो चिपसेट असेल. याशिवाय, बॅटरीची बचत करणारा LTPO+ डिस्प्ले देखील अपेक्षित आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

iphone fold5/7

गडद लाल आणि फिकट निळ्या रंगांसह नवीन रंगांचे पर्याय सादर केले जातील असेही वृत्त आहे. या कार्यक्रमाशी संबंधित सर्वात चर्चेत असलेली बातमी ही आहे की, कंपनी आपला पहिला फोल्डेबल स्मार्टफोन सादर करणार आहे, ज्याचे नाव बहुधा 'आयफोन अल्ट्रा' असेल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

 

iphone folding phone6/7

असे मानले जाते की, हे पुस्तकासारखे फोल्डेबल उपकरण असेल, ज्यामध्ये बाहेरच्या बाजूला 5.5-इंचाची मोठी स्क्रीन आणि आतल्या बाजूला 7.8-इंचाची स्क्रीन असेल. प्रोसेसिंगच्या बाबतीत, असे मानले जाते की हे A20 प्रो सिलिकॉन आणि कंपनीच्या स्वतःच्या C2 मॉडेमवर आधारित असेल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

iphone foldable7/7

फेस आयडी नसेल, परंतु टच आयडी इंटिग्रेशन असेल. अशीही चर्चा आहे की ॲपल स्टँडर्ड आणि अल्ट्रा-वाइड सेन्सर्ससह ड्युअल-कॅमेरा सिस्टीमचा वापर करेल. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, जर हे उपकरण प्रत्यक्षात आले, तर आयफोन अल्ट्रा विशेषतः अल्ट्रा-प्रीमियम मार्केटला लक्ष्य करेल आणि त्याची किंमत $2,000 पेक्षा जास्त असू शकते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

TAGS:
iPhone 18 Pro
tech news
marathi news

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
प्रताप सरनाईक- नरेंद्र मेहतांमध्ये पुन्हा जुंपली, मराठीच्या मुद्यावरून डिवचलं
2
3
4
5