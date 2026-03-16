IPL 2026: नवी जर्सी, नवा जोश! MI पासून CSK पर्यंत सर्वच संघांच्या जर्सीत बदल; पाहा खास Photos

IPL 2026 All Team Jersey New look : जगातील सर्वात मोठ्या आणि प्रसिद्ध टी20 लिगपैकी एक असणाऱ्या इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सीजनला येत्या 28 मार्च पासून सुरुवात होणार आहे. यंदाच्या नव्या सीजनसाठी जवळपास सर्व संघांनी आपल्या जर्सीमध्ये काहीनाकाही बदल केले आहेत. लखनऊ सुपर जाएंट्स आणि पंजाब किंग्सने सुद्धा त्यांची संपूर्ण जर्सी बदलली आहे. तेव्हा यंदाच्या आयपीएलमध्ये संघ कोणत्या जर्सी घालून मैदानात उतरतील याविषयी जाणून घेऊयात.   

Pooja Pawar | Mar 16, 2026, 03:03 PM IST
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू :

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाने आयपीएल 2025 ची ट्रॉफी उंचावून त्यांच्या विजेतेपदाचा दुष्काळ संपवला आहे. आरसीबीने 2026 साठी आपल्या किटमध्ये छोटा पण महत्वाचा बदल केलाय. आरसीबीने त्यांच्या जर्सीवर छातीच्या इथे एक स्टार जोडलाय, जो त्यांची आयपीएलमधील यशाचं प्रतीक आहे. यंदाच्या सीजनसाठी कंझ्युमर टेक्नॉलॉजी ब्रँड नथिंग आरसीबीचा टायटल स्पॉन्सर असेल. यापूर्वी कतार एअरवेजने तीन वर्षे आरसीबीचे टायटल स्पॉन्सर म्हणून काम केले होते.  

पंजाब किंग्स :

पंजाब किंग्सने मागच्या वर्षीच्या तुलनेत त्यांच्या जर्सीत मोठे बदल केलेत. पंजाब किंग्स मागच्यावर्षी उपविजेता संघ होता, यंदा जर्सीमध्ये पंजाब फ्रेंचायझीचा लाल रंग हा आहेच मात्र त्याशिवाय खांद्यावर, बाजूंवर आणि कॉलरवर पूर्वीचे सोनेरी रंगाचे स्पॉट्स आता ठळक निळ्या रंगाने बदलले आहेत. तर जर्सीवर समोरच्या बाजूला 'लायन टू डायमंड' थीम आहे.  

चेन्नई सुपरकिंग्स :

चेन्नई सुपरकिंग्सने सोशल मीडियावर नवीन जर्सी लाँच केली आहे. सीएसकेच्या 2026 च्या जर्सी किटमध्ये त्यांचा सिग्नेचर पिवळा रंग कायम आहे. यात फ्रेंचायझीने काही बदल केलेत. यात संघाच्या लोगोवर पाच स्टार कायम आहेत. तर सीएसकेच्या जर्सीवर आर्मी ट्रिब्यूट कॅमोफ्लाज पॅटर्न आधी फक्त खांद्यावर होते पण आता आर्मी बोल्ड वर्टिकल स्ट्राइप्स हे जर्सीच्या समोरच्या बाजूला करण्यात आले आहे. पिवळा रंग अधिक प्रभावी आणि स्पष्ट दिसावा यासाठी निळ्या बाजूचे पॅनेल काढून टाकण्यात आले आहेत.  

सनराजर्स हैदराबाद :

सनराजर्स हैदराबादची आयपीएल 2026 मधील नवी जर्सीत 'प्ले विद फायर' या थीमवर डिझाईन करण्यात आलेली आहे. सनराजर्स हैदराबादचा सिग्नेचर रंग भगवा हा जर्सीवर आहेच मात्र यासह जर्सीच्या पुढच्या भागात तीक्ष्ण, 'क्रॅक-स्टाईल' नमुने आहेत जे उगवत्या ज्वालांसारखे दिसतात. काळ्या पोलो-स्टाईल कॉलर आणि खांद्यावर काळ्या रंगाचे डिटेलिंग याने डिझाइन अधिक स्पष्ट केले होते.   

कोलकाता नाईट रायडर्स :

कोलकाता नाईट रायडर्सने त्यांची जर्सी 'लाइन्स ऑफ लेगेसी' या थीमवर डिझाईन केलेली आहे. याजर्सीत संघाचा सिग्नेचर जांभळा रंग कायम आहे. लोगोच्या वर तीन स्टार्स आहेत, जे केकेआरच्या तीन ट्रॉफींचे प्रतिनिधित्व करतात.  

मुंबई इंडियन्स :

मुंबई इंडियन्सची आगामी सीजनसाठीची जर्सी सुद्धा निळ्या रंगाची आहे. जर्सीच्या पुढच्या बाजूला 'एम' मोटिफ पॅटर्न आहे, ज्यामुळे किटला रिदमिक, डायनॅमिक लूक मिळतो. लोगोच्या वर पाच स्टार्स आहेत, जे एमआयच्या 5 ट्रॉफीचे प्रतिनिधित्व करतात.  

लखनऊ सुपर जाएंट्स :

लखनऊ सुपर जाएंट्सने आयपीएल 2026 साठी संपूर्ण किट बदललं आहे. लखनऊने त्यांचा लोगो सुद्धा बनवला असून या लोगोत गरुड, मुकुट आणि हत्ती आहेत. जे लखनऊ आणि उत्तर प्रदेशच्या संस्कृतीचं प्रतिनिधित्व करतात. आता जर्सीचा रंग हा लाल आणि निळा आहे आणि त्यावर सोनेरी रंगाच्या रेषा सुद्धा आहेत.   

गुजरात टायटन्स :

गुजरात टायटन्सच्या जर्सीमध्ये त्यांचा गडद निळा रंग कायम आहे ज्यावर गोल्डन रेषा आहेत. गुजरात टाइटन्सचा लोगो हा डाव्या बाजूला असून त्याच्यावर एक स्टार आहे.    

दिल्ली कॅपिटल्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांनी अद्याप आयपीएल 2026 साठी त्यांची नवी जर्सी लाँच केलेली नाही. येत्या काही दिवसात ते सुद्धा आगामी आयपीएल 2026 साठी नवी जर्सी जाहीर करतील अशी अपेक्षा आहे.   

