1 शतक अन 8 रेकॉर्ड..... अभिषेक शर्माने लावली रेकॉर्डची माळ, वर्ल्ड रेकॉर्ड केला उध्वस्त
Abhishek Sharma Century : सनरायजर्स हैदराबाद आणि दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात आयपीएल २०२६ चा ३१ सामना पार पडला. या सामन्यात अभिषेक शर्माने जबरदस्त फलंदाजी केली. त्याने फक्त ४७ बॉलमध्ये १३५ धावांची कामगिरी केली. त्याच्या ६८ बॉलच्या नाबाद खेळीमध्ये त्याने १० चौकार आणि तेवढेच षटकार सुद्धा मारले. त्याने जवळपास २०० च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी केली. या शतकासह अभिषेकने एक नाही तर तब्बल ८ रेकॉर्डस् नावावर केले.
Pooja Pawar | Apr 22, 2026, 12:33 AM IST
1/7
अभिषेक शर्माचं आयपीएल २०२६ मध्ये हे पहिलं शतक होता. तर आयपीएल करिअरमधील हे त्याचं दुसरं शतक होतं. २०२५ मध्ये अभिषेकने पंजाब किंग्स विरुद्ध ४० बॉलमध्ये शतक केलं होतं. त्यावेळी त्याने १४१ धावांची खेळी केली होती. त्यावेळी तो लीगमध्ये सर्वात मोठी खेळी खेळणारा भारतीय फलंदाज ठरला होता. तर आता अभिषेक या लीगमध्ये दुसरा सर्वात मोठी इनिंग खेळणारा भारतीय फलंदाज ठरला आहे.
2/7
3/7
अभिषेक शर्माने यासह ख्रिस गेलचा एक वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला. अभिषेक शर्मा टी २० क्रिकेटमध्ये चार वेळा १३० हून जास्त स्कोअर करणारा फलंदाज ठरला. गेल आणि आरोन फिंच या दोघांनी खेळाच्या दिवसात तीन तीन वेळा हा कारनामा करून दाखवला आहे. अभिषेक शर्माने १३५ धावांच्या या खेळीपूर्वी १४१ धावा केल्या होत्या. शिवाय त्याने भारतीय संघाकडून खेळताना १३५ तर पंजाबकडून देशांतर्गत सामना खेळताना १४८ धावांचा स्कोअर केला होता.
4/7
5/7
अभिषेक शर्माने विराट कोहलीच्या रेकॉर्डची सुद्धा बरोबरी केली आहे. अभिषेक शर्माचं टी २० करिअरमधील नववं शतक आहे. तर भारताकडून संयुक्तपणे सर्वाधिक टी२० क्रिकेटमध्ये शतक ठोकण्याचा रेकॉर्ड विराट कोहलीच्या नावे असून त्याने ९ टी २० शतक केली आहेत. तर टी २० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतक करण्याचा रेकॉर्ड हा ख्रिस गेलच्या नावे आहे.
6/7