भुवनेश्वर कुमारने IPL मध्ये पूर्ण केलं 'दुहेरी शतक', अशी कामगिरी करणारा पहिला गोलंदाज

आयपीएल 2026 च्या अकराव्या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने चेन्नई सुपरकिंग्सचा दारुण पराभव केला. यावेळी भुवनेश्वर कुमारने चेन्नईच्या एकूण तीन विकेट्स घेतल्या. यासह त्याने आयपीएकमध्ये विकेट गेहन्याच्या बाबतीत द्विशतक शतक पूर्ण केले. 

Pooja Pawar | Apr 06, 2026, 08:10 AM IST
चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध 5 एप्रिल रोजी झालेल्या सामन्यात आरसीबीच्या भुवनेश्वर कुमारने इतिहास रचला. त्याने आयपीएलमध्ये विकेटचं द्विशतक शतक पयरन केलं.  

36 वर्षांचा भुवनेश्वर कुमार हा आयपीएलमध्ये 200 विकेट घेणारा पहिला वेगवान गोलंदाज ठरला. आयपीएलमध्ये भुवनेश्वर कुमारपूर्वी फक्त युजवेंद्र चहलने आयपीएलमध्ये 200 विकेट घेतले होते.   

भुवनेश्वर कुमार हा विकेटचे द्विशतक करणाऱ्या गोलंदाजांमध्ये सामील आहे. आयुष म्हात्रे हा आयपीएलमध्ये भुवनेश्वरची २०० वी विकेट ठरला सामन्यात पहिलीच ओव्हर टाकत असलेल्या भुवनेश्वरने दुसऱ्याच बॉलवर आयुषला बाद केलं.   

भुवनेश्वर कुमारने ऑफ साइडला बॉल टाकला आणि त्यावर आरसीबीचा कर्णधार रजत पाटीदार बाद झाला. भुवनेश्वरने या आयपीएलमध्ये एकूण 192 सामने खेळले.   

आयपीएलमध्ये भुवनेश्वर कुमारची सरासरी 27 पेक्षा जास्त होती. त्याचा विकेट रेट जवळपास 7.6 आहे. भुवनेश्वरने आयपीएलमध्ये घेतलेले बळी पॉवरप्लेमध्ये आहेत, जे कोणत्याही गोलंदाजापेक्षा सर्वाधिक आहेत.  

भुवनेश्वरने आयपीएलमध्ये घेतलेल्या जवळपास 80 विकेट्स पॉवरप्लेमध्ये घेतल्या आहेत, जे कोणत्याही गोलंदाजापेक्षा सर्वाधिक आहेत.  

भुवनेश्वर कुमार लीगमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक विकेट घेणारा गोलंदाज आहे. सध्या आयपीएलमध्ये पंजाब किंग्सकडून खेळणारा युझवेंद्र चहलने 173 आयपीएल सामन्यांमध्ये 224 विकेट घेतले आहेत.  

गोव्याला जाण्याच प्लान पर्यटक अचानक का रद्द करत आहेत? कारण जाणून शॉक व्हाल, 99 टक्के लोकांना याची कल्पनाच नाही

