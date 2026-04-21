1 शतक अन 8 रेकॉर्ड..... अभिषेक शर्माने लावली रेकॉर्डची माळ, वर्ल्ड रेकॉर्ड केला उध्वस्त

Abhishek Sharma Century : सनरायजर्स हैदराबाद आणि दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात आयपीएल २०२६ चा ३१ सामना पार पडला. या सामन्यात अभिषेक शर्माने जबरदस्त फलंदाजी केली. त्याने फक्त ४७ बॉलमध्ये १३५ धावांची कामगिरी केली. त्याच्या ६८ बॉलच्या नाबाद खेळीमध्ये त्याने १० चौकार आणि तेवढेच षटकार सुद्धा मारले. त्याने जवळपास २०० च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी केली. या शतकासह अभिषेकने एक नाही तर तब्बल ८ रेकॉर्डस् नावावर केले.    

Pooja Pawar | Apr 22, 2026, 12:33 AM IST
अभिषेक शर्माचं आयपीएल २०२६ मध्ये हे पहिलं शतक होता. तर आयपीएल करिअरमधील हे त्याचं दुसरं शतक होतं. २०२५ मध्ये अभिषेकने पंजाब किंग्स विरुद्ध ४० बॉलमध्ये शतक केलं होतं. त्यावेळी त्याने १४१ धावांची खेळी केली होती. त्यावेळी तो लीगमध्ये सर्वात मोठी खेळी खेळणारा भारतीय फलंदाज ठरला होता. तर आता अभिषेक या लीगमध्ये दुसरा सर्वात मोठी इनिंग खेळणारा भारतीय फलंदाज ठरला आहे.   

या शतकासह अभिषेक शर्माने ऑरेंज कॅप मिळवली आहे. आयपीएल २०२६ मध्ये त्याने ७ सामन्यात एकूण ३२३ धावा केल्या. तर दुसऱ्या स्थानावर त्याचाच सहकारी खेळाडू हेन्रीचं कळसें आहे. क्लासेनने ७ सामन्यात एकूण ३२० धावा केल्या आहेत.   

अभिषेक शर्माने यासह ख्रिस गेलचा एक वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला. अभिषेक शर्मा टी २० क्रिकेटमध्ये चार वेळा १३० हून जास्त स्कोअर करणारा फलंदाज ठरला. गेल आणि आरोन फिंच या दोघांनी खेळाच्या दिवसात तीन तीन वेळा हा कारनामा करून दाखवला आहे. अभिषेक शर्माने १३५ धावांच्या या खेळीपूर्वी १४१ धावा केल्या होत्या. शिवाय त्याने भारतीय संघाकडून खेळताना १३५ तर पंजाबकडून देशांतर्गत सामना खेळताना १४८ धावांचा स्कोअर केला होता.    

अभिषेक शर्मा यासह आयपीएलमध्ये सर्वात मोठी व्यक्तिगत धावा करणाऱ्या खेळाडूंच्या लिस्टमध्ये पाचव्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. तो यापूर्वीच लिस्टमध्ये तिसऱ्या स्थानी पोहोचला आहे. आयपीएलमध्ये सर्वात मोठी खेळ करण्याचा रेकॉर्ड हा ख्रिस गेलच्या नावे असून त्याने नाबाद १७५ धावांची कामगिरी केली होती.   

अभिषेक शर्माने विराट कोहलीच्या रेकॉर्डची सुद्धा बरोबरी केली आहे. अभिषेक शर्माचं टी २० करिअरमधील नववं शतक आहे. तर भारताकडून संयुक्तपणे सर्वाधिक टी२० क्रिकेटमध्ये शतक ठोकण्याचा रेकॉर्ड विराट कोहलीच्या नावे असून त्याने ९ टी २० शतक केली आहेत. तर टी २० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतक करण्याचा रेकॉर्ड हा ख्रिस गेलच्या नावे आहे.   

अभिषेक शर्माने टी २० क्रिकेटमध्ये ३५० सिक्सर ठोकण्याचा रेकॉर्ड नावावर केला आहे. याशिवाय अभिषेकने सर्वात जास्तवेळा एका टी २० इनिंगमध्ये सर्वाधिक फलंदाज ठरला आहे. अभिषेकने एविन लेविस आणि श्रेयस अय्यरला लगे टाकून चार चार वेळा असा कारनामा केला आहे.   

अभिषेक शर्मा हा भारतातील सर्वात पहिला असा फलंदाज बनला ज्याने आयपीएलमध्ये एकापेक्षा जास्तवेळा ५० हुन कमी बॉलमध्ये शतक पूर्ण केलं आहे. याशिवाय अभिषेक हा आयपीएलच्या इतिहासातील असा पहिला फलंदाज आहे ज्याने एकाच इनिंगमध्ये १० पेक्षा जास्त षटकार लगावले आहेत.   

India GK : काच नाही, नदी आहे, पाण्यातील मासे, दगडं सगळं आर पार दिसतं; कोणत्या राज्यात आहे भारतातील सर्वात स्वच्छ नदी?

India GK : काच नाही, नदी आहे, पाण्यातील मासे, दगडं सगळं आर पार दिसतं; कोणत्या राज्यात आहे भारतातील सर्वात स्वच्छ नदी?

Kolshet To Borivali : बोरिवली ते कोलशेत, ठाणे दीड तासांचा प्रवास अवघ्या 18 मिनिटांत, दुहेरी बोगदातून कधी करता येणार प्रवास, कसा आहे मार्ग?

World Earth Day 2026 : निसर्गाचा ठेवा जपून ठेवू ... जागतिक पृथ्वी दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

AC असणाऱ्या रुममध्ये पाण्याची बादली भरुन ठेवा! मिळतात जबरदस्त फायदे, कारण समजल्यानंतर तुम्हीही रोज कराल हा प्रयोग

