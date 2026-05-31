ऋषभ पंतनंतर आता IPL 2026 संपल्यावर 'या' 5 संघांच्या कर्णधारांची होऊ शकते हकालपट्टी

Written ByPooja Pawar
Published: May 31, 2026, 03:48 PM IST|Updated: May 31, 2026, 03:48 PM IST

IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 चा शेवटचा सामना 31 मे रोजी पार पडणार आहे. यंदाचा संपूर्ण सीजन हा दरवर्षी प्रमाणे रोमांचक सामने आणि खेळाडूंच्या अनेक रेकॉर्डनी भरलेला होता. मात्र आयपीएल 2026 नंतर काही संघांचे कर्णधार असे आहेत ज्यांच्याकडून संघाचं नेतृत्व हे काढून घेतलं जाऊ शकतं. 

 

आयपीएल 2026 मधून लखनऊ सुपर जाएंट्सचा संघ बाहेर पडल्यावर ऋषभ पंतने कर्णधार पदाचा राजीनामा दिला. लखनऊ सुपर जाएंट्सने हा राजीनामा स्वीकारून याबाबत चाहत्यांना माहिती दिली. ऋषभच्या नेतृत्वात मागील दोन्ही सीजन लखनऊचा परफॉर्मन्स खालावला होता. 

 

ऋषभ पंतने लखनऊ सुपर जाएंट्सच्या कर्णधारपदाचा राजीनामा दिल्यावर आता कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियन्स, दिल्ली कॅपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स या संघांच्या कर्णधारांची सुद्धा हकालपट्टी होऊ शकते. 

 

हार्दिक पांड्या :

हार्दिक पांड्या हा मागील तीन वर्षांपासून मुंबई इंडियन्सचं नेतृत्व करतोय. मात्र त्याच्या नेतृत्वात मुंबई इंडियन्सचा परफॉर्मन्स ढासळला. 2026 च्या सीजनमध्ये तर त्याच्या नेतृत्वात मुंबई इंडियन्सचा संघ 9 व्या स्थानी राहिला. संघाच्या कामगिरीत सातत्याने घसरण होत असल्याने मुंबई इंडियन्स हार्दिक पांड्याची कर्णधार पदावरून हकालपट्टी करू शकते. 

 

ऋतुराज गायकवाड :

ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात चेन्नई सुपरकिंग्सचा संघ हा लागोपाठ तिसऱ्यांदा प्लेऑफमध्ये क्वालिफाय करू शकला नाही. यावर्षी सुद्धा त्याच्या नेतृत्वात संघ पॉईंट्स टेबलमध्ये 7 व्या स्थानी राहिला. आयपीएल 2024 पासून ऋतुराजने कर्णधारपद सांभाळलं होतं. अशी शक्यता आहे की संजू सॅमसन हा आयपीएल 2027 मध्ये सीएसकेचा कर्णधार होऊ शकतो.  

 

अजिंक्य रहाणे :

कोलकाता नाईट रायडर्सचा कर्णधार अजिंक्य रहाणे याचा सुद्धा कर्णधार म्हणून शेवटचा सीजन असू शकतो. यंदा सुद्धा केकेआर प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवू शकली नाही. रहाणे आता त्याच्या करिअरच्या शेवटच्या वर्षात आहे. त्यामुळे आयपीएल 2027 मध्ये त्याला केकेआर कर्णधारपदावरुन बाजूला करू शकते. 

 

अक्षर पटेल :

अक्षर पटेलच्या कर्णधारपदाखाली दिल्ली कॅपिटल्सची कामगिरी संमिश्र राहिली. संघ प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवू शकला नाही आणि यामुळे आता अक्षर पटेलच्या कर्णधारपदावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे अक्षर पटेलकडून आयपीएल 2026 नंतर कर्णधारपद काढून घेतलं जाऊ शकतं. 

 

रियान पराग :

राजस्थान रॉयल्सचा संघ हा आयपीएल 2026 मध्ये प्लेऑफपर्यंत पोहोचला असला तरी कर्णधार म्हणून रियान परागची कामगिरी खास ठरली नाही. गेल्या अनेक हंगामांपासून त्याची फलंदाजीची कामगिरी खराब राहिली आहे. आता संघाची मालकी बदलल्यामुळे, पुढच्या हंगामात पराग कर्णधार म्हणून कायम राहील असे वाटत नाही.

 

