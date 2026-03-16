IPL 2026: नवी जर्सी, नवा जोश! MI पासून CSK पर्यंत सर्वच संघांच्या जर्सीत बदल; पाहा खास Photos
IPL 2026 All Team Jersey New look : जगातील सर्वात मोठ्या आणि प्रसिद्ध टी20 लिगपैकी एक असणाऱ्या इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सीजनला येत्या 28 मार्च पासून सुरुवात होणार आहे. यंदाच्या नव्या सीजनसाठी जवळपास सर्व संघांनी आपल्या जर्सीमध्ये काहीनाकाही बदल केले आहेत. लखनऊ सुपर जाएंट्स आणि पंजाब किंग्सने सुद्धा त्यांची संपूर्ण जर्सी बदलली आहे. तेव्हा यंदाच्या आयपीएलमध्ये संघ कोणत्या जर्सी घालून मैदानात उतरतील याविषयी जाणून घेऊयात.
Pooja Pawar | Mar 16, 2026, 03:03 PM IST
1/9
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू :
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाने आयपीएल 2025 ची ट्रॉफी उंचावून त्यांच्या विजेतेपदाचा दुष्काळ संपवला आहे. आरसीबीने 2026 साठी आपल्या किटमध्ये छोटा पण महत्वाचा बदल केलाय. आरसीबीने त्यांच्या जर्सीवर छातीच्या इथे एक स्टार जोडलाय, जो त्यांची आयपीएलमधील यशाचं प्रतीक आहे. यंदाच्या सीजनसाठी कंझ्युमर टेक्नॉलॉजी ब्रँड नथिंग आरसीबीचा टायटल स्पॉन्सर असेल. यापूर्वी कतार एअरवेजने तीन वर्षे आरसीबीचे टायटल स्पॉन्सर म्हणून काम केले होते.
2/9
पंजाब किंग्स :
पंजाब किंग्सने मागच्या वर्षीच्या तुलनेत त्यांच्या जर्सीत मोठे बदल केलेत. पंजाब किंग्स मागच्यावर्षी उपविजेता संघ होता, यंदा जर्सीमध्ये पंजाब फ्रेंचायझीचा लाल रंग हा आहेच मात्र त्याशिवाय खांद्यावर, बाजूंवर आणि कॉलरवर पूर्वीचे सोनेरी रंगाचे स्पॉट्स आता ठळक निळ्या रंगाने बदलले आहेत. तर जर्सीवर समोरच्या बाजूला 'लायन टू डायमंड' थीम आहे.
3/9
चेन्नई सुपरकिंग्स :
चेन्नई सुपरकिंग्सने सोशल मीडियावर नवीन जर्सी लाँच केली आहे. सीएसकेच्या 2026 च्या जर्सी किटमध्ये त्यांचा सिग्नेचर पिवळा रंग कायम आहे. यात फ्रेंचायझीने काही बदल केलेत. यात संघाच्या लोगोवर पाच स्टार कायम आहेत. तर सीएसकेच्या जर्सीवर आर्मी ट्रिब्यूट कॅमोफ्लाज पॅटर्न आधी फक्त खांद्यावर होते पण आता आर्मी बोल्ड वर्टिकल स्ट्राइप्स हे जर्सीच्या समोरच्या बाजूला करण्यात आले आहे. पिवळा रंग अधिक प्रभावी आणि स्पष्ट दिसावा यासाठी निळ्या बाजूचे पॅनेल काढून टाकण्यात आले आहेत.
4/9
सनराजर्स हैदराबाद :
सनराजर्स हैदराबादची आयपीएल 2026 मधील नवी जर्सीत 'प्ले विद फायर' या थीमवर डिझाईन करण्यात आलेली आहे. सनराजर्स हैदराबादचा सिग्नेचर रंग भगवा हा जर्सीवर आहेच मात्र यासह जर्सीच्या पुढच्या भागात तीक्ष्ण, 'क्रॅक-स्टाईल' नमुने आहेत जे उगवत्या ज्वालांसारखे दिसतात. काळ्या पोलो-स्टाईल कॉलर आणि खांद्यावर काळ्या रंगाचे डिटेलिंग याने डिझाइन अधिक स्पष्ट केले होते.
5/9
कोलकाता नाईट रायडर्स :
6/9
मुंबई इंडियन्स :
7/9
लखनऊ सुपर जाएंट्स :
8/9
गुजरात टायटन्स :
9/9